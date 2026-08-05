Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Telcel y AT&T encuentran en el pospago su nuevo motor de crecimiento

Las empresas encuentran en el pospago el nuevo motor de crecimiento de sus ingresos, en un momento en donde el mercado móvil comienza a medirse menos por el número de líneas y más por el valor de cada usuario.
mié 05 agosto 2026 05:55 AM
Añadir Expansión en Google
¿El adiós de las recargas? Telcel y AT&T apuestan cada vez más por los clientes que pagan un plan fijo
Los planes de renta ganan terreno en México con usuarios que demandan más datos y servicios, mientras el prepago pierde dinamismo. (FG Trade/Getty Images)

El prepago, que durante años fue el principal motor de crecimiento de la telefonía móvil en México, comienza a ceder terreno frente al pospago, un segmento que hoy concentra la estrategia de expansión de Telcel y AT&T. Los resultados del segundo trimestre de 2026 muestran que ambas compañías encuentran en los clientes con planes de renta un mayor potencial para elevar ingresos, en un mercado que empieza a medirse menos por el número de líneas y más por el valor que aporta cada usuario.

El cambio ocurre en un contexto de desaceleración del esquema de recargas, que durante décadas impulsó la expansión del mercado móvil mexicano, pero que ahora enfrenta un menor ritmo de crecimiento por factores regulatorios y comerciales.

Publicidad

Los reportes financieros del segundo trimestre reflejan esta transformación. AT&T incrementó 20.7% su base de clientes de pospago respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que Telcel reportó un crecimiento de 2.7% en su cartera de usuarios con planes de renta.

El avance del pospago también comenzó a traducirse en una mejora de los ingresos por cliente, uno de los indicadores más relevantes para evaluar la rentabilidad de las operadoras.

En el caso de Telcel , el Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) aumentó 5.9%, al pasar de 183 a 194 pesos entre abril y junio frente al mismo periodo de 2025. En AT&T , el indicador alcanzó 155.4 pesos, también con un crecimiento anual de 5.9%.

Para América Móvil, propietaria de Telcel, el desempeño responde a una transformación en los hábitos de consumo de sus clientes, quienes demandan mayores volúmenes de datos y servicios adicionales.

“Estamos viendo que hay gente que consume más datos y eso los está impulsando a buscar o migrarse a un plan superior”, aseguró Daniel Hajj, director general de América Móvil, durante la conferencia con analistas para presentar los resultados del segundo trimestre.

El directivo explicó que una proporción importante de los usuarios que renuevan su teléfono también aprovecha ese proceso para contratar planes con mayor capacidad de datos y beneficios adicionales, elevando el ingreso que generan para la empresa.

El prepago pierde dinamismo

Mientras el pospago acelera, el segmento de prepago muestra señales de estancamiento.

Entre abril y junio, Telcel incorporó apenas 3,000 nuevas líneas de prepago, un crecimiento prácticamente nulo, mientras que AT&T perdió 668,000 bajo el esquema de recargas.

La diferencia contrasta con el comportamiento observado durante años, cuando las recargas representaban la principal vía de expansión de las compañías móviles y concentraban la mayor parte de las altas de usuarios.

Especialistas consideran que este cambio responde a una combinación de factores.

Por un lado, la implementación del registro obligatorio de líneas móviles , que exige vincular cada nuevo número con la identidad de su titular, elevó los requisitos para activar nuevas líneas y redujo el dinamismo del prepago.

A ello se suma una menor diferencia entre las ofertas de prepago y pospago , lo que ha reducido el atractivo de permanecer bajo el esquema de recargas.

Publicidad

Planes más accesibles impulsan la migración

Para Jesús Romo , analista de GlobalData especializado en telecomunicaciones, la evolución de las ofertas comerciales también ha modificado el comportamiento de los consumidores.

Explicó que durante los últimos dos años los operadores ampliaron su portafolio de planes con opciones más flexibles, disponibles desde 250 pesos mensuales, con mayores capacidades de datos y beneficios adicionales.

“Esto genera una conversión en donde para los usuarios su prepago ya significaba un gasto alto, y es mejor migrarse a un plan de pospago con modalidades de datos bonificados, que no hay un plazo forzoso y que les regresan algún tipo de recompensas”, explicó Romo.

El especialista señaló que esta estrategia ha facilitado la migración de usuarios que anteriormente realizaban recargas frecuentes y cuyo gasto mensual ya se acercaba al costo de un plan de renta.

El desempeño del segundo trimestre evidencia un cambio estructural en el mercado móvil mexicano. Después de años de competir principalmente por sumar nuevas líneas de prepago, los operadores comienzan a privilegiar el crecimiento del ARPU y la captación de clientes con mayor consumo de servicios.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad