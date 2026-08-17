Para evaluar este rubro, el ranking considera políticas, prácticas y programas de recursos humanos relacionados con las mujeres. También toma en cuenta aspectos como las condiciones de trabajo, la flexibilidad y la organización del tiempo, la imparcialidad, las compensaciones y los beneficios, la satisfacción laboral, la productividad y las oportunidades de liderazgo.
La evaluación puede alcanzar 100 puntos cuando una empresa cumple con todos los criterios establecidos. Con base en esta medición, estas son las compañías que obtuvieron las mejores calificaciones en el rubro de prestaciones:
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Top 10 de empresas con mejores prestaciones para mujeres
1.- KPMG en México — Servicios profesionales — 99.1%
2.- Whirlpool México — Electrónica de consumo — 96.3%
El listado reúne empresas de siete sectores, desde servicios profesionales y financieros hasta hotelería, entretenimiento, comercio, manufactura y automotriz. La diversidad muestra que las compañías con mejores resultados para las mujeres no se concentran en una sola industria.
KPMG en México encabeza la lista con 99.1 puntos, a solo 0.9 puntos de la calificación máxima. Le siguen Whirlpool México y Banco Santander México, con 96.3 y 94.1 puntos, respectivamente.
El sector financiero tiene una presencia destacada con Santander y HSBC México, mientras que hotelería y turismo coloca a Santa Fe Grupo Hotelero y The Villa Group entre las 10 primeras posiciones. También aparecen compañías con grandes plantillas, como Cinépolis, BIO PAPPEL y Nissan.
Otro dato que sobresale es que las 10 empresas superan los 85 puntos, aunque existe una diferencia de 14.1 puntos entre KPMG, que ocupa el primer lugar, y Nissan, que cierra la lista.
El resultado permite observar que las condiciones que favorecen a las mujeres están presentes en empresas con modelos de negocio y dinámicas laborales muy diferentes. Para quienes buscan empleo, el listado ofrece una referencia para identificar compañías que destacan en un aspecto cada vez más relevante al momento de elegir dónde trabajar.
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Las mejores empresas para mujeres en 2026
Además del listado de compañías con mejores prestaciones, el ranking Súper Empresas para Mujeres 2026, elaborado por Expansión y TOP Companies, presenta una clasificación general que considera otros factores relacionados con la experiencia laboral de las mujeres.
La evaluación combina tres criterios con un peso de 33% cada uno: las prestaciones y políticas dirigidas a mujeres, la aprobación de las colaboradoras y la presencia femenina en puestos de liderazgo.
Top 10 general
Banco Santander México — Servicios financieros
Whirlpool México — Electrónica de consumo
Santa Fe Grupo Hotelero — Hotelería y turismo
HSBC México — Servicios financieros
McDonald’s — Restaurantes
The Villa Group — Hotelería y turismo
KPMG en México — Servicios profesionales
Essity — Productos de consumo
Telvista — Telecomunicaciones
Grupo S-Mart — Comercio autoservicio
¿Qué toma en cuenta el ranking?
Prestaciones relacionadas con mujeres — 33%
Se evalúan políticas, prácticas y programas de recursos humanos relacionados con las mujeres. El criterio considera condiciones de trabajo, organización del tiempo, imparcialidad, compensaciones y beneficios, responsabilidad social, satisfacción, productividad, cohesión organizacional y liderazgo.
Aprobación de las colaboradoras — 33%
Se toma en cuenta la opinión de las mujeres que ocupan puestos de gerencia y dirección mediante la encuesta aplicada por el ranking. El nivel de aprobación obtenido se transforma en una calificación de hasta 100 puntos.
Presencia de mujeres líderes — 33%
Se mide la participación femenina en puestos de liderazgo. La metodología asigna 100 puntos a las empresas que cuentan con una CEO mujer y utiliza como referencias una participación de 30% de directoras y 40% de gerentes y subdirectoras. La calificación disminuye conforme la presencia femenina se aleja de esos porcentajes.
La combinación de los tres criterios determina la evaluación final y la posición de cada compañía. Por eso, el resultado general no necesariamente coincide con el orden de las empresas que destacan únicamente por sus prestaciones: una compañía puede obtener una calificación muy alta en beneficios para mujeres y ocupar una posición distinta en la clasificación general por los resultados obtenidos en los otros dos criterios.