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¿Por qué 12 estados de EU quieren frenar la compra de Warner Bros Discovery por Paramount?

Cuando todo apuntaba a que la compra seguiría adelante, una resolución judicial modificó el panorama. Aquí te explicamos por qué.
lun 20 julio 2026 01:53 PM
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Los fiscales de 12 estados estadounidenses, encabezados por California, impugnaron judicialmente la adquisición, que valora a WBD en 110,000 millones de dólares. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)

Una jueza federal de California, requerida en procedimiento de urgencia, ordenó el lunes suspender la compra del grupo de medios Warner Bros Discovery (WBD) por su competidor Paramount Skydance, mientras se examina el fondo del asunto, según un documento consultado por la AFP.

Los fiscales de 12 estados estadounidenses, encabezados por California, impugnaron judicialmente la adquisición, que valora a WBD en 110.000 millones de dólares, incluida la deuda, por estimar que supondrá un riesgo para la libre competencia y los consumidores.

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"Los estados presentan elementos sólidos según los cuales la operación va a debilitar la competencia de manera sustancial", escribe la jueza Aracelli Martínez-Olguín en su decisión.

La magistrada también consideró que la agrupación de fiscales ha "demostrado que la unión de ambos grupos generaría daños irreversibles" si siguiera adelante antes de que el caso se resolviera sobre el fondo.

La operación "sería difícil, si no imposible, de deshacer (si se llevara a cabo ahora mismo) habida cuenta de la consolidación operativa, del intercambio de información sensible y de la reasignación o el despido de algunos empleados", estimó Martínez-Olguín.

Aunque se trata de una resolución temporal, no deja de ser un revés para Paramount Skydance, que presentaba su oferta como más susceptible de ser autorizada por los reguladores que la de Netflix.

Contactada por la AFP, Paramount Skydance no respondió de inmediato.

"Es una victoria crucial", reaccionó el fiscal de California Rob Bonta, en un comunicado.

"La ley está de nuestro lado y estamos deseando seguir defendiendo nuestra causa", agregó.

La coalición de fiscales piensa que esta operación, si llega a concretarse, provocará aumentos de precios, una menor calidad de los contenidos y un volumen más bajo de películas y series producidas.

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La compra ya estaba acordada entre las empresas, pero faltaban las autorizaciones regulatorias

La suspensión judicial ocurre meses después de que Paramount Skydance se impusiera a Netflix en la disputa por adquirir Warner Bros. Discovery. El acuerdo, valorado en 110,000 millones de dólares, fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y contemplaba concluir la transacción durante el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, el visto bueno de las empresas no significaba que la compra estuviera completamente autorizada. Su cierre todavía dependía del cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas la aprobación de los accionistas de Warner Bros. Discovery y las autorizaciones regulatorias correspondientes.

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Fue precisamente durante ese proceso cuando una coalición de fiscales de 12 estados impugnó la operación y una jueza federal ordenó suspenderla temporalmente mientras se resuelve el fondo del caso.

Qué cambiaría si Paramount Skydance concreta la compra

La operación uniría bajo un mismo grupo a los estudios Warner Bros. y Paramount, además del canal de noticias CNN y las plataformas de streaming HBO Max, Paramount+ y Pluto.

También concentraría algunas de las franquicias más importantes de la industria del entretenimiento, como Harry Potter, Juego de Tronos, el Universo DC, Misión Imposible, Top Gun y Bob Esponja.

Según lo anunciado por ambas compañías, los dos estudios continuarían operando y tendrían como objetivo producir 15 películas de estreno al año cada uno, fortaleciendo la oferta de contenidos para sus plataformas y distribuidores externos.

Respecto a los estrenos en cines, el plan contempla que cada película permanezca al menos 45 días en cartelera antes de llegar al streaming de pago, con la intención de ampliar ese periodo hasta 60 o 90 días en los lanzamientos más exitosos.

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La compra fue el resultado de varios meses de competencia entre Paramount Skydance y Netflix por quedarse con Warner Bros. Discovery.

Finalmente, Netflix decidió no mejorar su propuesta, lo que dejó el camino libre para Paramount. La oferta de la plataforma de streaming estaba valuada en 83,000 millones de dólares, pero planteaba una integración más limitada que no incluía algunos activos televisivos de Warner Bros. Discovery, entre ellos CNN y Discovery.

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En contraste, Paramount Skydance presentó una propuesta para adquirir el grupo completo. La empresa es dirigida por David Ellison y cuenta con el respaldo financiero de su padre, Larry Ellison, fundador de Oracle.

Con esa operación, activos como CNN pasarían al control de la familia Ellison, en un contexto en el que la cadena ha sido objeto de críticas por parte del presidente Donald Trump.

Con información de AFP.

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