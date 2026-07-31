El SAT y Aduanas amplían prórroga para presentar Manifestación de Valor Electrónica

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ampliaron el plazo para presentar la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) al 30 de septiembre de 2026, luego de que hoy se venciera la segunda prórroga que otorgaron el pasado 31 de mayo.
Esta es la tercera prórroga que publica la autoridad fiscal para la obligación que entraba, originalmente en vigor, el primero de abril.
Dicho mecanismo permite integrar la información relacionada con el valor en aduana de la mercancía que se introduce a territorio nacional, para su presentación a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior Mexicana (VUTCE).