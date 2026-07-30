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Cómo registrar tu número celular si termina en 0: requisitos y pasos para hacerlo antes del 15 de agosto

La vinculación de líneas inicia con los números que terminan en 0. Esta guía explica la documentación requerida, el proceso en línea y cuándo no es necesario realizar el trámite.
jue 30 julio 2026 12:53 PM
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Aunque el registro puede completarse en pocos minutos, es indispensable contar con la documentación correcta. (Miljan Živković/Getty Images)

Agosto marcará el inicio de los primeros vencimientos para el registro obligatorio de líneas telefónicas en México. Quienes tienen un número cuyo último dígito es 0 serán los primeros en enfrentar la fecha límite, por lo que conocer con anticipación el procedimiento evitará que tu línea sea deshabilitada.

Aunque el registro puede completarse en pocos minutos, es indispensable contar con la documentación correcta y seguir una serie de pasos específicos según la compañía telefónica a la que pertenezca la línea.

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Qué documentos necesitas para registrar tu número celular

Antes de iniciar el trámite conviene reunir toda la documentación solicitada, ya que el sistema verificará la identidad del titular de la línea durante el proceso.

Será necesario presentar una identificación oficial vigente con fotografía y CURP. Los documentos aceptados son estos:

- Credencial para votar (INE)
- Pasaporte vigente

Tratándose de personas extranjeras, el registro únicamente podrá realizarse mediante:

- Pasaporte vigente.
- CURP temporal para extranjeros, cuando corresponda.

Junto con la identificación, también deberás proporcionar la siguiente información:

- Nombre completo, exactamente como aparece en la identificación oficial.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).

Si decides realizar el trámite en línea, además de los documentos anteriores deberás completar una prueba de vida, que consiste en tomarte una selfie siguiendo las instrucciones de la plataforma.

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Así puedes registrar tu línea celular en línea con Telcel

Además de acudir a un centro de atención o módulo de servicio de la compañía telefónica, Telcel permite completar el registro mediante su plataforma oficial desde internet.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

1. Ingresa a https://registro.telcel.com/vinculatulinea/#/

2. Lee y acepta los Términos y Condiciones, así como el Aviso de Privacidad. Después selecciona la opción "Registrarme".

3. Captura tu número telefónico. Posteriormente recibirás un código de verificación que deberás ingresar dentro del tiempo indicado por la plataforma.

4. Selecciona el documento con el que realizarás la vinculación. El sistema permite utilizar:

- Credencial para votar (INE)
- Pasaporte mexicano
- Pasaporte extranjero

5. También deberás aceptar el Aviso de Privacidad correspondiente.

6. Presiona "Continuar" para avanzar con el procedimiento.

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A continuación, la plataforma solicitará fotografiar el documento seleccionado. Resulta importante seguir las indicaciones para que la imagen sea completamente legible y permita validar la información.

7. Más adelante deberás realizar una selfie con movimientos del rostro. Durante este paso el sistema indicará qué acciones debes efectuar para confirmar que eres el titular de la identificación presentada.

Tras superar la validación biométrica, aparecerá un resumen con los datos personales obtenidos durante la verificación. Entre ellos se encuentran:

- Nombre o nombres

- Apellido paterno

- Apellido materno

- Fecha de nacimiento

- Género

- Entidad de nacimiento

- CURP

Clave de elector (IDMEX de 10 dígitos), cuando corresponda.

Si toda la información es correcta, únicamente deberás aceptar el consentimiento para finalizar el trámite.

Al concluir, la plataforma mostrará la confirmación del registro junto con los datos del titular, además de la fecha y hora en que se realizó la vinculación. También recibirás un mensaje SMS confirmando que el procedimiento fue exitoso.

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Paso a paso para registrar una línea celular en AT&T

Los usuarios de AT&T también pueden realizar el registro mediante internet. No obstante, existe una diferencia importante respecto a Telcel: el procedimiento únicamente puede hacerse desde el propio teléfono celular cuya línea será registrada.

Para completar la vinculación deberás seguir estos pasos:

1. Ingresa https://www.att.com.mx/vinculatulinearegistro/

2. Escribe el número telefónico y presiona "Comenzar".

3. Recibirás un SMS con un código de verificación. Tras introducirlo, la plataforma reiniciará automáticamente el proceso para comenzar la vinculación.

4. Acepta los Términos y Condiciones y continúa con el procedimiento.

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5. Selecciona el documento de identificación con el que realizarás el registro.

6. Escanea la identificación oficial. La captura será automática siempre que el documento sea legible.

7. Finalmente, realiza una selfie para comprobar tu identidad.

Una vez concluidos estos pasos, AT&T validará la información y finalizará el registro de la línea.

Cabe señalar que este procedimiento está dirigido a usuarios que cuentan con líneas de prepago, es decir, aquellas que funcionan mediante recargas.

Por otro lado, quienes tienen contratado un plan pospago ya cuentan con un registro previo. Debido a ello, el sitio puede mostrar un error o impedir continuar con el trámite, precisamente porque la línea ya se encuentra vinculada y no requiere un nuevo registro.

Tags

Telefonía móvil Telcel AT&T

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