Isuzu ya tiene su primera pickup en México: entra al negocio con una D-MAX por un precio de 550,000 pesos

Expansión adelantó desde julio de 2025 que Isuzu preparaba su incursión en el mercado mexicano de pickups como parte de una estrategia para ampliar su portafolio más allá de los vehículos comerciales. Un año después, la compañía concretó esos planes.

Ahora, la importancia del lanzamiento quedó reflejada en la convocatoria. El evento reunió a directivos internacionales de la compañía y a los presidentes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), además de distribuidores de la marca en todo el país.

La ceremonia estuvo cargada de referencias a la cultura japonesa. Además de las pickups iluminadas con los colores de la bandera mexicana, el escenario incluyó una flor de loto, símbolo de crecimiento sostenible; una sakura, que representa el inicio de una nueva etapa, y un abanico, utilizado como deseo de prosperidad para el nuevo modelo.

Versiones y precio

D-MAX estará disponible en cuatro configuraciones distribuidas en tres versiones, una estrategia con la que Isuzu busca atender distintos perfiles de clientes.

La gama inicia con una cabina sencilla equipada con transmisión manual y orientada principalmente al trabajo. La versión intermedia estará disponible tanto con transmisión manual como automática, mientras que la tope de gama se ofrecerá exclusivamente con transmisión automática, incorporando un mayor nivel de equipamiento para quienes combinan actividades laborales con un uso más cotidiano del vehículo.

Tablero de la versión intermedia de D-MAX (Ivet Rodriguez )

Directivos de la marca detallaron a Expansión que todas las configuraciones estarán equipadas con un motor turbodiésel de cuatro cilindros de 3.0 litros, capaz de desarrollar 188 caballos de fuerza y 450 Newton metro de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades y un sistema de tracción 4x4 con transferencia electrónica.

D-MAX ofrece una capacidad de carga cercana a una tonelada, dependiendo de la configuración elegida, con la versión de entrada con una capacidad se ligeramente superior.

La D-MAX llegará al mercado mexicano con un precio inicial de 550,000 pesos, y que llega hasta los 792,000 pesos en su versión tope de gama.

La llegada de D-MAX coincide con una nueva ofensiva de las marcas que ya participan en este segmento. Toyota presentará la próxima semana la actualización de la Hilux, el modelo más vendido de la marca en México, que ahora se ofrecerá exclusivamente en configuración de cabina doble. Un mes antes, Volkswagen reforzó su oferta con la incorporación de una versión diésel de la Amarok.

Crecer más allá de los camiones

Hiroshi Ikegawa, presidente y director de Operaciones (COO) de Isuzu, aseguró que la D-MAX será una pieza clave en la estrategia de crecimiento de la compañía en México. La meta es que, hacia 2030, la pickup represente 25% de las ventas de la marca, lo que equivale a 2,500 unidades dentro de un objetivo total de 10,000 vehículos comercializados anualmente en el país.

La apuesta responde al peso que ha adquirido este tipo de vehículos en el mercado mexicano. De acuerdo con cifras del INEGI, las pickups representaron 16.9% de las ventas de vehículos ligeros durante el primer semestre del año, una participación que las convierte en una de las categorías de mayor volumen para la industria.

Yohei Kato, General Manager del LCV Business Department de Isuzu Motors Limited, confía en que la reputación que Isuzu ha construido en vehículos comerciales le permita diferenciarse frente a competidores con décadas de presencia en el segmento.

“Hoy, al incorporar la D-MAX a nuestro portafolio, damos el siguiente paso en ese compromiso. Con D-MAX, buscamos responder a una gama aún más amplia de necesidades de transporte en México, al mismo tiempo que cumplimos con las expectativas de nuestros clientes como un aliado confiable para su movilidad diaria”, dijo.

“En otras palabras, D-MAX permitirá a Isuzu atender no solo las necesidades del trabajo, sino también las necesidades de la vida cotidiana. Es un vehículo diseñado para ofrecer durabilidad”, añadió.

El enfoque difiere del seguido por Mazda, que comercializa esta pickup bajo el nombre BT-50 y mediante un acuerdo con Isuzu, pero con un posicionamiento orientado al estilo de vida. La estrategia de la firma japonesa en México estará dirigida principalmente a clientes que utilizan el vehículo como herramienta de trabajo.