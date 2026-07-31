Wendy's regresa a CDMX: quién es su dueño y por qué cerró su sucursal la primera vez

Quién es el dueño de Wendy's y quién administrará su regreso a CDMX

Wendy's pertenece a The Wendy's Company, empresa estadounidense fundada en 1969 y considerada una de las principales cadenas de restaurantes de servicio rápido del mundo. La compañía es conocida por sus hamburguesas cuadradas preparadas al momento, sus sándwiches y nuggets de pollo, así como por el postre Frosty.

En México, la marca opera mediante franquiciatarios. Para su regreso a la Ciudad de México, Wendy's firmó un acuerdo con AJ Group, empresa que desarrollará 50 nuevos restaurantes en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos. La compañía destacó que este grupo cuenta con experiencia en desarrollo inmobiliario y operación de restaurantes, lo que permitirá impulsar el crecimiento de la cadena en mercados urbanos y de alta afluencia.

AJ Group también administra otras franquicias internacionales de alimentos y bebidas. Entre ellas se encuentran Pizza Hut y Häagen-Dazs, marcas que forman parte de su portafolio en México y que respaldan su experiencia como operador del sector restaurantero.

Además de la expansión en el centro del país, Wendy's firmó un segundo acuerdo con WS Pacific, empresa que será responsable del desarrollo de 12 restaurantes en Sinaloa y Durango. De acuerdo con la compañía, este grupo aporta experiencia en operación de negocios, construcción y desarrollo de mercados locales.

Por qué Wendy's dejó de operar en Ciudad de México

Aunque el regreso de Wendy's ha despertado interés entre los consumidores, la razón por la que la cadena dejó de operar en la capital continúa sin una respuesta oficial.

La empresa nunca explicó públicamente por qué cerraron las sucursales que operaban en la Ciudad de México. Con el paso de los años, distintas publicaciones atribuyeron la decisión a un proceso de reestructuración, aunque esa versión nunca fue confirmada oficialmente.