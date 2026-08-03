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Las ganancias mineras se disparan 21% gracias a altos precios de los metales, pero la inversión cae

El valor de la producción minero-metalúrgica alcanzó un récord de 379,290 millones de pesos impulsado por el alza del oro, la plata y el cobre, mientras la inversión y el PIB del sector continuaron en descenso.
lun 03 agosto 2026 04:09 PM
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México gana más gracias al oro y la plata: las ganancias mineras se disparan 21% por altos precios
La minería mexicana registró ganancias récord gracias al encarecimiento de los metales. (Camimex)

El sector minero logró en 2025 un valor histórico de 379,290 millones de pesos en cuanto a la producción minero-metalúrgica nacional, un crecimiento del 21.2% respecto a los 313,054 millones que se lograron en 2024. Sin embargo, el desempeño económico del sector contrasta con una caída en la inversión y un nuevo retroceso en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB), reflejo de la falta de nuevos proyectos y de un entorno regulatorio que, según la industria, ha frenado el desarrollo de nuevas minas.

De acuerdo con el Informe Anual 2026 de la Cámara Minera de México (Camimex), el valor de la producción minero-metalúrgica nacional ascendió a 379,290 millones de pesos durante 2025, un incremento de 21.2% frente a los 313,054 millones de pesos registrados un año antes.

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El crecimiento respondió principalmente al incremento en las cotizaciones internacionales de los metales, más que a un aumento en la producción física.

La plata registró uno de los mayores incrementos, con un avance de 41.5% en su precio para alcanzar 40.03 dólares por onza. El oro subió 43.8%, hasta 3,451 dólares por onza, mientras que el cobre aumentó 8.9%, al ubicarse en 4.5 dólares por libra.

Los metales industriales también mostraron un comportamiento favorable. Su valor aumentó 12.1%, impulsado principalmente por el cobre, zinc y molibdeno. En tanto, los metales preciosos registraron un incremento de 11.5%.

Pese al avance en el valor de mercado de los minerales, la Camimex advirtió que los volúmenes de producción permanecieron prácticamente sin cambios, lo que evidencia que el crecimiento del sector estuvo sustentado en factores externos relacionados con los precios internacionales.

“Estos números refuerzan la necesidad de generar las condiciones para impulsar las inversiones en el sector, agilizar los permisos e impulsar la exploración que es el futuro de este sector”, señaló la organización en su reporte.

La inversión sigue perdiendo terreno

El buen momento de los precios no se tradujo en un mayor flujo de capital hacia la industria.

Durante 2025, la inversión minera disminuyó 3.3% anual, al pasar de 5,620 millones de dólares a 4,896 millones de dólares.

Según la Camimex, los recursos se concentraron en la ampliación de operaciones existentes, mejoras en seguridad, optimización de procesos y programas de protección al medio ambiente, mientras que la ausencia de nuevos desarrollos mineros de gran escala explicó la reducción en el monto total invertido.

Para Pedro Rivero, presidente de la Camimex, la caída refleja decisiones de inversión tomadas años atrás y la falta de incentivos para desarrollar nuevos yacimientos.

“Las minas con un ciclo de inversión muy largo, entonces las decisiones que se toman hoy, no se van a ver hasta dentro de años, y lo que estamos viendo hoy son las decisiones que hace unos años se tomaron en México. Entonces estamos viendo la caída porque no hemos estado fomentando la actividad minera en años anteriores”, aseguró durante la presentación del informe.

La industria ha señalado que el entorno para la inversión cambió a partir de 2019, cuando el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó de otorgar nuevas concesiones mineras. Posteriormente, las modificaciones a la Ley Minera redujeron los plazos de los permisos para la explotación de los yacimientos, un cambio que el sector considera ha incrementado la incertidumbre para desarrollar nuevos proyectos.

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El PIB minero acumula tres años de retrocesos

La menor inversión también coincide con un deterioro en la actividad económica del sector.

El PIB minero cayó 3.2% en 2025, su tercer año consecutivo de contracción.

El valor agregado de la actividad pasó de 238,483 millones de pesos en 2024 a 230,905 millones en 2025, equivalente al 2.9% del PIB nacional.

Además de la disminución en la inversión y la falta de nuevos desarrollos, la Camimex advirtió que persiste incertidumbre por autorizaciones regulatorias pendientes , las cuales considera indispensables para concretar nuevas inversiones.

“Esto confirma la importancia de fortalecer la exploración y seguir trabajando con las autoridades para aprovechar el gran potencial minero del territorio nacional. De existir las condiciones, el sector minero podrá desplegar inversiones hasta por 14,000 millones de dólares en el país”, indicó el organismo.

Rivero afirmó que las empresas mantienen interés por ampliar su presencia en México si existen condiciones regulatorias que otorguen certidumbre.

“Estamos listos para invertir en nuestro país más de 14,000 millones de dólares, generando las condiciones necesarias para el desarrollo de estos proyectos, y vemos con ojos positivos que nos ubiquemos (México) en la posición 36 mundial para invertir en minería”, concluyó.

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