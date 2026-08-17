El ranking 2026 de Súper Empresas para Mujeres de Expansión permite identificar a las compañías que destacan por las condiciones laborales y prestaciones que ofrecen a las mujeres.

Para evaluar este rubro, el ranking considera políticas, prácticas y programas de recursos humanos relacionados con las mujeres. También toma en cuenta aspectos como las condiciones de trabajo, la flexibilidad y la organización del tiempo, la imparcialidad, las compensaciones y los beneficios, la satisfacción laboral, la productividad y las oportunidades de liderazgo.

La evaluación puede alcanzar 100 puntos cuando una empresa cumple con todos los criterios establecidos. Con base en esta medición, estas son las compañías que obtuvieron las mejores calificaciones en el rubro de prestaciones: