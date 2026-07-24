Ya es oficial: la Liga MX regresa EA Sports FC 27 y estos son los equipos y la fecha de lanzamiento

"La Liga BBVA MX es hogar de algunos de los aficionados más apasionados, clubes icónicos y una rica tradición que ha inspirado a generaciones de jugadores y ha contribuido a dar forma al futbol en todo el continente americano", afirmó Jeff Sharma, VP de marca de EA SPORTS FC.

El juego tendrá disponibles más 21,000 futbolistas de más de 800 clubes y equipos nacionales, compitiendo en más de 130 estadios y más de 35 ligas, impulsados por más de 300 socios globales de futbol, informó la empresa.

Además de la Liga MX, también estarán disponibles la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga y LALIGA EA SPORTS, junto con la Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F Moeve, Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women's Soccer League y la UEFA Women's Champions League, entre más.

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, resaltó el papel de EA Sports FC como una de las plataformas más importantes para los aficionados al futbol a nivel mundial y destacó que “esta alianza nos permite seguir expandiendo el alcance de la Liga BBVA MX, conectando con nuevas generaciones de aficionados y mostrando la pasión, el talento y la identidad del futbol mexicano en un escenario global".