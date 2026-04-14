Con recargas o planes, ¿cuánto dinero gana Carlos Slim por cada cliente de Telcel en México?

Cada vez que un usuario recarga saldo, paga su plan o consume datos móviles en Telcel, una parte de ese dinero se convierte en ingresos para la empresa mexicana. Pero ¿cuánto representa realmente cada cliente para la compañía?
En términos simples, ese indicador mide cuánto dinero genera en promedio cada cliente para la compañía en un periodo determinado. En el caso de Telcel, significa que cada línea móvil aporta cerca de 189 pesos al mes en ingresos por servicios.
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¿Cuántos clientes tiene Telcel en México?
Aunque el ingreso promedio por cliente puede parecer moderado, la verdadera dimensión del negocio se aprecia al observar el tamaño de la base de usuarios de Telcel, la empresa de telefonía móvil del empresario Carlos Slim , considerado el hombre más rico de México.
Al cierre de diciembre de 2025, Telcel contaba con 84.7 millones de suscriptores móviles en México, de acuerdo con el reporte financiero de América Móvil.
Cuando ese volumen de clientes se combina con el ingreso promedio por usuario (ARPU) de 189 pesos mensuales, el resultado es un negocio de gran escala. En conjunto, los usuarios de Telcel generan alrededor de 16,003.8 millones de pesos al mes en ingresos por servicios móviles.
La mayor parte de esa base está compuesta por usuarios de prepago, que suman 68.8 millones de líneas, es decir, clientes que recargan saldo cuando lo necesitan.
Por otro lado, 15.9 millones pertenecen al segmento de postpago, que corresponde a usuarios con planes mensuales o contratos, un segmento que suele generar mayores ingresos por cliente dentro de la industria de telecomunicaciones.
El ingreso por cliente de Telcel sigue creciendo
El ARPU de Telcel no solo refleja el tamaño del mercado, sino también la evolución del consumo digital en México.
Durante el cuarto trimestre de 2025, el indicador registró un crecimiento anual de 4.8%, al pasar de 180 pesos a 189 pesos mensuales por usuario.
Este aumento se explica principalmente por tres factores:
-mayor consumo de datos móviles,
-crecimiento del segmento de postpago,
-y una mayor demanda de servicios digitales.
Además, los ingresos por servicios móviles en México crecieron 5% anual, impulsados tanto por el aumento en usuarios como por el mayor gasto promedio de cada cliente.
A nivel global, la empresa cerró 2025 con 331 millones de suscriptores móviles, luego de sumar 2.5 millones de nuevos usuarios durante el cuarto trimestre.
Ese alcance regional, que incluye operaciones en casi toda América Latina y parte de Europa, es lo que ha permitido a América Móvil consolidarse como una de las mayores compañías de telecomunicaciones del mundo.
El ARPU suele parecer una cifra pequeña cuando se analiza por cliente. Sin embargo, en industrias como la telefonía móvil, el verdadero negocio está en la escala.
Un ingreso promedio de 189 pesos por usuario puede parecer limitado de forma individual, pero multiplicado por decenas de millones de líneas, se convierte en uno de los motores financieros más grandes del sector tecnológico en América Latina.
Así, detrás de cada recarga de saldo o pago mensual, se encuentra la lógica de un negocio masivo donde millones de clientes generan ingresos constantes para uno de los mayores imperios empresariales de la región.