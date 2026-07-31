Alfredo Harp Helú: la historia del empresario que llevó a los Diablos Rojos del México a otra dimensión

¿Quién es Alfredo Harp Helú?

Alfredo Harp Helú nació el 11 de marzo de 1944 en la Ciudad de México, y comenzó a trabajar desde los 11 años de edad como vendedor de suscripciones del diario Excélsior.

De acuerdo con la biografía oficial del empresario, se graduó como contador público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su trayectoria profesional comenzó en 1964, cuando empezó a trabajar en el despacho Price Waterhouse.

En 1966 comenzó a participar de manera activa en la Bolsa Mexicana de Valores, institución que posteriormente presidió, y en 1971 dio uno de los pasos más importantes en su carrera, pues junto a Roberto Hernández Ramírez fundó la casa de bolsa Acciones y Valores de México (Accival).

Esta institución se convirtió en una institución sólida desde sus inicios, pues ocupó los primeros lugares en volumen y monto de operaciones celebradas en la Bolsa Mexicana de Valores.

También fue presidente de la Asociación Mexicana de Casas de Bolsa y el Instituto Mexicano del Mercado de Capitales.

Estadio Alfredo Harp Helú, casa de los Diablos Rojos del México. (Hector Vivas/Getty Images)

En 1991, junto a Roberto Hernández y otros inversionistas, Harp Helú adquirió el banco Banamex, dando origen al Grupo Financiero Banamex Accival (Banacci), que rápidamente se consolidó como el más importante del país en aquella época.

Después de esta operación, Harp Helú se consolidó como una de las figuras más prominentes del sistema bancario, pues se convirtió en presidente del Consejo de Administración de Grupo Banamex-Accival.

Fueron 10 años los que el empresario y filántropo estuvo vinculado a Banamex, hasta que en 2001 se cerró la venta de Banamex al banco estadounidense Citigroup. Se sabe que el valor de esta operación fue de 12,500 millones de dólares.