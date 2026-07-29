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L'Oréal eleva 6.3% sus ventas gracias al auge del cuidado capilar y la belleza dermatológica

Marcas como CeraVe, La Roche-Posay y Kérastase permitieron al grupo superar las expectativas del mercado pese a un entorno marcado por los aranceles en Estados Unidos.
mié 29 julio 2026 05:57 PM
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La demanda por productos dermatológicos especializados mantiene un crecimiento de doble dígito. (Foto: Joel Carillet/Getty Images)

L'Oréal aceleró su crecimiento durante el segundo trimestre del año al registrar ventas por 11,600 millones de euros, un incremento comparable de 6.3%. El resultado se vio impulsado por la demanda de productos para el cuidado del cabello, la belleza dermatológica y sus marcas de consumo masivo, desempeño que le permitió superar las expectativas del mercado pese a un entorno comercial marcado por los aranceles en Estados Unidos.

El fabricante francés de marcas como L'Oréal Paris, Maybelline, Garnier, CeraVe, La Roche-Posay, Kérastase y Lancôme atribuyó el desempeño a una estrategia basada en la innovación y al crecimiento de categorías que mantienen una fuerte demanda entre los consumidores, incluso en un entorno económico más incierto.

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"Nuestro impulso sigue siendo muy sólido y ampliamos nuestra ventaja sobre el mercado global de belleza", afirmó Nicolas Hieronimus, director general de L'Oréal, al presentar los resultados del trimestre.

La división de Belleza Dermatológica fue nuevamente el principal motor de crecimiento del grupo, con un avance comparable de 11.1%, apoyada por marcas como CeraVe y La Roche-Posay. Le siguió el negocio de Productos Profesionales, que creció 10.1% gracias al dinamismo de Kérastase, Redken y L'Oréal Professionnel.

En tanto, la división de Productos de Consumo, donde participan L'Oréal Paris, Maybelline y Garnier, aumentó 4.6%, mientras que L'Oréal Luxe, integrada por Lancôme, Yves Saint Laurent Beauté, Prada Beauty y Valentino Beauty, avanzó 4.7%, mostrando una recuperación del segmento premium.

El cuidado del cabello mantiene el liderazgo

Los resultados reflejan que el cuidado capilar es una de las categorías con mayor dinamismo para la compañía, impulsada tanto por productos profesionales utilizados en salones como por líneas premium dirigidas al consumidor final.

Al mismo tiempo, la demanda por productos dermatológicos especializados mantiene un crecimiento de doble dígito, apoyada por consumidores que privilegian soluciones respaldadas por la ciencia y recomendadas por especialistas, una tendencia que ha beneficiado particularmente a CeraVe y La Roche-Posay.

Por regiones, el mayor dinamismo provino de la región que integra el sur de Asia, el Pacífico, Medio Oriente, Norte de África y África Subsahariana, con un crecimiento comparable de 12.2%.

La empresa también destacó una mejora en China, mientras que Norteamérica mantuvo un desempeño sólido, pese al impacto de la política comercial estadounidense.

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TikTok L’Oréal, cultura organizacional, belleza L'oreal

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