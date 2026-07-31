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Wendy's regresa a CDMX: quién es su dueño y por qué cerró su sucursal la primera vez

Mientras la cadena seguía creciendo en otras regiones del país, la Ciudad de México permaneció sin restaurantes Wendy's durante años. Esta es la historia detrás de su regreso.
vie 31 julio 2026 03:22 PM
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El regreso de Wendy's forma parte de la estrategia con la que la compañía busca acelerar su crecimiento en América Latina, colocando a México como uno de sus mercados prioritarios. (JHVEPhoto/Getty Images)

Los videos de una sucursal de Wendy's cerca de Paseo de la Reforma no tardaron en viralizarse en redes sociales. Entre comentarios y reacciones, volvió una pregunta que llevaba varios años sin aparecer: ¿qué pasó con la cadena en la Ciudad de México?

Su regreso también abre la puerta para conocer quién es el dueño de la marca y qué ocurrió con las sucursales que alguna vez operaron en la capital.

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Quién es el dueño de Wendy's y quién administrará su regreso a CDMX

Wendy's pertenece a The Wendy's Company, empresa estadounidense fundada en 1969 y considerada una de las principales cadenas de restaurantes de servicio rápido del mundo. La compañía es conocida por sus hamburguesas cuadradas preparadas al momento, sus sándwiches y nuggets de pollo, así como por el postre Frosty.

En México, la marca opera mediante franquiciatarios. Para su regreso a la Ciudad de México, Wendy's firmó un acuerdo con AJ Group, empresa que desarrollará 50 nuevos restaurantes en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. La compañía destacó que este grupo cuenta con experiencia en desarrollo inmobiliario y operación de restaurantes, lo que permitirá impulsar el crecimiento de la cadena en mercados urbanos y de alta afluencia.

AJ Group también administra otras franquicias internacionales de alimentos y bebidas. Entre ellas se encuentran Pizza Hut y Häagen-Dazs, marcas que forman parte de su portafolio en México y que respaldan su experiencia como operador del sector restaurantero.

Además de la expansión en el centro del país, Wendy's firmó un segundo acuerdo con WS Pacific, empresa que será responsable del desarrollo de 12 restaurantes en Sinaloa y Durango. De acuerdo con la compañía, este grupo aporta experiencia en operación de negocios, construcción y desarrollo de mercados locales.

Por qué Wendy's dejó de operar en Ciudad de México

Aunque el regreso de Wendy's ha despertado interés entre los consumidores, la razón por la que la cadena dejó de operar en la capital continúa sin una respuesta oficial.

La empresa nunca explicó públicamente por qué cerraron las sucursales que operaban en la Ciudad de México. Con el paso de los años, distintas publicaciones atribuyeron la decisión a un proceso de reestructuración, aunque esa versión nunca fue confirmada oficialmente.

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Lo que sí ocurrió es que Wendy's no abandonó México. Mientras desaparecía de la capital, la cadena mantuvo 47 restaurantes distribuidos en Chihuahua (28), Nuevo León (7), Yucatán (5), San Luis Potosí (3), Aguascalientes (2), Jalisco (1) y Querétaro (1), con una presencia especialmente fuerte en la región norte del país.

Wendy's vuelve a apostar por México

El regreso de Wendy's forma parte de la estrategia con la que la compañía busca acelerar su crecimiento en América Latina, colocando a México como uno de sus mercados prioritarios.

De acuerdo con la empresa, el mercado mexicano de hamburguesas de servicio rápido alcanzó un valor de 2,400 millones de dólares durante 2024 y registró un crecimiento promedio anual de 14.3% en los últimos cinco años. A ello se suma una proyección de crecimiento de 7.1% anual, factores que respaldan la decisión de abrir nuevas unidades.

Los estudios de la compañía también muestran que, en las regiones donde Wendy's ya tiene presencia, 71% de los consumidores ha probado la marca. Incluso en zonas donde todavía no opera restaurantes, el reconocimiento alcanza 92%, mientras que 46% de las personas afirma haber consumido sus productos al menos una vez.

Con esos indicadores, Wendy's considera que todavía existe un amplio margen para expandirse en México y consolidar una presencia más amplia en uno de los mercados de comida rápida más importantes de América Latina.

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