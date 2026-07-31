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Economía

El SAT y Aduanas amplían prórroga para presentar Manifestación de Valor Electrónica

Esta medida permitirá que el usuario de comercio exterior cuente con un periodo adicional para realizar las adecuaciones correspondientes y familiarizarse con el nuevo esquema operativo.
vie 31 julio 2026 03:46 PM
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Esta es la tercera prórroga que publica la autoridad fiscal para la obligación que entraba, originalmente en vigor, el primero de abril. (Foto: Alfredo Estrella/AFP.)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) ampliaron el plazo para presentar la Manifestación de Valor Electrónica (MVE) al 30 de septiembre de 2026, luego de que hoy se venciera la segunda prórroga que otorgaron el pasado 31 de mayo.

Esta es la tercera prórroga que publica la autoridad fiscal para la obligación que entraba, originalmente en vigor, el primero de abril.

Dicho mecanismo permite integrar la información relacionada con el valor en aduana de la mercancía que se introduce a territorio nacional, para su presentación a través de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior Mexicana (VUTCE).

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Esta medida permitirá que el usuario de comercio exterior cuente con un periodo adicional para realizar las adecuaciones correspondientes y familiarizarse con el nuevo esquema operativo.

La nueva disposición se dio a conocer en la Tercera Versión Anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2026, publicada en el Portal del SAT, mediante la cual se actualizó el transitorio Décimo Primero de las RGCE dadas a conocer en el DOF el 27 de diciembre de 2025.

En la resolución se incluyen las siguientes facilidades para el cumplimiento de la MVE:

• No será necesario transmitir los documentos de transporte de las mercancías, el certificado de origen o el documento donde se establezca la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía, siempre que dichos documentos se transmitan adjuntos al pedimento que se trate.

• Podrán transmitir el formato E15 contenido en el Anexo 1 con la información general de los contratos asociados a la MVE sin que sea necesario transmitir los mismos a través de la VUTCE.

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¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica?

Es un conjunto de documentos digitales en el que importadores, bajo protesta de decir la verdad, declaran el valor real y completo, además de la trazabilidad, de mercancías que ingresan a México desde el extranjero.

Con reformas a las reglas de comercio exterior y a la ley aduanera, el trámite pasa a ser 100% digital. Los importadores son los oficialmente responsables de cumplir con la Manifestación, pues conocen los términos y las negociaciones de compra-venta internacional; antes lo hacían, mayormente, los agentes aduanales. Algunas empresas ya adoptaron tecnologías con IA para cumplir con estas obligaciones , pero las que no, primero deben digitalizar toda una serie de documentos y procesos para lograrlo, además de capacitar a personal.

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Servicio de Administración Tributaria (SAT) Secretaría de Hacienda y Crédito Público Aduanas

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