¿Por qué 12 estados de EU quieren frenar la compra de Warner Bros Discovery por Paramount?

"Los estados presentan elementos sólidos según los cuales la operación va a debilitar la competencia de manera sustancial", escribe la jueza Aracelli Martínez-Olguín en su decisión.

La magistrada también consideró que la agrupación de fiscales ha "demostrado que la unión de ambos grupos generaría daños irreversibles" si siguiera adelante antes de que el caso se resolviera sobre el fondo.

La operación "sería difícil, si no imposible, de deshacer (si se llevara a cabo ahora mismo) habida cuenta de la consolidación operativa, del intercambio de información sensible y de la reasignación o el despido de algunos empleados", estimó Martínez-Olguín.

Aunque se trata de una resolución temporal, no deja de ser un revés para Paramount Skydance, que presentaba su oferta como más susceptible de ser autorizada por los reguladores que la de Netflix.

Contactada por la AFP, Paramount Skydance no respondió de inmediato.

"Es una victoria crucial", reaccionó el fiscal de California Rob Bonta, en un comunicado.

"La ley está de nuestro lado y estamos deseando seguir defendiendo nuestra causa", agregó.

La coalición de fiscales piensa que esta operación, si llega a concretarse, provocará aumentos de precios, una menor calidad de los contenidos y un volumen más bajo de películas y series producidas.

La compra ya estaba acordada entre las empresas, pero faltaban las autorizaciones regulatorias

La suspensión judicial ocurre meses después de que Paramount Skydance se impusiera a Netflix en la disputa por adquirir Warner Bros. Discovery. El acuerdo, valorado en 110,000 millones de dólares, fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías y contemplaba concluir la transacción durante el tercer trimestre de 2026.

Sin embargo, el visto bueno de las empresas no significaba que la compra estuviera completamente autorizada. Su cierre todavía dependía del cumplimiento de diversas condiciones, entre ellas la aprobación de los accionistas de Warner Bros. Discovery y las autorizaciones regulatorias correspondientes.