De un robot que cuida a tu mascota a un arenero que se limpia solo: nuestros favoritos de IFA 2026

eufy S2 Pro, el extractor de leche que combina calor, masaje y libertad de movimiento



Extraer leche materna suele implicar encontrar un espacio específico, conectar un dispositivo y permanecer quieta durante varios minutos. El eufy S2 Pro, de Anker , intenta cambiar esa dinámica con un extractor eléctrico, inalámbrico y manos libres que puede colocarse directamente dentro del sujetador.

Su principal diferencia está en que no solo extrae leche, sino que también incorpora un sistema de calor alrededor del pecho llamado HeatFlow 2.0, el cual permite ajustar la temperatura en siete niveles. De acuerdo con Anker, el calor está diseñado para ayudar a estimular el reflejo de eyección y sus pruebas internas reportan hasta 35% más producción de leche.

El dispositivo también incorpora una función de masaje mediante vibración, sensores inteligentes y conexión con una aplicación para ajustar la experiencia de extracción. Puede detenerse automáticamente cuando el recipiente está lleno y enviar una alerta si detecta riesgo de derrame al inclinarse.

Pero uno de los elementos más llamativos es su estuche, que además de guardar el extractor, funciona como estación de carga y, según la compañía, permite tener hasta siete días de autonomía bajo determinadas condiciones de uso.

(Foto: Selene Ramírez)





LetPot: cultivar verduras en casa sin tierra

No necesitas tener un jardín para cultivar tus propias hierbas o verduras. LetPot apuesta por sistemas hidropónicos inteligentes que permiten hacerlo dentro de casa y con buena parte del proceso automatizado.

Los equipos utilizan agua en lugar de tierra y combinan iluminación LED, sensores, bombas de agua y una aplicación móvil para controlar el crecimiento de las plantas. En IFA 2026, la compañía presentó su ecosistema de cultivo inteligente, que incluye sistemas hidropónicos, riego automático, macetas modulares, luces de cultivo y herramientas conectadas para el cuidado de plantas.

La aplicación permite controlar desde el teléfono aspectos como los ciclos de iluminación y la bomba de agua. Dependiendo del modelo, los depósitos pueden ofrecer varias semanas de autonomía. Por ejemplo, el LetPot Senior tiene un tanque de 5.5 litros que, de acuerdo con la marca, permite hasta tres semanas de cultivo y cuenta con 12 espacios para plantas.

Los modelos más avanzados llevan la automatización todavía más lejos con funciones como dosificación de nutrientes y sistemas de rellenado automático. La propuesta de LetPot consiste en reducir la cantidad de cosas que el usuario tiene que recordar: cuándo regar, cuánto iluminar las plantas y cuándo intervenir.