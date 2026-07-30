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AIFA entra por primera vez al Top 10 de aeropuertos con más viajeros internacionales tras el Mundial

De acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil, el aeropuerto ubicado en la Base de Santa Lucía se colocó como el tercero de mayor incremento en tráfico internacional.
jue 30 julio 2026 01:09 PM
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El AIFA desplaza al aeropuerto de Tulum: lograr entrar al top 10 de más viajeros internacionales tras 4 años
Hay aerolíneas en el AIFA que ofrecen destinos internacionales. (Foto: Facebook Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se colocó por primera vez en el ranking de los 10 aeropuertos que más reciben a viajeros internacionales, y al que ingresó por primera vez en junio, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Con estos datos, el AIFA desplazó al del Tulum, Quintana Roo, al registrarse una reducción de frecuencia de aerolíneas.

Los viajeros extranjeros que utilizaron el AIFA repuntaron 20.1% anual, con un total de 35,898 en junio, cuando se inauguró el Mundial de Futbol, en el que México fue sede de la inauguración.

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Además, el aeropuerto ubicado en la Base de Santa Lucía se ubicó como el tercero de mayor incremento en tráfico internacional, ya que registró 595,191 viajeros, lo que significó un crecimiento de 9.3% anual.

A mitad del año, los aeropuertos del país recibieron a más de 4.6 millones de pasajeros, y de ese universo, el AIFA aportó 0.8%.

De acuerdo con el reporte de Deloitte ¿Qué sucede después del Mundial? en el ámbito del tráfico de pasajeros en los aeropuertos de las ciudades sede, el de Guadalajara registró el mayor incremento con 11.5% en pasajeros internacionales.

El de Monterrey también representó un incremento con 10.3%, mientras que el AICM fue el que menor incremento tuvo al registrar 1.5% en pasajeros internacionales, “insuficiente para compensar las caídas de 4.5% en el segmento nacional y de 2.2% en el total de pasajeros”, explica el documento.

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Rutas internacionales del AIFA

Arajet

La aerolínea originaria de República Dominicana tiene como destinos internacionales Punta Cana y Santo Domingo, en el país caribeño.

Conviasa

La empresa de Venezuela cuyo nombre oficial es Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., ofrece su destino rumbo a la capital: Caracas.

Viva

Bogotá, Colombia

Cartagena, Colombia

La Habana, Cuba

Medellín, Colombia

Volaris

Tiene como único destino internacional a Bogotá, Colombia.

A los turistas que deseen viajar a alguno de estos destinos, se les recomienda visitar la página oficial del AIFA para consultar disponibilidad, precios de los boletos y horarios, ya que algunos solo operan en días específicos.

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Al respecto, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que la llegada de viajeros internacionales a México fue de 42.87 millones entre enero y mayo de 2026, lo que representó un aumento de 8.8% comparado con el mismo periodo del año anterior que fue de 39.39 millones.

La funcionaria federal explicó que la llegada de turistas que pernoctan fue de 20.39 millones y que representó un incremento de 5.3% de enero a mayo de este año, lo que significó una derrama económica de 15,869 millones de dólares.

“El turismo aéreo es el que gasta más, ahora, los viajes son más cortos y de menos días, eso hace que la derrama no tenga tanto movimiento, pero estoy segura que en el mes de junio tengamos un 10% más de visitantes y genere un porcentaje más de turistas”, afirmó en la Mañanera del Pueblo.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, afirmó que la llegada de turistas internacionales resultó afectada por el incremento en el precio de la turbosina, pero hubo mucho más turistas que llegaron por otras vías.

“...fue un éxito el Mundial, en algunos días se verá el resultado de la llegada de turistas en junio y julio”, destacó.

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Aeropuerto Internacional de Santa Lucía Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

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