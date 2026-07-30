Megacable supera los 6 millones de suscriptores y aumenta 11% su ganancia trimestral

De abril a junio, Megacable añadió en sus verticales de internet y telefonía fija 112,000 y 119,000 nuevos suscriptores, respectivamente, permitiendo a la empresa superó la barrera de los 6 millones de suscriptores.

Esta situación se tradujo en un incremento de 7.2% en sus ingresos, la reportar 9,330 millones de pesos, respecto a los 8,699 millones del mismo periodo de 2025.

La empresa reportó 4 millones de suscriptores únicos de contenido de video, un indicador que integra tanto a los clientes de televisión de paga como a quienes contratan aplicaciones de streaming a través de su plataforma. De ese universo, 3.8 millones corresponden al servicio de video tradicional, mientras que 2.4 millones son suscripciones a aplicaciones de streaming, con clientes que pueden estar contabilizados en ambas categorías.

Streaming impulsa crecimiento

La empresa atribuyó el crecimiento de las suscripciones a plataformas de streaming a una estrategia enfocada en ampliar su oferta de contenidos digitales y alinearla con los nuevos hábitos de consumo de sus clientes, quienes cada vez optan más por combinar la televisión de paga con aplicaciones de video bajo demanda.

En tanto su Operador Móvil Virtual (OMV) registró un total de 780,832 líneas, tras incorporar 161,000 nuevos usuarios, lo que representa un alza de 26% de manera interanual.

Megacable reportó un crecimiento de 5.9% en su UAFIDA, que alcanzó 4,186 millones de pesos, en línea con la tendencia positiva observada por la compañía.

El avance permitió que el operador registrara un margen UAFIDA de 44.9%, una métrica que refleja la eficiencia operativa del negocio y su capacidad para convertir sus ingresos en generación operativa, pese a las presiones del entorno competitivo del sector.

Durante el segundo cuarto de este año, Megacable realizó inversiones de 2,185 millones de pesos, equivalentes al 23.4% de los ingresos del periodo.