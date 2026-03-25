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La fusión Paramount-Warner pone a prueba el acceso a contenidos en la guerra del streaming

La integración de activos dará origen al segundo jugador del streaming, solo detrás de Netflix, con un poder en programación gracias a un portafolio de franquicias premium capaz de atraer y fidelizar audiencias.
mié 25 marzo 2026 02:57 PM
Cómo la compra de Warner Bros. por Paramount sacude el acceso a contenidos en plena competencia con Netflix
El análisis regulatorio de la integración Paramount-Warner, girará en torno en la acumulación de catálogos y en el poder de negociación frente a distribuidores, anunciantes y plataformas, más que en la eliminación directa de un jugador del mercado. (Foto: Mario Tama/Getty Images)

La ‘guerra del streaming’ ha dado el siguiente paso: la consolidación de competidores. La compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, valuada en 110,000 millones de dólares, dará origen a un jugador con una participación de mercado aproximado en 18%, colocándolo en segundo puesto, solo después de Netflix.

La transacción implicará la adquisición de los históricos estudios de producción, así como las franquicias, series y películas de la icónica firma de entretenimiento. Se prevé que el acuerdo surta efecto después del tercer trimestre de 2026, pero la operación aún deberá pasar por el escrutinio regulatorio.

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La transacción será revisada por las autoridades de competencia de Estados Unidos como es el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio, así como por la Comisión Europea. El caso también pasará por los reguladores de Latinoamérica, sin ser México la excepción, que suelen adoptar los criterios de la Unión Americana como europea.

Para las autoridades de competencia, el elemento central de una operación como la eventual unión entre Warner-Paramount no radica únicamente en su tamaño, sino en la naturaleza del comprador y el tipo de integración que genera.

Por ejemplo, cuando Netflix se perfiló como el adquirente de Warner, la principal preocupación de los reguladores giró en torno a la desaparición de un competidor relevante del streaming y a la concentración de contenidos premium considerados “must-have”.

En cambio, para la integración Paramount-Warner, el análisis tomará otro rumbo. Las autoridades concentrarían su escrutinio en la acumulación de catálogos y en el poder de negociación que emergería frente a distribuidores, anunciantes y plataformas, más que en la eliminación directa de un jugador del mercado.

Isabel Reza, directora general en Regulatory Experts: Telecommunications and Broadcasting, explicó que en este tipo de operaciones, los reguladores no analizan un solo mercado, sino un ecosistema de comercio interrelacionados. “El foco regulatorio va a centrarse en si la operación permitirá a la entidad resultante cerrar el acceso a contenido relevante o encarecerlo para los rivales”, dijo la experta en competencia económica.

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Un punto particularmente sensible es la posible concentración de portafolios de contenido de alto valor —HBO, Warner Bros., CNN, CBS, entre otros—, ya que estos activos funcionan como motores de suscripción y retención de clientes.

Reza aseguró que la acumulación de estos activos bajo un solo grupo puede traducirse en una mayor capacidad para imponer condiciones comerciales, restringir licencias o privilegiar plataformas propias.

Esto significaría que Paramount-Warner podrían generar condiciones en las que sus competidores como Netflix, Prime Video, Disney, Apple TV, entre otras, tengan menos opciones para licenciar contenido de Warner Bros. En la actualidad las streaming amplían su parrilla programática gracias a la adquisición de programación de otros competidores.

¿Qué pasará con los usuarios?

Desde la óptica del consumidor, la especialista comentó que por ahora los efectos no son claros. Pero reconoció que la unión abre un riesgo de incrementos de precios, así como una menor diversidad de contenidos o menor pluralidad de ofertas, particularmente si la operación reduce el número de jugadores relevantes o limita el acceso de competidores a contenidos esenciales.

El escenario se vuelve palpable. La unión dará paso a eficiencias como una mayor inversión en producción, integración tecnológica o economías de escala. Paramount explicó en un comunicado de prensa que con la unión de Warner planea mantener ambos estudios, priorizando la atracción y retención de talento creativo, así como fortalecer la capacidad de contenido de alta calidad que incluirá 15 largometrajes anuales por estudio para plataformas combinadas y socios de distribución externos.

“La evidencia comparada muestra que, en mercados digitales, estos efectos suelen materializarse no solo en precios, sino en condiciones de acceso, calidad e innovación”.

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En la actualidad el catálogo de contenido está fragmentado. La situación ha llevado a que los clientes deban contratar varias plataformas de video bajo demanda para acceder a la programación de su interés, especialmente la de deporte.

Solo el año pasado, se estimó que los mexicanos destinaron para plataformas de streaming un gasto promedio mensual de 1,600 pesos, una cifra que incluso ya compite directamente con los servicios del hogar como la luz, el internet o la telefonía, reveló el estudio El gasto en plataformas audiovisuales en hogares: Hábitos y nuevas tendencias de consumo, realizado por la EAE Business School.

Al cierre de 2025, Warner Bros. Discovery contabilizó un total de 131.6 millones de suscriptores a nivel global, mientras Paramount contabilizó una cartera de clientes de 78.9 millones a nivel mundial. Con la fusión de activos, las marcas alcanzarán 210.5 millones clientes, poco más de la mitad de su principal competidor Netflix con 325 millones de suscriptores.

La consolidación entre Warner Bros. Discovery y Paramount Global no solo redefinirá el mapa competitivo del streaming, sino que marca una nueva etapa en la evolución de la industria, donde el tamaño, el control de contenido y la capacidad de negociación serán determinantes.

Mientras Netflix se mantiene como líder, el surgimiento de un nuevo jugador anticipa un entorno más concentrado, en términos de programación, en el que los reguladores tendrán un papel clave para equilibrar el mercado y proteger al consumidor, en medio de una oferta cada vez más costosa y disputada.

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