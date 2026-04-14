Con recargas o planes, ¿cuánto dinero gana Carlos Slim por cada cliente de Telcel en México?

¿Cuántos clientes tiene Telcel en México?

Aunque el ingreso promedio por cliente puede parecer moderado, la verdadera dimensión del negocio se aprecia al observar el tamaño de la base de usuarios de Telcel, la empresa de telefonía móvil del empresario Carlos Slim , considerado el hombre más rico de México.

Al cierre de diciembre de 2025, Telcel contaba con 84.7 millones de suscriptores móviles en México, de acuerdo con el reporte financiero de América Móvil.

Cuando ese volumen de clientes se combina con el ingreso promedio por usuario (ARPU) de 189 pesos mensuales, el resultado es un negocio de gran escala. En conjunto, los usuarios de Telcel generan alrededor de 16,003.8 millones de pesos al mes en ingresos por servicios móviles.

La mayor parte de esa base está compuesta por usuarios de prepago, que suman 68.8 millones de líneas, es decir, clientes que recargan saldo cuando lo necesitan.

Por otro lado, 15.9 millones pertenecen al segmento de postpago, que corresponde a usuarios con planes mensuales o contratos, un segmento que suele generar mayores ingresos por cliente dentro de la industria de telecomunicaciones.

La mayor parte de los usuarios pertenece al segmento de prepago, con 68.8 millones de líneas. (Raquel Cunha/Reuters)

El ingreso por cliente de Telcel sigue creciendo

El ARPU de Telcel no solo refleja el tamaño del mercado, sino también la evolución del consumo digital en México.

Durante el cuarto trimestre de 2025, el indicador registró un crecimiento anual de 4.8%, al pasar de 180 pesos a 189 pesos mensuales por usuario.

Este aumento se explica principalmente por tres factores:

-mayor consumo de datos móviles,

-crecimiento del segmento de postpago,

-y una mayor demanda de servicios digitales.

Además, los ingresos por servicios móviles en México crecieron 5% anual, impulsados tanto por el aumento en usuarios como por el mayor gasto promedio de cada cliente.