El Puerto de Liverpool, dueña de las tiendas Liverpool y Suburbia, reportó que su Índice de Cartera Vencida (ICV) se ubicó en 4.7% al final del segundo trimestre, un incremento de 72 puntos base en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

El nivel de clientes morosos creció frente al cierre del año pasado, cuando el ICV se ubicó en 3.7%, aunque aún no alcanza niveles como los de 2020, cuando se ubicó en 6.7%, de acuerdo con datos de la empresa.

BanCoppel, de Grupo Coppel, también ofrece créditos al consumo entre su oferta de servicios financieros, a junio de este año, el Índice de Morosidad (IMOR), se ubicó en 6.7%, cuando al cierre del año pasado era de 4.4%. En 2020, durante la pandemia, el IMOR de la institución financiera se ubicó en 6.6%.

En el caso de Banco Azteca, el brazo financiero de las tiendas Elektra, el índice de morosidad pasó de 3.9% en 2025 a 5.35% en junio pasado. Los atrasos se concentran en préstamos personales y financiamiento para electrodomésticos, muebles y telefonía.

Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente, considera que niveles de morosidad de alrededor de 5% son relativamente normales en créditos de consumo más riesgoso, es el monto de reservas en lo que hay que tener cuidado.

“Las departamentales se han tenido que ir aplicando para sostener ese nivel de morosidad. Es decir, aún con castigos importantes, la cartera muestra una morosidad elevada. La tendencia va a ser el extender los plazos y ofrecer planes de regularización”, opina el especialista.

Liverpool, por lo pronto, ya tomó cartas en el asunto. Tras varios años de ampliar su base de clientes y elevar la colocación de crédito, la empresa adelantó que el crecimiento de la cartera vendrá acompañado de una mayor calidad de los activos, pues considera que, con una cartera de mayor escala, puede mantener el crecimiento con una mayor interacción con sus clientes actuales.

La estrategia apunta a mantener el negocio financiero como fuente de ingresos , pero con una selección más cuidadosa de clientes y mayor disciplina en la administración de la cartera

El límite de una estrategia que todavía funciona