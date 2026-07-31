Pemex eleva sus ingresos, pero el aumento en costos e impuestos desploma 70% sus utilidades

La petrolera, ahora dirigida por Juan Carlos Carpio tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla, atribuyó el deterioro de sus resultados a un incremento en el pago de impuestos y derechos, mayores compras de productos, un aumento en el costo de los instrumentos financieros derivados y una menor utilidad cambiaria.

Uno de los factores que más incidió en el resultado fue la reducción de la ganancia cambiaria. Durante el segundo trimestre de 2026, Pemex obtuvo una utilidad por este concepto de 49,300 millones de pesos, muy por debajo de los 134,700 millones registrados en el mismo lapso del año anterior.

Los ingresos crecen impulsados por el petróleo y los combustibles

A pesar de la caída en las utilidades, la empresa logró incrementar sus ingresos totales en 30.3% anual.

Entre abril y junio de este año, Pemex reportó ingresos por 510,443 millones de pesos, frente a los 391,621 millones de pesos obtenidos en el segundo trimestre de 2025.

La petrolera explicó que este crecimiento respondió a mayores ventas de exportación y a un incremento en el precio del petróleo crudo , favorecido por el repunte de las cotizaciones internacionales derivado del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.