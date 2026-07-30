El AIFA desplaza al aeropuerto de Tulum: lograr entrar al top 10 de más viajeros internacionales tras 4 años

Además, el aeropuerto ubicado en la Base de Santa Lucía se ubicó como el tercero de mayor incremento en tráfico internacional, ya que registró 595,191 viajeros, lo que significó un crecimiento de 9.3% anual.

A mitad del año, los aeropuertos del país recibieron a más de 4.6 millones de pasajeros, y de ese universo, el AIFA aportó 0.8%.

De acuerdo con el reporte de Deloitte ¿Qué sucede después del Mundial? en el ámbito del tráfico de pasajeros en los aeropuertos de las ciudades sede, el de Guadalajara registró el mayor incremento con 11.5% en pasajeros internacionales.

El de Monterrey también representó un incremento con 10.3%, mientras que el AICM fue el que menor incremento tuvo al registrar 1.5% en pasajeros internacionales, “insuficiente para compensar las caídas de 4.5% en el segmento nacional y de 2.2% en el total de pasajeros”, explica el documento.

Rutas internacionales del AIFA

Arajet

La aerolínea originaria de República Dominicana tiene como destinos internacionales Punta Cana y Santo Domingo, en el país caribeño.

Conviasa

La empresa de Venezuela cuyo nombre oficial es Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, S.A., ofrece su destino rumbo a la capital: Caracas.

Viva

Bogotá, Colombia

Cartagena, Colombia

La Habana, Cuba

Medellín, Colombia

Volaris

Tiene como único destino internacional a Bogotá, Colombia.

A los turistas que deseen viajar a alguno de estos destinos, se les recomienda visitar la página oficial del AIFA para consultar disponibilidad, precios de los boletos y horarios, ya que algunos solo operan en días específicos.