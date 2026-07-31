El SAT y Aduanas amplían prórroga para presentar Manifestación de Valor Electrónica

Esta medida permitirá que el usuario de comercio exterior cuente con un periodo adicional para realizar las adecuaciones correspondientes y familiarizarse con el nuevo esquema operativo.

La nueva disposición se dio a conocer en la Tercera Versión Anticipada de la Segunda Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2026, publicada en el Portal del SAT, mediante la cual se actualizó el transitorio Décimo Primero de las RGCE dadas a conocer en el DOF el 27 de diciembre de 2025.

En la resolución se incluyen las siguientes facilidades para el cumplimiento de la MVE:

• No será necesario transmitir los documentos de transporte de las mercancías, el certificado de origen o el documento donde se establezca la garantía efectuada en la cuenta aduanera de garantía, siempre que dichos documentos se transmitan adjuntos al pedimento que se trate.

• Podrán transmitir el formato E15 contenido en el Anexo 1 con la información general de los contratos asociados a la MVE sin que sea necesario transmitir los mismos a través de la VUTCE.