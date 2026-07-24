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La Liga MX regresa a EA Sports FC 27

Luego de algunos años fuera del videojuego más popular de futbol, el torneo local vuelve y estos son todos los detalles de su regreso.
vie 24 julio 2026 09:16 AM
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Ya es oficial: la Liga MX regresa EA Sports FC 27 y estos son los equipos y la fecha de lanzamiento
La Liga MX vuelve al videojuego tras algunos años y rumores. (Cortesía / IA)

Después de tres años de espera, la Liga MX regresa a EA Sports FC 27 como parte de un acuerdo multianual, es decir que los 18 equipos del futbol mexicano estarán disponibles en la versión de consolas y PC, así como en la de dispositivos móviles, EA Sports FC Mobile.

Este movimiento era algo que los jugadores mexicanos llevaban pidiendo desde hace varios años y, de acuerdo con Electronic Arts, la Liga BBVA MX desempeñará un papel fundamental en el ecosistema de EA Sports FC, contribuyendo a ofrecer la autenticidad que los aficionados esperan.

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"La Liga BBVA MX es hogar de algunos de los aficionados más apasionados, clubes icónicos y una rica tradición que ha inspirado a generaciones de jugadores y ha contribuido a dar forma al futbol en todo el continente americano", afirmó Jeff Sharma, VP de marca de EA SPORTS FC.

El juego tendrá disponibles más 21,000 futbolistas de más de 800 clubes y equipos nacionales, compitiendo en más de 130 estadios y más de 35 ligas, impulsados por más de 300 socios globales de futbol, informó la empresa.

Además de la Liga MX, también estarán disponibles la UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga y LALIGA EA SPORTS, junto con la Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F Moeve, Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women's Soccer League y la UEFA Women's Champions League, entre más.

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, resaltó el papel de EA Sports FC como una de las plataformas más importantes para los aficionados al futbol a nivel mundial y destacó que “esta alianza nos permite seguir expandiendo el alcance de la Liga BBVA MX, conectando con nuevas generaciones de aficionados y mostrando la pasión, el talento y la identidad del futbol mexicano en un escenario global".

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¿Qué equipos de la Liga MX estarán disponibles en EA Sports FC 27?

En cuanto a estadios, el único que estará disponible es el emblemático Estadio Azteca, aunque hasta el momento no se sabe si habrá más en el futuro. Sin embargo, estos son los 18 clubes de la primera división estarán de regreso en el videojuego.

América

Atlas

Atlante

Atlético de San Luis

Chivas de Guadalajara

Cruz Azul

FC Juárez

León

Monterrey

Necaxa

Pachuca

Puebla

Pumas UNAM

Querétaro

Santos Laguna

Tigres UANL

Tijuana

Toluca

La noticia del regreso de la Liga MX llega luego de varios días de especulaciones sobre la integración del torneo y equipos locales por parte de los aficionados, quienes notaron el trofeo de campeón en la portada que lanzó el estudio desarrollador la semana pasada.

Cabe recordar que el contrato que la liga tenía con eFootball, de Konami, terminó en junio del año pasado por lo que la licencia de los equipos, así como imágenes de jugadores y nombres de la mayoría de los clubes dejó de estar disponibles, ni siquiera en forma genérica y desde entonces los usuarios solicitaron que regresaran al videojuego más popular de futbol.

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¿Cuándo se lanza EA Sports FC 27?

El lanzamiento mundial será el 25 de septiembre de 2026, aunque la empresa dio a conocer que habrá un acceso anticipado a partir del 18 de septiembre a través de la versión Ultimate, que también agrega contenido extra.

Las reservas para EA Sports FC 27 ya están disponibles en este momento y se lanzará en todas las plataformas, incluyendo PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

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