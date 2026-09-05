De un robot que cuida a tu mascota a un arenero que se limpia solo: nuestros favoritos de IFA 2026
La feria de Berlín mostró cómo los dispositivos inteligentes están entrando en áreas cada vez más cotidianas, desde la lactancia y el cuidado de mascotas hasta la jardinería y la convivencia en el hogar.
Berlín, Alemania. Desde un extractor de leche que busca hacer más cómodo el proceso de lactancia hasta un robot que quiere convertirse en compañero de niños, adultos mayores y mascotas, estas fueron algunas de las tecnologías que más llamaron mi atención en IFA 2026, la feria de electrónica de consumo y electrodomésticos más grande del mundo, la cual se está celebrando del 4 al 8 de septiembre de 2026 en el recinto ferial Messe Berlín en Alemania
Durante mi recorrido por la feria encontré productos para el cuidado personal, el hogar, las mascotas y hasta accesorios que buscan darle una nueva función a un objeto tan sencillo como un rastreador Bluetooth.
Publicidad
eufy S2 Pro, el extractor de leche que combina calor, masaje y libertad de movimiento
Extraer leche materna suele implicar encontrar un espacio específico, conectar un dispositivo y permanecer quieta durante varios minutos. El eufy S2 Pro, de Anker , intenta cambiar esa dinámica con un extractor eléctrico, inalámbrico y manos libres que puede colocarse directamente dentro del sujetador.
Su principal diferencia está en que no solo extrae leche, sino que también incorpora un sistema de calor alrededor del pecho llamado HeatFlow 2.0, el cual permite ajustar la temperatura en siete niveles. De acuerdo con Anker, el calor está diseñado para ayudar a estimular el reflejo de eyección y sus pruebas internas reportan hasta 35% más producción de leche.
El dispositivo también incorpora una función de masaje mediante vibración, sensores inteligentes y conexión con una aplicación para ajustar la experiencia de extracción. Puede detenerse automáticamente cuando el recipiente está lleno y enviar una alerta si detecta riesgo de derrame al inclinarse.
Pero uno de los elementos más llamativos es su estuche, que además de guardar el extractor, funciona como estación de carga y, según la compañía, permite tener hasta siete días de autonomía bajo determinadas condiciones de uso.
LetPot: cultivar verduras en casa sin tierra
No necesitas tener un jardín para cultivar tus propias hierbas o verduras. LetPot apuesta por sistemas hidropónicos inteligentes que permiten hacerlo dentro de casa y con buena parte del proceso automatizado.
Los equipos utilizan agua en lugar de tierra y combinan iluminación LED, sensores, bombas de agua y una aplicación móvil para controlar el crecimiento de las plantas. En IFA 2026, la compañía presentó su ecosistema de cultivo inteligente, que incluye sistemas hidropónicos, riego automático, macetas modulares, luces de cultivo y herramientas conectadas para el cuidado de plantas.
La aplicación permite controlar desde el teléfono aspectos como los ciclos de iluminación y la bomba de agua. Dependiendo del modelo, los depósitos pueden ofrecer varias semanas de autonomía. Por ejemplo, el LetPot Senior tiene un tanque de 5.5 litros que, de acuerdo con la marca, permite hasta tres semanas de cultivo y cuenta con 12 espacios para plantas.
Los modelos más avanzados llevan la automatización todavía más lejos con funciones como dosificación de nutrientes y sistemas de rellenado automático. La propuesta de LetPot consiste en reducir la cantidad de cosas que el usuario tiene que recordar: cuándo regar, cuánto iluminar las plantas y cuándo intervenir.
Publicidad
Moii: el pequeño robot de Hisense que quiere acompañarte
Uno de los robots que más llamaron la atención por su aspecto fue Moii, de Hisense. Tiene ruedas, un cuerpo compacto y una cara que parece sacada de una película animada debido a sus grandes que ojos funcionan como pantalla, mientras que el dispositivo incorpora una cámara para realizar videollamadas.
Moii forma parte de la estrategia de la compañía para llevar la inteligencia artificial desde los dispositivos individuales hacia un hogar donde diferentes equipos puedan trabajar de manera coordinada.
La compañía plantea distintos usos dependiendo de quién interactúe con él. Para los adultos mayores puede servir como recordatorio de medicamentos y como una forma sencilla de mantenerse en contacto con familiares. Para los niños busca ofrecer interacciones, responder preguntas y facilitar videollamadas. Y para las mascotas puede funcionar como una especie de compañero móvil capaz de tomar fotografías.
Hisense también plantea que Moii pueda realizar tareas de vigilancia remota y recorrer la casa. En su presentación de IFA, la compañía lo describió como parte de una nueva generación de dispositivos capaces de percibir el entorno, comunicarse y ejecutar acciones.
Neakasa M1 Plus: un arenero que quiere olvidarse de la pala
Los gatos también tuvieron su dosis de tecnología en IFA. El Neakasa M1 Plus es un arenero automático de diseño abierto que busca resolver uno de los trabajos menos agradables para quienes tienen mascotas: retirar los desechos.
Su principal diferencia frente a muchos areneros automáticos es que no encierra al gato dentro de una cápsula. El formato abierto deja un espacio amplio para entrar, girar y salir, una característica especialmente útil para gatos grandes o que no se sienten cómodos en espacios cerrados.
El dispositivo admite gatos de hasta 15 kilogramos y tiene un depósito de residuos de 11.23 litros. Según Neakasa, puede pasar hasta dos semanas sin que el usuario tenga que vaciarlo, dependiendo del uso.
Su funcionamiento es automático: después de que el gato sale, el sistema hace girar el compartimento para separar la arena aglomerada de los residuos y enviarlos a un depósito cerrado.
El M1 Plus incorpora seis conjuntos de sensores infrarrojos y cuatro sensores de peso. Estos sistemas detectan el movimiento y la presencia del gato y detienen el mecanismo cuando es necesario. Además, la aplicación de Neakasa permite monitorear los hábitos del gato, revisar el nivel de arena y controlar algunas funciones del dispositivo.
PhotoTag: el rastreador que también funciona como tarjeta de contacto
Los rastreadores Bluetooth suelen tener algo en común: todos terminan pareciéndose a una pequeña etiqueta que solo sirve para encontrar objetos. PhotoTag intenta añadir una segunda función.
Este dispositivo incorpora una pantalla de tinta electrónica en la que se pueden mostrar fotografías, emojis o información de contacto. Así, además de localizar las llaves, una maleta o algún otro objeto, la etiqueta puede mostrar directamente el nombre y los datos de la persona a la que pertenece.
La pantalla es posible gracias a la tecnología de tinta electrónica, que funciona de una forma distinta a un LCD. En lugar de iluminar píxeles constantemente, utiliza partículas con cargas eléctricas dentro de pequeñas cápsulas. Al aplicar un campo eléctrico, las partículas se mueven y forman la imagen. Una vez colocadas, permanecen en esa posición sin necesitar energía para mantenerla.
Por eso una fotografía o un número de teléfono pueden permanecer visibles aunque el dispositivo esté en un estado de muy bajo consumo: la energía se utiliza principalmente cuando la imagen cambia, no mientras permanece estática.
PhotoTag también funciona como rastreador Bluetooth y permite configurar alertas cuando el usuario se aleja de un objeto. La compañía afirma que ofrece compatibilidad con iOS y Android y una autonomía de hasta 10 meses con una batería de tipo CR2032.