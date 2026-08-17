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Cox anuncia construcción de desaladora en México con una inversión de 304 millones de dólares

De acuerdo con la empresa, el proyecto "reafirma" su compromiso en México luego de la adquisición de Iberdrola.
lun 17 agosto 2026 04:49 PM
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Cox anuncia construcción de desaladora en México por 304 mdd
La desaladora tendrá una capacidad final de producción de 4,400 litros por segundo, equivalentes a más de 380,000 metros cúbicos diarios de producción de agua para consumo humano. (Cortesía Cox)

Cox, grupo internacional especializado en en infraestructuras críticas de agua y energía se adjudicó la construcción de una planta desaladora de Rosarito, en Baja California, la cuál supone una inversión de 304 millones de dólares y que y contribuirá a reforzar la seguridad hídrica de la región de un millón de personas en su primera etapa.

La adjudicación del proyecto, promovido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se dio a través de un concurso público. La planta forma parte de las iniciativas prioritarias del Plan Nacional Hídrico de México y que atenderá las necesidades de abastecimiento de los municipios de Playas de Rosarito y de la zona suroeste de Tijuana.

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La primera fase del proyecto contempla la construcción de una planta desaladora con capacidad para tratar 2,200 litros por segundo, lo que permitirá incorporar aproximadamente 190 millones de litros diarios de agua potable al sistema de abastecimiento regional. La ejecución de las obras está prevista en un plazo de tres años.

Cox será responsable de la ingeniería, el suministro de equipos especializados y la construcción de la infraestructura, que aportará una fuente de abastecimiento complementaria e independiente del río Colorado, fortaleciendo la disponibilidad de recursos hídricos para Baja California.

La desaladora tendrá una capacidad final de producción de 4,400 litros por segundo, equivalentes a más de 380,000 metros cúbicos diarios de producción de agua para consumo humano, lo que la convertirá en la mayor instalación de este tipo en América Latina.

“Este proyecto reafirma nuestro compromiso con México, tras la adquisición de Iberdrola México , en un país al que aportamos nuestra experiencia en el sector del agua con esta adjudicación. Seguimos trabajando por el desarrollo de infraestructuras que contribuyan al bienestar de las personas y al crecimiento sostenible del país”, aseguró Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Cox, citado en un comunicado.

La planta empleará tecnología de ósmosis inversa, un sistema avanzado de tratamiento que utiliza membranas semipermeables para eliminar sales, minerales e impurezas del agua de mar y transformarla en agua potable.

“Esta tecnología destaca por su elevada eficiencia operativa, la calidad del agua producida y una menor intensidad energética en comparación con otras soluciones de desalinización”, añadió la compañía.

Cox cuenta con plantas desaladoras distribuidas por 16 países que suman más de 4.4 millones de metros cúbicos al día de capacidad de producción de agua desalada.

La empresa suma este proyecto tras haber construido en Taweelah, como se le conoce a la mayor desaladora del mundo por ósmosis inversa y que está instalada en Emiratos Árabes Unidos con 909,000 metros cúbicos diarios. También ha desarrollado Agadir en África, planta dedicada al regadío y al consumo humano.

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Empresas Iberdrola Inversión extranjera directa

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