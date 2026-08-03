La mina no regresaría a zonas de mayor ley, es decir, con más oro por cada tonelada de mineral procesado, sino hasta 2028, señaló el documento. Además, la caída de México contrastó con un aumento de 2% en la producción minera mundial, que llegó a 966 toneladas, un récord para un segundo trimestre.

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Precio del oro en 2026

El ajuste ocurre mientras el precio promedio del oro se ubicó en 4,506.29 dólares por onza durante el segundo trimestre, 37% por encima del mismo periodo de 2025, aunque 8% debajo del récord registrado en los primeros tres meses del año. Para este lunes, el precio se situaba en 4,108.57 dólares. Aunque se mantenía por debajo de los máximos recientes, continuaba en niveles históricamente elevados.

Además, el precio del oro podría mantenerse cerca de los niveles actuales durante el resto de 2026, aunque con episodios de volatilidad alrededor de los 4,000 dólares por onza, de acuerdo con StoneX. La firma considera que la expectativa de tasas de interés más altas en Estados Unidos ha frenado nuevas compras y elevado el costo de oportunidad de mantener un activo que no genera rendimientos.

No obstante, el auge del oro ya no depende únicamente de su función como activo de refugio o reserva de valor. Su utilización en productos electrónicos aumentó 4% anual, a 68.3 toneladas, impulsada por servidores de inteligencia artificial, semiconductores de alta gama, memorias, centros de datos y componentes avanzados.

El World Gold Council señaló que la inversión en infraestructura de IA compensó la debilidad de productos tradicionales como teléfonos inteligentes y computadoras personales. El metal se utiliza en circuitos y conexiones que requieren elevada conductividad, resistencia térmica y confiabilidad, especialmente en servidores, vehículos eléctricos y satélites.

La demanda de oro en los sectores de memoria y semiconductores volvió a crecer con fuerza durante el trimestre. Aunque los fabricantes buscan reducir la cantidad utilizada debido a su precio, el aumento de aplicaciones relacionadas con IA superó esa sustitución y mantuvo el crecimiento del consumo.

Por otra parte, el respaldo estructural continúa en el sector oficial. Una encuesta citada por StoneX mostró que 89% de los bancos centrales espera que las reservas mundiales de oro aumenten durante los próximos 12 meses, mientras 45% anticipa incrementar sus propias tenencias y solo 1% prevé reducirlas. Además, 78% considera que el metal representará una mayor proporción de las reservas internacionales dentro de cinco años.