¿No puedes recargar Telcel? Usuarios reportan que el saldo no entra este lunes 17 de agosto

Expansión consultó a Telcel sobre la situación que se han reportados los usuarios, de acuerdo a la tarjeta informativa, compartida por la empresa perteneciente a América Móvil, propiedad de Carlos Slim, a las 19:17 horas "las fallas han sido solucionadas y dichas plataformas están ya en operación".

De acuerdo con la información proporcionada, las fallas fueron en algunos sistemas de IP, incluyendo recargas de prepago y el portal de vinculación de líneas telefónicas.

En la tarde, las personas han intentado realizar recargas a través de aplicaciones móviles como Mercado Pago, sin embargo ya se encuentra deshabilitada la opción.

Las quejas no son solo en recargas

De acuerdo a Downdetector, los usuarios también están reportando problemas con datos móviles (32%), facturación (30%) y señal móvil (20%).

¿Se cayó @Telcel o qué pasó que no está disponible para pago?



Dos compañeras de mi hija quisieron pagar en Oxxo, tiempo aire y nada. Después me llamó mi hija a ver si las apoyaba y quise entrar a mi app de banco y dice que no está disponible.



¿Alguien sabe algo? — ⓇⓄⒸⒾⓄ 〽️ (@Rocio_Mx) August 17, 2026

¿Cuándo iniciaron los problemas reportados de Telcel?

Algunos usuarios, a través de X, antes Twitter, señalaron que llevan desde el domingo 16 de agosto con problemas en el servicio de recargas de Telcel. En el portal especializado de Downdetector las quejas iniciaron a las 6:00 horas y siguen en aumento para las 15:00 de este lunes 17 de agosto.