Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Pemex eleva sus ingresos, pero el aumento en costos e impuestos desploma 70% sus utilidades

La petrolera estatal elevó sus ingresos gracias al repunte de los precios internacionales del crudo, pero mayores impuestos, costos operativos y gastos financieros redujo en casi 70% sus ganancias entre abril y junio.
vie 31 julio 2026 10:55 AM
Añadir Expansión en Google
Pemex reporte
Los ingresos de Pemex se elevaron en un 30.3% por mayores precios del petróleo y las exportaciones del mismo. (Expansión)

Petróleos Mexicanos ( Pemex ) registró una fuerte caída en su rentabilidad durante el segundo trimestre de 2026, pese a beneficiarse de un entorno internacional que impulsó los precios del petróleo y elevó sus ingresos por ventas.

La empresa productiva del Estado reportó una utilidad neta de 18,024 millones de pesos entre abril y junio de este año, una disminución de 69.7% respecto a los 59,516 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Publicidad

La petrolera, ahora dirigida por Juan Carlos Carpio tras la salida de Víctor Rodríguez Padilla, atribuyó el deterioro de sus resultados a un incremento en el pago de impuestos y derechos, mayores compras de productos, un aumento en el costo de los instrumentos financieros derivados y una menor utilidad cambiaria.

Uno de los factores que más incidió en el resultado fue la reducción de la ganancia cambiaria. Durante el segundo trimestre de 2026, Pemex obtuvo una utilidad por este concepto de 49,300 millones de pesos, muy por debajo de los 134,700 millones registrados en el mismo lapso del año anterior.

Los ingresos crecen impulsados por el petróleo y los combustibles

A pesar de la caída en las utilidades, la empresa logró incrementar sus ingresos totales en 30.3% anual.

Entre abril y junio de este año, Pemex reportó ingresos por 510,443 millones de pesos, frente a los 391,621 millones de pesos obtenidos en el segundo trimestre de 2025.

La petrolera explicó que este crecimiento respondió a mayores ventas de exportación y a un incremento en el precio del petróleo crudo , favorecido por el repunte de las cotizaciones internacionales derivado del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán.

Publicidad

Asimismo, la empresa registró un mayor volumen de ventas de destilados y un incremento en las ventas nacionales de diésel, gasolina Magna y turbosina, productos que también se comercializaron a precios más elevados.

El costo operativo también aumenta

El incremento en los ingresos, sin embargo, estuvo acompañado de un alza en los costos de operación, lo que redujo el beneficio obtenido por la mejora en los precios internacionales del crudo.

El costo de ventas ascendió a 370,733 millones de pesos durante el segundo trimestre de 2026, un aumento de 8.5% respecto a los 341,447 millones de pesos reportados un año antes.

De acuerdo con la empresa, este incremento respondió principalmente a mayores compras de productos, una mayor variación en inventarios y mayores cargos por deterioro de derechos de uso, depreciación y amortización.

Publicidad

Pemex reduce deuda

Los números de Pemex en cuanto a su deuda financiera lograron una reducción de 11.6%, al pasar de 1.53 billones de pesos al cierre del 2025 a 1.35 billones al cierre de junio.

La cifra de la deuda financiera de corto plazo es de 213 millones de pesos y la de largo plazo es de 1.14 billones de pesos.

En cuanto a los adeudos de la petrolera con proveedores y contratistas esta asciende a 374,334 millones de pesos al cierre del primer semestre del año, una reducción del 14.3% respecto a los 436,704 millones de pesos al cierre del 2025.

En conferencia con inversionistas, la directora de Finanzas de Pemex, Elizabeth González, explicó que de enero a junio se han realizado pagos a los proveedores y contratistas por 248,000 millones de pesos.

Tags

Pemex

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad