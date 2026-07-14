De acuerdo con el documento del programa, la red pública consistirá en el despliegue de puntos WiFi para ampliar la cobertura de internet en espacios públicos, particularmente en teleescuelas y unidades médicas del IMSS, utilizando infraestructura de fibra óptica, cobre, satélite o tecnología 4G, según las condiciones de cada ubicación.

Información obtenida por Expansión vía transparencia muestra que la CFE prevé instalar 27,750 puntos de acceso gratuito a internet durante este año, de los cuales 9,004 se colocarán en el primer semestre y 18,746 en la segunda mitad del año.

Aunque la empresa no identifica expresamente estos puntos como parte de la Red Pública de Telecomunicaciones, el alcance del despliegue coincide con el proyecto descrito en la documentación oficial.

Cambia el modelo de financiamiento

Uno de los cambios más relevantes del nuevo esquema es la forma en que será financiado. El documento señala que la Red Pública dejará de depender de transferencias presupuestales del gobierno federal y, en su lugar, será cubierta con recursos propios generados por la CFE .

Sin embargo, el mismo documento revela que la empresa dispone actualmente de 400,000 pesos de recursos propios para financiar el proyecto, monto que representa aproximadamente 0.004% del costo total estimado de 10,465 millones de pesos.

Los recursos provendrían de los ingresos obtenidos por la venta de servicios de conectividad a usuarios finales, cuyos paquetes registraron incrementos de precio la semana pasada. Por ejemplo, el plan mensual más económico pasó de 33 a 35 pesos.

Expansión solicitó a la CFE una postura sobre el cambio en el esquema de financiamiento y sobre la fuente de los recursos que cubrirán el monto restante de la inversión, pero al cierre de esta edición la empresa no proporcionó información.

Una fuente con conocimiento del proyecto explicó que la decisión de financiar la estrategia mediante ingresos propios responde a la insuficiencia de recursos públicos asignados al programa de conectividad, además de los problemas financieros y operativos que enfrenta el área responsable.

“El plan será a lo largo del sexenio y solo alcanzará para colocar puntos de internet, no para torres porque eso implica más inversión. El plan enfrenta una falta de dinero y una mala administración de los recursos que se ha ejecutado durante todo el programa”, afirmó la fuente, quien pidió no ser identificada.

La persona consultada señaló que, debido a las restricciones presupuestales, el alcance del proyecto quedó limitado al despliegue de puntos WiFi, descartando por ahora inversiones de mayor escala, como la construcción de infraestructura propia de telecomunicaciones.