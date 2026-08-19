De acuerdo con datos de Infor México, una vez que las empresas superan un periodo de estabilización de alrededor de dos meses y medio después de implementar cambios tecnológicos y operativos, los ahorros pueden ubicarse entre 25% y 30% durante el primer año y alcanzar entre 30% y 35% en el segundo.

Cecilia Hermida, country manager de Infor México, explica que las compañías integran a sus procesos data, inteligencia artificial y herramientas de análisis para revisar cómo compran, a quién compran, cuándo deben abastecerse y cuál es el costo real de cada proveedor para la operación.

“Las empresas consideran que, en vez de reaccionar a la incertidumbre, tienen tiempo para prepararse para todo lo que es el manejo de exportaciones y para volver y profesionalizar su práctica de exportación de alimentos y bebidas a Estados Unidos”, señala la directiva.

Esto representa un cambio en la forma en que las compañías buscan mejorar sus márgenes , de acuerdo con la directiva, ya que en lugar de concentrar la tecnología únicamente en reportes contables y mejorar la rentabilidad desde sus fundamentales financieros, la integran en los procesos donde se genera el costo, es decir, para eficientar compras, inventarios, almacenamiento, producción y logística.

Hermida considera que ahí existe una de las mayores oportunidades para las compañías de alimentos y bebidas, porque los datos permiten encontrar costos que no necesariamente aparecen en los estados financieros. Un proveedor más barato, por ejemplo, puede terminar siendo más costoso si genera retrasos, devoluciones o problemas de calidad.

El cambio también aplica para las grandes empresas del sector, que integran el uso de los datos y la inteligencia artificial para tener mayor eficiencia en el manejo de inventarios, transporte y planeación, procesos en los que Cecilia Hermida identifica como áreas en las que se pueden encontrar eficiencias.