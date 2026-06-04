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El streaming se encarece casi 40% en seis años y supera en 2.6 veces el aumento de la TV de paga

Lo que nació como una alternativa a la televisión de paga se convirtió en un servicio cada vez más costoso, impulsado por una mayor competencia y el encarecimiento de los derechos de contenido.
jue 04 junio 2026 04:51 PM
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El streaming por menos de 100 pesos está en extinción: apps se encarecen 2.6 veces más que la TV de paga
Las tarifas de las plataformas de video bajo demanda aumentaron 2.6 veces más respecto a las de la televisión restringida durante el mismo periodo. (SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

El streaming surgió como una alternativa más accesible para acceder a una amplia oferta de contenidos frente a la televisión de paga, pero esa percepción cambió por completo. En los últimos seis años, el precio de las plataformas de video bajo demanda se disparó 39.2%, al pasar de un costo promedio de 125 pesos en 2020, a 174 pesos al cierre del año pasado, según datos del Anuario Estadístico del IMCINE.

El aumento de tarifas de las plataformas de streaming incluso superó al registrado por la industria de la televisión de paga. Datos del Inegi muestran que entre 2020 y 2025 el precio promedio de este servicio de entretenimiento creció 15%, al pasar de 105.7 a 121.6 pesos mensuales.

Esto significa que las tarifas de las plataformas de video bajo demanda aumentaron 2.6 veces más respecto a las de la televisión restringida durante el mismo periodo.

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Radamés Camargo, especialista de la industria de streaming y analista de la consultora The Ciu , explicó que el aumento de precios se debe al punto de inflexión de la industria del streaming que afronta la entrada de más competidores, migración de contenidos premium -especialmente deportivos -, constantes ajustes en los modelos de negocio, como la incorporación de publicidad en los planes básicos y las restricciones para compartir cuentas.

“Si la tv de paga dependía casi completamente de contenidos de terceros, las streaming dependen de programación propia y terceros especialmente del deportivo que se ha convertido en unas de las licencia más valiosas por la demanda de los usuarios”, explicó el especialista.

La adquisición de derechos de transmisión de ligas deportivas se convirtió en uno de los activos más valiosos para que un usuario contrate una suscripción. Solo en México el 30% de los usuarios de streaming dice pagar por servicios on demand deportivos, según la consultora Bango Latam Consumer.

En 2025 a nivel mundial las plataformas de streaming destinaron 12,500 millones de dólares a la adquisición de derechos deportivos . La inversión creció 20% anual, muy por encima del avance de 8% registrado en 2021, lo que evidencia cómo el gasto en este tipo de contenidos se triplicó en los últimos tres años, según datos de Ampere Analysis, firma de análisis de mercado e investigación con sede en Londres.

Disminuyen ofertas de streaming de menos de 100 pesos

Pero la evolución del mercado ha traído consigo una reducción de alternativas más accesibles para los consumidores. Según datos del IMCINE, actualmente sólo seis plataformas mantienen precios de entre 50 y 100 pesos mensuales, frente a 13 servicios cuyas tarifas rebasan los 150 pesos al mes. Además, gana terreno el modelo de renta o compra de contenidos, con 12 plataformas que ya operan bajo este esquema.

Solo el año pasado, se estimó que los mexicanos destinaron a las streaming un gasto promedio mensual de 1,600 pesos, una cifra que incluso ya compite directamente con los servicios del hogar como la luz, el internet o la telefonía, según reveló el estudio El gasto en plataformas audiovisuales en hogares: Hábitos y nuevas tendencias de consumo, realizado por la EAE Business School.

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Camargo reconoció que las streaming en los últimos seis años se han alejado de la promesa de la asequibilidad, sin embargo, las compañías buscan alternativas para evitar mayores cancelaciones u otras alternativas para acceder a los contenidos. Algunas han sido cuentas auspiciadas con publicidad y evitar la frecuencia de aumentos en las tarifas.

“Este año las plataformas disminuyen la frecuencia de aumentos de precios para mantenerse accesibles para los usuarios y también para mantenerse en los márgenes de la rentabilidad porque su modelo de negocio, aunque ya no lo quieran centrar en los usuarios, el pilar sigue en las suscripciones”, consideró el analista.

Hasta ahora en el país, Netflix y Disney anunciaron ajustes a sus tarifas, argumentando mayores inversiones en contenido y mejoras en la experiencia de usuario. Los incrementos, aplicados a partir de mayo, se suman a una estrategia cada vez más frecuente en la industria para fortalecer ingresos ante el aumento de los costos de producción y la competencia por contenidos exclusivos.

Mientras las plataformas buscan equilibrar mayores inversiones en contenidos, especialmente deportivos, con la necesidad de mantener la rentabilidad, los usuarios enfrentan un mercado cada vez más fragmentado y costoso. Lo que alguna vez fue una alternativa más económica a la televisión de paga ahora obliga a muchos usuarios a seleccionar qué servicios conservar, en un entorno donde el acceso a la oferta completa de entretenimiento digital implica un gasto mayor para los hogares.

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