Alfredo Harp Helú: la historia del empresario que llevó a los Diablos Rojos del México a otra dimensión

Desde hace unos años, la Ciudad de México vive un “boom” por el béisbol, y en particular por los Diablos Rojos del México.
Este fenómeno comenzó en 2019, año en que abrió sus puertas el Estadio Alfredo Harp Helú, ubicado en Ciudad Deportiva. Este proyecto fue impulsado por el empresario del mismo nombre, un ferviente aficionado de los Diablos con una amplia trayectoria en el mundo empresarial.
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¿Quién es Alfredo Harp Helú?
Alfredo Harp Helú nació el 11 de marzo de 1944 en la Ciudad de México, y comenzó a trabajar desde los 11 años de edad como vendedor de suscripciones del diario Excélsior.
De acuerdo con la biografía oficial del empresario, se graduó como contador público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Su trayectoria profesional comenzó en 1964, cuando empezó a trabajar en el despacho Price Waterhouse.
En 1966 comenzó a participar de manera activa en la Bolsa Mexicana de Valores, institución que posteriormente presidió, y en 1971 dio uno de los pasos más importantes en su carrera, pues junto a Roberto Hernández Ramírez fundó la casa de bolsa Acciones y Valores de México (Accival).
Esta institución se convirtió en una institución sólida desde sus inicios, pues ocupó los primeros lugares en volumen y monto de operaciones celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores.
También fue presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa y el Instituto Mexicano del Mercado de Capitales.
En 1991, junto a Roberto Hernández y otros inversionistas, Harp Helú adquirió el banco Banamex, dando origen al Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci), que rápidamente se consolidó como el más importante del país en aquella época.
Después de esta operación, Harp Helú se consolidó como una de las figuras más prominentes del sistema bancario, pues se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Grupo Banamex-Accival.
Fueron 10 años los que el empresario y filántropo estuvo vinculado a Banamex, hasta que en 2001 se cerró la venta de Banamex al banco estadounidense Citigroup. Se sabe que el valor de esta operación fue de 12,500 millones de dólares.
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El secuestro que marcó a la familia Harp
Aunque Alfredo Harp ha sido una figura reconocida en el mundo de los negocios, la violencia también tocó a su puerta, pues el 13 de marzo de 1994 el país fue sacudido por la noticia del secuestro del empresario.
Aquel día, el auto en el que viajaba junto a su chofer fue interceptado por hombres armados, lo que desató las alertas entre empresarios del sector banquero, quienes se reunieron con el entonces presidente, Carlos Salinas de Gortari.
En total, Harp Helú vivió cautivo durante 106 días en una casa de seguridad cuya ubicación nunca se supo. El empresario reveló haber vivido en “condiciones extremas” y bajo vigilancia constante de parte de sus captores.
El calvario de Harp Helú terminó el 28 de junio de 1994, cuando fue liberado en la zona de avenida Universidad, al sur de la CDMX.
Aunque los plagiarios hicieron pública la exigencia de 100 millones de dólares para liberar al banquero, trascendió que el pago total por la liberación del empresario fue de 30 millones de dólares.
En su autobiografía “Vivir y morir jugando béisbol”, Haro Helú reveló que su pasión por este deporte comenzó cuando era niño y visitó por primera vez, junto a sus primos, el extinto estadio Parque Delta.
Su pasión creció poco a poco, convirtiéndose en un fanático que constantemente iba al parque, hasta que en la universidad, uno de sus profesores le regalaba los boletos.
En 1994, ya como un empresario consolidado, compró al equipo de sus amores, los Diablos Rojos del México, y un par de años después, en 1996, compró a los Guerreros de Oaxaca.
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El saldo ha sido sumamente positivo con ambos equipos:
- Ocho campeonatos de Liga Mexicana de Béisbol (LMB) con los Diablos Rojos.
- Un campeonato de LMB con los Guerreros de Oaxaca.
En su gestión como propietario de los Diablos, consiguió remodelar y acondicionar el Foro Sol y el Estadio Fray Nano para que el equipo escarlata jugara de local, pero sin duda alguna, el mayor logro fue la apertura del inmueble que lleva su nombre en Ciudad Deportiva.
Con los Guerreros de Oaxaca la historia fue similar, pues remodeló el estadio Licenciado Eduardo Vasconcelos, y después de tres décadas como propietario del equipo, logró la apertura del Estadio Yu’Va, en la capital oaxaqueña.