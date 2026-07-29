"Nuestro impulso sigue siendo muy sólido y ampliamos nuestra ventaja sobre el mercado global de belleza", afirmó Nicolas Hieronimus, director general de L'Oréal, al presentar los resultados del trimestre.

La división de Belleza Dermatológica fue nuevamente el principal motor de crecimiento del grupo, con un avance comparable de 11.1%, apoyada por marcas como CeraVe y La Roche-Posay. Le siguió el negocio de Productos Profesionales, que creció 10.1% gracias al dinamismo de Kérastase, Redken y L'Oréal Professionnel.

En tanto, la división de Productos de Consumo, donde participan L'Oréal Paris, Maybelline y Garnier, aumentó 4.6%, mientras que L'Oréal Luxe, integrada por Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Prada Beauty y Valentino Beauty, avanzó 4.7%, mostrando una recuperación del segmento premium.

El cuidado del cabello mantiene el liderazgo

Los resultados reflejan que el cuidado capilar es una de las categorías con mayor dinamismo para la compañía, impulsada tanto por productos profesionales utilizados en salones como por líneas premium dirigidas al consumidor final.

Al mismo tiempo, la demanda por productos dermatológicos especializados mantiene un crecimiento de doble dígito, apoyada por consumidores que privilegian soluciones respaldadas por la ciencia y recomendadas por especialistas, una tendencia que ha beneficiado particularmente a CeraVe y La Roche-Posay.

Por regiones, el mayor dinamismo provino de la región que integra el sur de Asia, el Pacífico, Medio Oriente, Norte de África y África Subsahariana, con un crecimiento comparable de 12.2%.

La empresa también destacó una mejora en China, mientras que Norteamérica mantuvo un desempeño sólido, pese al impacto de la política comercial estadounidense.