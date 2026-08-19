Un ejemplo es Grupo Herdez, que implementó una torre de control de planeación con inteligencia artificial para mejorar el nivel de servicio, trabajar con menores inventarios y optimizar los gastos de transporte en una red de 15 centros de distribución. El sistema permite hacer planeaciones diarias y detectar puntos de la cadena donde puede presentarse un problema de suministro.
El caso de Herdez muestra que el ahorro puede generarse con mejor información para decidir cuánto producir, cuánto inventario mantener y cómo moverlo. La empresa planteó la herramienta para obtener visibilidad de extremo a extremo y tomar decisiones sobre la operación antes de que los problemas de suministro impacten el negocio.
Los datos como eslabón de la cadena de suministro
El foco está en convertir la información que generan las operaciones diarias en decisiones de compra y producción. Para ello, las empresas revisan desde la selección de proveedores y la adquisición de materias primas hasta el almacenamiento y la fabricación.
La inteligencia artificial puede cruzar variables que antes se analizaban por separado y detectar patrones en precios, entregas y comportamiento de proveedores. Con ello, una empresa puede determinar si le conviene comprar anticipadamente un insumo, cambiar de proveedor o almacenar determinados productos antes de que aumenten sus costos.
Para Hermida, el potencial no está solamente en reducir un gasto específico, sino en modificar procesos completos para que la empresa pueda producir y distribuir con los mismos recursos, pero de una manera más eficiente.
“Cuando se enfocan en procesos puntuales posible lograr márgenes para lograr que el cliente final no se vea impactado”, dice Hermida.
El intercambio comercial de productos alimenticios —importaciones y exportaciones— alcanzó 37,822 millones de dólares en 2024, de acuerdo con los últimos datos de la plataforma Data México.
Los principales destinos comerciales de Los Productos Alimenticios fueron Estados Unidos, con un valor de 20,274 millones de dólares, Guatemala con 500 millones de dólares, Canadá con 434 milones de dólares, Colombia con 316 millones de dólares y República Dominicana con 209 millones de dólares.