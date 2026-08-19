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Industriales del plástico piden a Economía reducir la cuota al PVC estadounidense ante el avance asiático

México mantiene una cuota compensatoria aplicada a la resina de PVC proveniente de Estados Unidos. Los industriales piden reducirla a un nivel que permita recuperar condiciones de competencia para las plantas locales.
mié 19 agosto 2026 06:18 PM
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PVC
Economía tendrá como máximo a finales de septiembre para dar a conocer la resolución final. (koosen/Getty Images)

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC) ha pedido a la Secretaría de Economía (SE) que elimine o, en su caso, reduzca la cuota compensatoria que aplica para la resina de PVC importada desde Estados Unidos.

Lo anterior a fin de proteger el mercado nacional del PVC ante precios que no son competitivos para la industria, así como productos que provienen del mercado asiático con un valor muy por debajo del precio real.

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“Como industriales tenemos una preocupación muy muy fuerte porque esto nos saca totalmente del mercado a los transformadores de PVC en México. Sería desastroso porque el sector de PVC en México cubre muchos productos de muchas industrias y estaría peligrando a desaparecer”, dijo Francisco Espinosa, presidente de la sección de PVC de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (ANIPAC), en entrevista con Expansión.

Cuota compensatoria al PVC

El pasado 24 de marzo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una resolución preliminar del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de PVC suspensión en el que se estableció la aplicación de una cuota compensatoria.

La investigación respondió a una solicitud presentada por Mexichem, actualmente el único productor de resina de PVC suspensión en México, por presuntas prácticas de discriminación de precios. La medida estableció una cuota compensatoria de 639 dólares por tonelada para el producto procedente de Norteamérica.

Para los transformadores, el efecto de la medida se refleja directamente en el costo de su principal materia prima. Con la cuota, la resina que llega al mercado mexicano alcanza precios de entre 1,250 y 1,300 dólares por tonelada, de acuerdo con Espinosa. El precio internacional, en contraste, se ubica entre 890 y 950 dólares.

“Está muy muy cara, y eso le resta competitividad a los productos manufacturados en México”, señaló el presidente de la sección de PVC de la ANIPAC.

Asia abre otra presión sobre los transformadores

El problema no termina en el costo de la resina. Mientras los fabricantes mexicanos enfrentan una materia prima más cara, el mercado nacional recibe productos terminados y semiterminados provenientes del mercado asiático a precios que la industria local considera difíciles de igualar.

Espinosa señaló que varios de estos productos proceden de países que no tienen tratados comerciales con México, pero que aun así llegan al mercado nacional con precios inferiores a los de los fabricantes locales.

“El país recibe competidores con productos terminados –a precio ridículamente bajo– pues no hay manera de que la industria nacional subsista”, afirmó.

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La diferencia también aparece en el costo de la materia prima. En Asia, la tonelada de resina de PVC ronda los 700 dólares. Incluso después de sumar el traslado hacia México, el precio puede situarse entre 950 y 1,000 dólares por tonelada, todavía por debajo del costo que enfrentan actualmente los transformadores mexicanos.

Anipac hace llamado a Economía

En respuesta a la distorsión que se ha generado en el mercado, la ANIPAC solicita la revisión exhaustiva de la cuota compensatoria, a fin de lograr una eliminación o una reducción a la resina proveniente de Estados Unidos y lograr una competencia con un precio razonable.

Si la Secretaría no decide eliminar la cuota, el sector espera que al menos se reduzca a un nivel que permita dejar la tonelada entre los 900 y 1,000 dólares, a fin de poder generar un escenario de competencia.

Asimismo, se pide fijar aranceles para aquellos países que traen productos terminados al país y así permitir a los industriales nacionales competir contra el mercado asiático.

“Todo esto para salvar la cadena productiva del PVC en México. Nosotros como industriales pensamos que el gobierno debe defender la cadena productiva completa, desde el productor de resina nacional hasta el que vende el producto terminado, por eso la relevancia de la decisión de Economía”, destacó Francisco Espinosa.

Se espera que la decisión final de Economía, sobre la ratificación, reducción o eliminación de la cuota se dé a conocer a finales de agosto o finales de septiembre.

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