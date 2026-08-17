Mexicana estrena Embraer en el AIFA: el avión que promete más comodidad y menos ruido a bordo

¿Qué características tienen los aviones Embraer?

En la Mañanera del Pueblo del 1 de abril, el director general de Mexicana, Leobardo Ávila Bojórquez, destacó los espacios entre asientos, por lo que los usuarios no pagan por la opción de ir en ventanilla o pasillo.

“Los aviones tienen una configuración del 2+2; es decir, no trae un asiento en medio, y eso hace el vuelo más cómodo, más sencillo, pero también más confortante. Y aquí no se paga para ir en ventana o en pasillo, sino que sencillamente, con esta configuración, se combina y se hace un equilibrio entre la accesibilidad y la comodidad. Y eso nos permite ser diferentes.

La contaminación por ruido también se reduce incluso dentro de la cabina hasta un 68%, lo que permite tener un vuelo más cómodo, más sencillo, eficiente y seguro.

"Mexicana llegará a su punto de equilibrio en algunos años": Sheinbaum

En la Mañanera del Pueblo de este 17 de agosto se le cuestionó a la presidenta de la República sobre qué opinaban acerca de la llegada de esta nueva aeronave, y aseguró que Mexicana, al igual que el Tren Maya, a las empresas que administra su Gobierno les está yendo bien.

“Es muy importante la recuperación de Mexicana. En este momento critican mucho que se le da recursos para su operación, pero así se planeó desde el principio, pero en unos años llegará a su punto de equilibrio, ya cuando estén los 20 aviones aquí, porque cuando tienes una flotilla menor, hay costos de operación. En este caso no se está pensando en las ganancias, sino en la operación y mantenimiento, los boletos son más baratos”, expresó.

El titular de la Sedena, almirante Ricardo Trevilla Trejo, informó el 31 de julio en la Mañanera del Pueblo que Mexicana seguirá adquiriendo este tipo de aeronaves tipo Embraer, por lo que se prevé que para 2027 se adquieran otras ocho.

“Desde que inició la planeación para la creación de Mexicana y su consolidación, está contemplada la adquisición de 20 aeronaves Embraer con capacidad para trasladar alrededor de 125 pasajeros. Para este año está contemplada la adquisición de siete aeronaves más dentro de su flotilla. En total van a ser 20. El próximo año serán las últimas ocho”, expresó.