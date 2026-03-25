Cómo la compra de Warner Bros. por Paramount sacude el acceso a contenidos en plena competencia con Netflix

La transacción será revisada por las autoridades de competencia de Estados Unidos como es el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio, así como por la Comisión Europea. El caso también pasará por los reguladores de Latinoamérica, sin ser México la excepción, que suelen adoptar los criterios de la Unión Americana como europea.

Para las autoridades de competencia, el elemento central de una operación como la eventual unión entre Warner-Paramount no radica únicamente en su tamaño, sino en la naturaleza del comprador y el tipo de integración que genera.

Por ejemplo, cuando Netflix se perfiló como el adquirente de Warner, la principal preocupación de los reguladores giró en torno a la desaparición de un competidor relevante del streaming y a la concentración de contenidos premium considerados “must-have”.

En cambio, para la integración Paramount-Warner, el análisis tomará otro rumbo. Las autoridades concentrarían su escrutinio en la acumulación de catálogos y en el poder de negociación que emergería frente a distribuidores, anunciantes y plataformas, más que en la eliminación directa de un jugador del mercado.

Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting, explicó que en este tipo de operaciones, los reguladores no analizan un solo mercado, sino un ecosistema de comercio interrelacionados. “El foco regulatorio va a centrarse en si la operación permitirá a la entidad resultante cerrar el acceso a contenido relevante o encarecerlo para los rivales”, dijo la experta en competencia económica.