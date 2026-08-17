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¿No puedes recargar Telcel? Usuarios reportan que el saldo no entra este lunes 17 de agosto

La empresa de Carlos Slim informa que fue un fallo en los sistemas IP la razón de que usuarios no pudieran realizar recargas este lunes.
lun 17 agosto 2026 04:28 PM
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Clientes de distintas ciudades aseguran que sus recargas no se reflejan o que las plataformas utilizadas para comprar saldo presentan problemas.
Clientes de distintas ciudades aseguran que sus recargas no se reflejan o que las plataformas utilizadas para comprar saldo presentan problemas. ((SOPA Images/SOPA Images/LightRocket/Getty Images))

En estas últimas horas, usuarios en redes sociales reportan que no han podido realizar recargas de tiempo aire e internet, así como paquetes ilimitados de Telcel.

Los servicios de prepago, de acuerdo a las quejas, no han podido realizar recargas a través de aplicaciones bancarias u otros métodos. La caída del servicio se reporta, en su mayoría, en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Cancún y otros estados, de acuerdo con la página Downdetector.

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Expansión consultó a Telcel sobre la situación que se han reportados los usuarios, de acuerdo a la tarjeta informativa, compartida por la empresa perteneciente a América Móvil, propiedad de Carlos Slim, a las 19:17 horas "las fallas han sido solucionadas y dichas plataformas están ya en operación".

De acuerdo con la información proporcionada, las fallas fueron en algunos sistemas de IP, incluyendo recargas de prepago y el portal de vinculación de líneas telefónicas.

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En la tarde, las personas han intentado realizar recargas a través de aplicaciones móviles como Mercado Pago, sin embargo ya se encuentra deshabilitada la opción.

Las quejas no son solo en recargas

De acuerdo a Downdetector, los usuarios también están reportando problemas con datos móviles (32%), facturación (30%) y señal móvil (20%).

¿Cuándo iniciaron los problemas reportados de Telcel?

Algunos usuarios, a través de X, antes Twitter, señalaron que llevan desde el domingo 16 de agosto con problemas en el servicio de recargas de Telcel. En el portal especializado de Downdetector las quejas iniciaron a las 6:00 horas y siguen en aumento para las 15:00 de este lunes 17 de agosto.

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Además, otra de las quejas es que la aplicación de la compañía de telecomunicaciones tampoco deja ingresar a los usuarios.

https://x.com/GRIN_RR/status/2089458832485327276?s=20

¿Cómo funcionan las recargas de saldo en una línea celular?

Las recargas permiten tener saldo en una línea de telefonía móvil prepago para utilizar servicios como llamadas, mensajes SMS y datos móviles.

El usuario puede realizar una recarga por el monto que elija dentro de las opciones que ofrece su compañía y el saldo se abona directamente al número telefónico.

La recarga puede hacerse a través de los canales de la compañía telefónica, tiendas de conveniencia, bancos, aplicaciones móviles, sitios web y otros establecimientos. Una vez que el saldo se acredita, el usuario puede utilizarlo de acuerdo con las condiciones de su paquete o tarifa.

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Una recarga no necesariamente significa que la línea esté activa indefinidamente, pero los operadores establecen un periodo de vigencia para el saldo o para determinados beneficios.

Si el usuario deja pasar el periodo establecido sin realizar determinadas acciones, la línea puede entrar en etapas de suspensión o cancelación, dependiendo de las condiciones del operador.

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Además, si una persona tiene contratado un paquete prepago, la recarga puede activar o renovar beneficios específicos, como una cantidad determinada de gigabytes, minutos y SMS durante cierto periodo.

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Telcel Telefonía móvil

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