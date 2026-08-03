El crecimiento respondió principalmente al incremento en las cotizaciones internacionales de los metales, más que a un aumento en la producción física.

La plata registró uno de los mayores incrementos, con un avance de 41.5% en su precio para alcanzar 40.03 dólares por onza. El oro subió 43.8%, hasta 3,451 dólares por onza, mientras que el cobre aumentó 8.9%, al ubicarse en 4.5 dólares por libra.

Los metales industriales también mostraron un comportamiento favorable. Su valor aumentó 12.1%, impulsado principalmente por el cobre, zinc y molibdeno. En tanto, los metales preciosos registraron un incremento de 11.5%.

Pese al avance en el valor de mercado de los minerales, la Camimex advirtió que los volúmenes de producción permanecieron prácticamente sin cambios, lo que evidencia que el crecimiento del sector estuvo sustentado en factores externos relacionados con los precios internacionales.

“Estos números refuerzan la necesidad de generar las condiciones para impulsar las inversiones en el sector, agilizar los permisos e impulsar la exploración que es el futuro de este sector”, señaló la organización en su reporte.

La inversión sigue perdiendo terreno

El buen momento de los precios no se tradujo en un mayor flujo de capital hacia la industria.

Durante 2025, la inversión minera disminuyó 3.3% anual, al pasar de 5,620 millones de dólares a 4,896 millones de dólares.

Según la Camimex, los recursos se concentraron en la ampliación de operaciones existentes, mejoras en seguridad, optimización de procesos y programas de protección al medio ambiente, mientras que la ausencia de nuevos desarrollos mineros de gran escala explicó la reducción en el monto total invertido.

Para Pedro Rivero, presidente de la Camimex, la caída refleja decisiones de inversión tomadas años atrás y la falta de incentivos para desarrollar nuevos yacimientos.

“Las minas con un ciclo de inversión muy largo, entonces las decisiones que se toman hoy, no se van a ver hasta dentro de años, y lo que estamos viendo hoy son las decisiones que hace unos años se tomaron en México. Entonces estamos viendo la caída porque no hemos estado fomentando la actividad minera en años anteriores”, aseguró durante la presentación del informe.

La industria ha señalado que el entorno para la inversión cambió a partir de 2019, cuando el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador dejó de otorgar nuevas concesiones mineras. Posteriormente, las modificaciones a la Ley Minera redujeron los plazos de los permisos para la explotación de los yacimientos, un cambio que el sector considera ha incrementado la incertidumbre para desarrollar nuevos proyectos.