Qué documentos necesitas para registrar tu número celular

Antes de iniciar el trámite conviene reunir toda la documentación solicitada, ya que el sistema verificará la identidad del titular de la línea durante el proceso.

Será necesario presentar una identificación oficial vigente con fotografía y CURP. Los documentos aceptados son estos:

- Credencial para votar (INE)

- Pasaporte vigente

Tratándose de personas extranjeras, el registro únicamente podrá realizarse mediante:

- Pasaporte vigente.

- CURP temporal para extranjeros, cuando corresponda.

Junto con la identificación, también deberás proporcionar la siguiente información:

- Nombre completo, exactamente como aparece en la identificación oficial.

- Clave Única de Registro de Población (CURP).

Si decides realizar el trámite en línea, además de los documentos anteriores deberás completar una prueba de vida, que consiste en tomarte una selfie siguiendo las instrucciones de la plataforma.

Así puedes registrar tu línea celular en línea con Telcel

Además de acudir a un centro de atención o módulo de servicio de la compañía telefónica, Telcel permite completar el registro mediante su plataforma oficial desde internet.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresa a https://registro.telcel.com/vinculatulinea/#/

2. Lee y acepta los Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad. Después selecciona la opción "Registrarme".

3. Captura tu número telefónico. Posteriormente recibirás un código de verificación que deberás ingresar dentro del tiempo indicado por la plataforma.

4. Selecciona el documento con el que realizarás la vinculación. El sistema permite utilizar:

- Credencial para votar (INE)

- Pasaporte mexicano

- Pasaporte extranjero

5. También deberás aceptar el Aviso de Privacidad correspondiente.

6. Presiona "Continuar" para avanzar con el procedimiento.