El streaming por menos de 100 pesos está en extinción: apps se encarecen 2.6 veces más que la TV de paga

Radamés Camargo, especialista de la industria de streaming y analista de la consultora The Ciu , explicó que el aumento de precios se debe al punto de inflexión de la industria del streaming que afronta la entrada de más competidores, migración de contenidos premium -especialmente deportivos -, constantes ajustes en los modelos de negocio, como la incorporación de publicidad en los planes básicos y las restricciones para compartir cuentas.

“Si la tv de paga dependía casi completamente de contenidos de terceros, las streaming dependen de programación propia y terceros especialmente del deportivo que se ha convertido en unas de las licencia más valiosas por la demanda de los usuarios”, explicó el especialista.

La adquisición de derechos de transmisión de ligas deportivas se convirtió en uno de los activos más valiosos para que un usuario contrate una suscripción. Solo en México el 30% de los usuarios de streaming dice pagar por servicios on demand deportivos, según la consultora Bango Latam Consumer.

En 2025 a nivel mundial las plataformas de streaming destinaron 12,500 millones de dólares a la adquisición de derechos deportivos . La inversión creció 20% anual, muy por encima del avance de 8% registrado en 2021, lo que evidencia cómo el gasto en este tipo de contenidos se triplicó en los últimos tres años, según datos de Ampere Analysis, firma de análisis de mercado e investigación con sede en Londres.

Disminuyen ofertas de streaming de menos de 100 pesos

Pero la evolución del mercado ha traído consigo una reducción de alternativas más accesibles para los consumidores. Según datos del IMCINE, actualmente sólo seis plataformas mantienen precios de entre 50 y 100 pesos mensuales, frente a 13 servicios cuyas tarifas rebasan los 150 pesos al mes. Además, gana terreno el modelo de renta o compra de contenidos, con 12 plataformas que ya operan bajo este esquema.

Solo el año pasado, se estimó que los mexicanos destinaron a las streaming un gasto promedio mensual de 1,600 pesos, una cifra que incluso ya compite directamente con los servicios del hogar como la luz, el internet o la telefonía, según reveló el estudio El gasto en plataformas audiovisuales en hogares: Hábitos y nuevas tendencias de consumo, realizado por la EAE Business School.