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Trión alcanza 64% con una inversión de 446 millones de dólares en el semestre

Woodside avanza en la perforación e instalación de infraestructura del campo Trión, un yacimiento en aguas ultraprofundas con potencial para producir hasta 100,000 barriles diarios.
jue 30 julio 2026 04:30 PM
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Woodside ha perforado tres de los 24 pozos previstos para Trión, un yacimiento con recursos prospectivos estimados en 181 millones de barriles de petróleo. (Woodside)

El desarrollo de Trión, uno de los proyectos petroleros más ambiciosos en aguas ultraprofundas del Golfo de México, aceleró su marcha durante el segundo trimestre del año al alcanzar un avance de 64%, mientras mantiene el objetivo de iniciar la producción de hidrocarburos en 2028.

El proyecto, operado por la australiana Woodside Energy en asociación con Pemex, representa una inversión estimada de 10,400 millones de dólares, lo que lo ubica como la tercera inversión más grande del país, de acuerdo con la plataforma Data México de la Secretaría de Economía.

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En su reporte financiero correspondiente al segundo trimestre, Woodside informó que desde el arranque del programa de perforación, en marzo pasado, se han completado tres de los 24 pozos contemplados para el desarrollo del yacimiento, considerado uno de los principales proyectos de exploración y producción en el sector petrolero mexicano.

Además del avance en la perforación, la compañía reportó progresos en la construcción de la infraestructura necesaria para la futura extracción de hidrocarburos.

Avanza la infraestructura en aguas ultraprofundas

La petrolera detalló que concluyó el izaje de los módulos superiores de la Unidad Flotante de Producción (FPU) sobre el casco de la embarcación, mientras que ya comenzaron las actividades de integración y precomisionamiento del sistema.

En paralelo, continúa la fabricación de los bloques estructurales de la Unidad Flotante de Almacenamiento y Descarga (FSO) en dique seco, una instalación clave para el manejo y exportación del crudo que producirá el campo.

Para acelerar el desarrollo del proyecto, Woodside destinó 275 millones de dólares entre abril y junio. Con ello, la inversión acumulada durante el primer semestre ascendió a 446 millones de dólares, según el informe financiero de la empresa.

El desarrollo de Trión comenzó formalmente en marzo de este año con el inicio de las actividades de perforación, luego de varios años de trabajos de ingeniería y planeación.

Un proyecto que tardó más de una década en despegar

Trión fue descubierto por Pemex en 2012, pero su desarrollo permaneció detenido durante años debido a la complejidad técnica del proyecto y a las restricciones financieras que enfrentó la petrolera estatal.

El panorama cambió en 2022, cuando Woodside Energy adquirió los activos de BHP Petroleum, empresa que desde 2017 había obtenido la participación operativa en el campo tras una asociación con Pemex.

Fue hasta marzo pasado cuando la Secretaría de Energía, Pemex, autoridades de Tamaulipas y directivos de Woodside dieron el banderazo oficial al inicio de las actividades del proyecto.

Durante esa ceremonia, el entonces director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, calificó a Trión como uno de los desarrollos más complejos de la industria petrolera nacional por los retos tecnológicos, operativos y de inversión que implica producir hidrocarburos en aguas ultraprofundas.

“El yacimiento, los derechos, las reservas y el subsuelo son de la nación, el petróleo es de los mexicanos, pero si no lo desarrollamos de manera conjunta con la tecnología y el capital, pues no genera riqueza para todos los mexicanos”, afirmó el ahora exfuncionario.

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Hasta 100,000 barriles diarios

Los recursos prospectivos de Trión se estiman en 181 millones de barriles de petróleo crudo, con un potencial de producción de hasta 100,000 barriles diarios una vez que el proyecto alcance su etapa operativa.

Ese volumen resulta relevante para la producción privada de hidrocarburos en México, que actualmente ronda 110,000 barriles diarios, con la italiana Eni como el principal productor privado al aportar alrededor de 90,000 barriles por día.

El campo se localiza a 180 kilómetros de la costa de Tamaulipas y a 90 kilómetros de la frontera marítima con Estados Unidos, en una zona con un tirante de agua cercano a 2,550 metros, una profundidad que lo convierte en uno de los proyectos técnicamente más exigentes del país.

La superficie del yacimiento abarca 1,285 kilómetros cuadrados, donde se prevé extraer aceite ligero y gas natural asociado.

La actividad petrolera muestra señales de recuperación

El repunte en el desarrollo de Trión coincide con una reactivación gradual de algunas operaciones de perforación en el país.

Perforadora Pemsa, subsidiaria de Grupo México dedicada a servicios de exploración y producción, informó en su reporte financiero del segundo trimestre que dos de sus cuatro plataformas de perforación que permanecían inactivas desde 2025 retomaron operaciones.

La empresa señaló que las plataformas Chihuahua y Zacatecas, suspendidas desde diciembre de 2024 por los adeudos de Pemex con proveedores y contratistas, reiniciaron actividades el 3 de junio. Asimismo, mantiene la expectativa de que las plataformas Campeche y Tabasco entren nuevamente en operación durante agosto.

La reactivación ocurre después de más de un año de afectaciones para la compañía. En octubre de 2025, Perforadora Pemsa reportó que la suspensión de cuatro plataformas y el ajuste en las tarifas diarias provocaron que sus ventas acumuladas cayeran 70%, a 53.4 millones de dólares, mientras que su EBITDA disminuyó 93%, hasta 6.8 millones de dólares, frente al año previo.

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Pemex Exploración

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