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La empresa familiar que convirtió a Charly en una marca que viste a equipos de la Liga MX

Charly convirtió el futbol en una de sus principales estrategias de posicionamiento y actualmente mantiene vínculos con clubes como León, Santos, Atlante y Atlas.
dom 16 agosto 2026 02:36 PM
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La marca Charly pasó de fabricar calzado deportivo a desarrollar ropa y accesorios para distintas disciplinas.
La marca Charly pasó de fabricar calzado deportivo a desarrollar ropa y accesorios para distintas disciplinas. (Google Maps/Gerardo Aguilar)

Cuando un aficionado ve un jersey de Charly en la Liga MX, probablemente piensa primero en futbol, pero detrás de la marca deportiva hay una empresa familiar que comenzó hace más de siete décadas con la fabricación de calzado infantil y que terminó construyendo un negocio con miles de puntos de venta.

La historia de Charly comenzó en 1950 bajo el nombre de Campanita, cuando la familia dedicada al negocio del calzado comercializaba zapatos para niños en León, Guanajuato, la capital del calzado mexicano.

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En 1977, la compañía dio un giro y abandonó ese enfoque para concentrarse en el calzado deportivo bajo la marca Charly.

¿Quién es el dueño de Charly?

El empresario que estuvo detrás de esta marca mexicana fue Agustín González Leñero, quien durante años fue identificado como propietario de los derechos de explotación de Charly y como la figura principal de Grupo Charly.

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González Leñero falleció en mayo de este año y, tras su muerte, medios de Guanajuato lo describieron como el principal estratega del grupo, además se identificaron a sus hijos Agustín, Ileana y Denisse González Leñero.

Actualmente, Inter Tenis es la sociedad mediante la cual opera la marca de Grupo Charly.

De Campanita a Charly

En 1977, la empresa dejó atrás el negocio de calzado infantil y concentró su producción y comercialización en zapatos deportivos.

Con el paso de las décadas, Charly amplió su catálogo hasta incluir ropa y accesorios deportivos. Actualmente, la propia empresa señala que tiene tiendas y puntos de venta en México y Estados Unidos.

La expansión no se limitó a fabricar tenis, el grupo también construyó un negocio alrededor de otras marcas deportivas.

Uno de sus movimientos más importantes ocurrió en 2010, cuando consiguió la licencia para comercializar y distribuir Skechers en México. Con esta operación permitió al grupo ampliar su presencia dentro del mercado de calzado deportivo y sumar una marca internacional a su portafolio.

El futbol convirtió a Charly en una marca visible

Otro hito histórico de la marca llegó en 2014, cuando Charly lanzó su línea especializada de futbol y a partir de entonces, la empresa comenzó a utilizar el patrocinio de equipos y jugadores como una de sus principales herramientas para ganar reconocimiento entre los consumidores mexicanos.

La propia compañía señala que su incursión en este deporte estuvo acompañada de patrocinios a clubes y de una estrategia de mercadotecnia vinculada con figuras del futbol.

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La marca llegó a vestir a equipos como Atlas, León, Xolos, Pachuca, Santos Laguna y Dorados, además de tener presencia con clubes internacionales.

En 2026, por ejemplo, Charly continúa vinculada con equipos de la Liga MX como León, Santos, Atlante y Atlas.

Charly ha vestido a equipos de la Liga MX como León, Atlas, Santos Laguna y Xolos a lo largo de su historia.
El Club León es uno de los equipos de la Liga MX vinculados con Charly, una marca deportiva originaria de Guanajuato. (Charly)

El futbol también llevó a la marca a los Juegos Olímpicos, ya que Charly fue la encargada de diseñar los uniformes de la delegación mexicana para París 2024, con una colección inspirada en México y en los Juegos Olímpicos de 1968.

Una empresa familiar que llegó al mercado internacional

La dimensión que alcanzó Charly explica por qué la compañía dejó de ser solamente una fabricante de tenis de León.

Actualmente, la marca reporta más de 150 tiendas y alrededor de 3,500 puntos de venta entre México y Estados Unidos. Su catálogo abarca calzado, ropa y accesorios deportivos para hombres, mujeres y niños.

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Además de sus propias tiendas y canales de distribución, el grupo construyó alianzas con marcas internacionales y utilizó al futbol como plataforma para posicionar su nombre frente a firmas globales como Nike, Adidas y Puma.

Así, la historia de Charly pasó de una fábrica de calzado infantil llamada Campanita a una empresa deportiva mexicana con presencia internacional, patrocinios en el futbol y una red de distribución que alcanza miles de puntos de venta.

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Después de la muerte de Agustín González Leñero, el siguiente capítulo de la compañía queda ligado a la sucesión de un negocio familiar que durante décadas estuvo identificado con su fundador.

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