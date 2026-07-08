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“No va a faltar energía", asegura Jorge Islas, subsecretario de Sener, y explica el cuello de botella

La Sener asegura que México tiene capacidad suficiente para cubrir la demanda eléctrica, pero reconoce que el principal desafío está en fortalecer las redes de transmisión y distribución mediante nuevas inversiones.
mié 08 julio 2026 03:48 PM
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“No va a faltar energía", asegura Jorge Islas, subsecretario de Sener, y explica el cuello de botella
Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener.

Ante los cuestionamientos sobre la capacidad del sistema eléctrico para abastecer la creciente demanda de energía en el país, la Secretaría de Energía (Sener) buscó enviar un mensaje de certidumbre al sector productivo.

Jorge Islas Samperio, subsecretario de Planeación y Transición Energética, aseguró que México contará con la electricidad necesaria para atender el consumo y sostuvo que los problemas registrados en los últimos meses no obedecen a una falta de generación eléctrica, sino a limitaciones en las redes de transmisión y distribución.

Durante su participación en el foro ITA-LAC 2026, el funcionario afirmó que la dependencia actualiza cada año la planeación del sistema eléctrico para identificar los puntos donde será necesario ampliar la infraestructura y evitar restricciones en el suministro.

”No va a faltar energía; que si hay ahorita algunos problemas, son problemas de red que estamos solucionando. Tenemos una planeación muy dinámica que actualizamos cada año (…)”, dijo.

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Islas explicó que la evaluación se realiza nodo por nodo en todo el país para detectar las regiones donde podrían presentarse restricciones en el suministro y planificar las obras de transmisión y distribución que permitan evacuar la energía disponible.

Como parte de esa estrategia, el gobierno contempla inversiones superiores a 50,000 millones de dólares para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional. De ese monto, alrededor de 30,000 millones de dólares se destinarán a nuevos proyectos de generación; 10,000 millones a infraestructura de transmisión, y entre 3,500 y 4,000 millones de dólares al reforzamiento de las redes de distribución.

“Con esa planeación de cada año, y esas inversiones que ya sabemos dónde hacerlas, queremos hacer un sector eléctrico que se sienta seguro. México va a tener energía, pero sobre todo va a haber energía limpia”, afirmó.

El funcionario añadió que las empresas que busquen incrementar el consumo de electricidad proveniente de fuentes renovables podrán acreditar su origen mediante los Certificados de Energía Limpia (CEL), lo que permitirá dar trazabilidad a la energía utilizada en sus operaciones.

El cuello de botella está en las redes

Las declaraciones del subsecretario se producen en un contexto en el que el sistema eléctrico mexicano enfrenta un debate sobre las interrupciones del servicio registradas en distintas regiones del país.

Como publicó previamente Expansión, existe una diferencia entre lo que la población identifica como “apagones” y lo que el gobierno define como “interrupciones en el servicio”. Más allá de la nomenclatura, ambos fenómenos reflejan un sistema eléctrico que opera con limitaciones principalmente en la infraestructura de transmisión y distribución.

En materia de generación, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó previamente a Expansión que dispone de una capacidad efectiva de 62,712 megawatts, pese a contar con una capacidad instalada cercana a 90,000 megawatts. Para este verano, la demanda máxima de electricidad se estima en 55,600 megawatts, lo que dejaría un margen operativo de reserva superior al 9%.

La propia presidenta Claudia Sheinbaum ha atribuido las interrupciones recientes a limitaciones en las redes eléctricas más que a una insuficiencia de generación.

“Apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación; son interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución, más que en generación; es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Entonces, apagones significa que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda y eso no existe (en México)”, afirmó durante su conferencia del 24 de junio.

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La encrucijada del sistema eléctrico

Expansión publicó recientemente que existe un debate entre lo que la población llama “apagones” y lo que el gobierno clasifica como “interrupciones en el servicio”, pero que al final el origen es un sistema eléctrico nacional que opera con un margen de maniobra acotado en cuanto a redes eléctricas.

En la parte de generación, la CFE aseguró a este medio en un posicionamiento enviado previamente, que cuenta con una capacidad efectiva de 62,712 megawatts (pese a tener una capacidad instalada que ronda los 90,000 megawatts) para atender la demanda de energía del país que se estima pueda llegar en este verano a 55,600 megawatts, lo que dejaría un margen operativo de reserva superior al 9%.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido que se trata de fallas en las redes eléctricas. “Apagones son mucho tiempo y significa falta de capacidad de generación; son interrupciones en el servicio en algunos lugares, producto de las fallas en distribución, más que en generación; es decir, no son suficientes las líneas para distribuir la energía. Entonces, apagones significa que no hay la capacidad de generación suficiente para la demanda y eso no existe (en México)”, afirmó la mandataria en su conferencia del pasado 24 de junio.

De forma que, aunque el país dispone hoy de una mayor disponibilidad de centrales de generación respecto de años anteriores y el Cenace adelantó los calendarios de mantenimiento para concluirlos antes del verano, la infraestructura de transmisión continúa siendo uno de los principales cuellos de botella.

En respuesta, la CFE informó que, en materia de transmisión, ha fortalecido la infraestructura nacional. Tan solo en 2025 se concluyeron 19 proyectos de transmisión, que incorporaron 384 kilómetros de nuevas líneas y fortalecieron la capacidad de la red para mantener la estabilidad del voltaje y la confiabilidad del sistema.

Transmisión, la prioridad para evitar restricciones

Aunque el país ha incrementado la disponibilidad de centrales eléctricas respecto a años anteriores y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) adelantó los programas de mantenimiento para concluirlos antes de la temporada de mayor consumo, la expansión de las redes de transmisión continúa siendo uno de los principales retos para garantizar un suministro confiable.

La propia CFE informó que durante 2025 concluyó 19 proyectos de transmisión que incorporaron 384 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, con el objetivo de fortalecer la capacidad de la red, mantener la estabilidad del voltaje y mejorar la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Las declaraciones de la Sener apuntan a que el siguiente paso de la política energética no será únicamente aumentar la capacidad de generación, sino acelerar las inversiones en transmisión y distribución para que la electricidad pueda llegar con mayor eficiencia a las regiones donde la demanda continúa creciendo.

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CFE Secretaría de Energía

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