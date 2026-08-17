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Mexicana estrena Embraer en el AIFA: el avión que promete más comodidad y menos ruido a bordo

La Sedena ofreció detalles sobre la nueva aeronoave con el objetivo de aumentar su flotilla, la cual ha renovado desde el rescate por parte del Gobierno de la 4T.
lun 17 agosto 2026 08:47 AM
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Mexicana estrena Embraer en el AIFA: el avión que promete más comodidad y menos ruido a bordo
La aeronave arribó el sábado 15 de agosto a la pista del AIFA para formar parte de la flotilla de Mexicana. (Foto: Facebook Mexicana Vuela)

La aerolínea Mexicana adquirió una nueva aeronave tipo Embraer que arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el 15 de agosto, con lo que aumenta su flotilla, que es uno de los objetivos principales del Gobierno federal para que también aumenten las rutas de los destinos que ofrece esta empresa que fue rescatada desde 2023 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Mexicana detalló en un comunicado que se trata del octavo Embraer en su flotilla y tercero del modelo E190-E2.

“Esta aeronave contará con la matrícula XA-MXH con la cual se amplía la capacidad operativa de la aerolínea”, explica el documento.

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La empresa que reinició operaciones en diciembre de 2023 detalló que el avión 190-E2 forma parte del programa de integración de 20 aeronaves Embraer de la familia E2 y tiene capacidad para 108 pasajeros, una configuración de asientos 2+2 sin asiento intermedio al igual que sus antecesores.

Otra de las características de este avión es que mejora la eficiencia en el uso de combustible, al mismo tiempo que reduce emisiones gracias al uso de la tecnología con la que cuenta.

Esta aerolínea regresó a su operación tras el rescaté que hizo el Gobierno federal y actualmente es administrada por el Gobierno de México a través del conglomerado militar GAFSACOMM y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Recientemente, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Ricardo Trevilla Trejo, informó que se están adquiriendo más aviones tipo Embraer, lo que ayuda también a que aumenten las rutas que ofrece esta empresa.

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La nueva aeronave ya cuenta con el logo de la aerolínea Mexicana. (Foto: Facebook Mexicana Vuela )

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¿Qué características tienen los aviones Embraer?

En la Mañanera del Pueblo del 1 de abril, el director general de Mexicana, Leobardo Ávila Bojórquez, destacó los espacios entre asientos, por lo que los usuarios no pagan por la opción de ir en ventanilla o pasillo.

“Los aviones tienen una configuración del 2+2; es decir, no trae un asiento en medio, y eso hace el vuelo más cómodo, más sencillo, pero también más confortante. Y aquí no se paga para ir en ventana o en pasillo, sino que sencillamente, con esta configuración, se combina y se hace un equilibrio entre la accesibilidad y la comodidad. Y eso nos permite ser diferentes.

La contaminación por ruido también se reduce incluso dentro de la cabina hasta un 68%, lo que permite tener un vuelo más cómodo, más sencillo, eficiente y seguro.

"Mexicana llegará a su punto de equilibrio en algunos años": Sheinbaum

En la Mañanera del Pueblo de este 17 de agosto se le cuestionó a la presidenta de la República sobre qué opinaban acerca de la llegada de esta nueva aeronave, y aseguró que Mexicana, al igual que el Tren Maya, a las empresas que administra su Gobierno les está yendo bien.

“Es muy importante la recuperación de Mexicana. En este momento critican mucho que se le da recursos para su operación, pero así se planeó desde el principio, pero en unos años llegará a su punto de equilibrio, ya cuando estén los 20 aviones aquí, porque cuando tienes una flotilla menor, hay costos de operación. En este caso no se está pensando en las ganancias, sino en la operación y mantenimiento, los boletos son más baratos”, expresó.

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El titular de la Sedena, almirante Ricardo Trevilla Trejo, informó el 31 de julio en la Mañanera del Pueblo que Mexicana seguirá adquiriendo este tipo de aeronaves tipo Embraer, por lo que se prevé que para 2027 se adquieran otras ocho.

“Desde que inició la planeación para la creación de Mexicana y su consolidación, está contemplada la adquisición de 20 aeronaves Embraer con capacidad para trasladar alrededor de 125 pasajeros. Para este año está contemplada la adquisición de siete aeronaves más dentro de su flotilla. En total van a ser 20. El próximo año serán las últimas ocho”, expresó.

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Además, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que Mexicana también busca ampliar su presencia nacional y su rentabilidad económica, destacó la en la conferencia de prensa del pasado 31 de julio desde Palacio Nacional .

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