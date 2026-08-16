La empresa familiar que convirtió a Charly en una marca que viste a equipos de la Liga MX

En 1977, la compañía dio un giro y abandonó ese enfoque para concentrarse en el calzado deportivo bajo la marca Charly.

¿Quién es el dueño de Charly?

El empresario que estuvo detrás de esta marca mexicana fue Agustín González Leñero, quien durante años fue identificado como propietario de los derechos de explotación de Charly y como la figura principal de Grupo Charly.

González Leñero falleció en mayo de este año y, tras su muerte, medios de Guanajuato lo describieron como el principal estratega del grupo, además se identificaron a sus hijos Agustín, Ileana y Denisse González Leñero.

Actualmente, Inter Tenis es la sociedad mediante la cual opera la marca de Grupo Charly.

De Campanita a Charly

En 1977, la empresa dejó atrás el negocio de calzado infantil y concentró su producción y comercialización en zapatos deportivos.

Con el paso de las décadas, Charly amplió su catálogo hasta incluir ropa y accesorios deportivos. Actualmente, la propia empresa señala que tiene tiendas y puntos de venta en México y Estados Unidos.

La expansión no se limitó a fabricar tenis, el grupo también construyó un negocio alrededor de otras marcas deportivas.

Uno de sus movimientos más importantes ocurrió en 2010, cuando consiguió la licencia para comercializar y distribuir Skechers en México. Con esta operación permitió al grupo ampliar su presencia dentro del mercado de calzado deportivo y sumar una marca internacional a su portafolio.

El futbol convirtió a Charly en una marca visible

Otro hito histórico de la marca llegó en 2014, cuando Charly lanzó su línea especializada de futbol y a partir de entonces, la empresa comenzó a utilizar el patrocinio de equipos y jugadores como una de sus principales herramientas para ganar reconocimiento entre los consumidores mexicanos.

La propia compañía señala que su incursión en este deporte estuvo acompañada de patrocinios a clubes y de una estrategia de mercadotecnia vinculada con figuras del futbol.