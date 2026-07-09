La industria petroquímica mexicana busca duplicar su capacidad en una década

No obstante, ese crecimiento dependerá de resolver diversos cuellos de botella que hoy limitan la expansión del sector.

¿Qué frena ese crecimiento?

Benedetto explicó que el principal desafío es la falta de proveeduría de materias primas, a lo que se suman deficiencias en la infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera, así como altos costos logísticos y aduaneros, factores que, afirmó, requieren una estrategia conjunta entre la industria y el gobierno.

La ANIQ ha sostenido conversaciones con autoridades federales para plantear la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura de transporte antes de que se convierta en una limitante para la importación y exportación de productos químicos.

Asimismo, el organismo considera necesario reducir los costos logísticos y aduaneros para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el T-MEC y fortalecer la competitividad del sector.

El directivo añadió que también es indispensable crear condiciones que favorezcan nuevas inversiones en la industria petroquímica, lo que permitiría ampliar la oferta de productos químicos para otros sectores manufactureros interesados en instalarse o expandirse en México. Esto, dijo, está estrechamente ligado a contar con una mayor disponibilidad de materias primas derivadas del petróleo y el gas.

“Mientras tengamos reservas relevantes de petróleo y gas, hay oportunidad. Los conflictos geopolíticos también nos dan una ventaja competitiva, tenemos uno de los mercados más grandes del mundo, pero queremos material de Pemex para aprovechar ese mercado y eso atraerá inversiones en el sector y en otros sectores de la economía”, aseguró Benedetto.

Pemex, clave para impulsar al sector

Para la ANIQ, Pemex debe desempeñar un papel central como proveedor de las materias primas que demanda la industria química nacional, al contar con recursos de hidrocarburos que pueden convertirse en insumos para el sector.

“En la medida en que el país tenga materias primas, el país gana, porque tiene mayor inversión, mayores productos que ofrecer al mercado y nosotros tenemos una fuente de proveeduría doméstica que nos permitiría crecer y aprovechar esa capacidad y el objetivo a perseguir”, destacó.

