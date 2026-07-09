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La industria petroquímica mexicana busca duplicar su capacidad en una década

La ANIQ afirma que México puede pasar del lugar 14 al siete entre las industrias petroquímicas del mundo, siempre que fortalezca el suministro de insumos y la infraestructura.
jue 09 julio 2026 05:10 PM
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La industria química
El sector petroquímico considera que el plan de inversión de Pemex es una señal positiva, aunque pide conocer los detalles para garantizar la viabilidad del negocio en el largo plazo. (andresr/Getty Images)

La industria petroquímica mexicana tiene margen para duplicar su capacidad de producción en los próximos 10 años, siempre que el país logre garantizar el suministro de materias primas, mejorar la infraestructura logística y generar condiciones que incentiven nuevas inversiones, aseguró Miguel Benedetto, director general de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

Actualmente, México produce 21 millones de toneladas de productos químicos, volumen que representa apenas 70% de la capacidad instalada del sector. De aprovechar el 30% restante, la industria podría incorporar entre 10 y 12 millones de toneladas adicionales, explicó el directivo.

“Ahorita producimos 21 millones de toneladas y eso es el 70%, la capacidad restante podrían ser entre unas 10 o 12 millones de toneladas adicionales. Somos la industria petroquímica 14 del mundo, pero si logramos masterizar nuestro potencial podríamos estar en el lugar 7 u 8, y eso implica duplicar la capacidad actual en los próximos 10 años”, dijo en entrevista.

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No obstante, ese crecimiento dependerá de resolver diversos cuellos de botella que hoy limitan la expansión del sector.

¿Qué frena ese crecimiento?

Benedetto explicó que el principal desafío es la falta de proveeduría de materias primas, a lo que se suman deficiencias en la infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera, así como altos costos logísticos y aduaneros, factores que, afirmó, requieren una estrategia conjunta entre la industria y el gobierno.

La ANIQ ha sostenido conversaciones con autoridades federales para plantear la necesidad de ampliar y modernizar la infraestructura de transporte antes de que se convierta en una limitante para la importación y exportación de productos químicos.

Asimismo, el organismo considera necesario reducir los costos logísticos y aduaneros para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el T-MEC y fortalecer la competitividad del sector.

El directivo añadió que también es indispensable crear condiciones que favorezcan nuevas inversiones en la industria petroquímica, lo que permitiría ampliar la oferta de productos químicos para otros sectores manufactureros interesados en instalarse o expandirse en México. Esto, dijo, está estrechamente ligado a contar con una mayor disponibilidad de materias primas derivadas del petróleo y el gas.

“Mientras tengamos reservas relevantes de petróleo y gas, hay oportunidad. Los conflictos geopolíticos también nos dan una ventaja competitiva, tenemos uno de los mercados más grandes del mundo, pero queremos material de Pemex para aprovechar ese mercado y eso atraerá inversiones en el sector y en otros sectores de la economía”, aseguró Benedetto.

Pemex, clave para impulsar al sector

Para la ANIQ, Pemex debe desempeñar un papel central como proveedor de las materias primas que demanda la industria química nacional, al contar con recursos de hidrocarburos que pueden convertirse en insumos para el sector.

“En la medida en que el país tenga materias primas, el país gana, porque tiene mayor inversión, mayores productos que ofrecer al mercado y nosotros tenemos una fuente de proveeduría doméstica que nos permitiría crecer y aprovechar esa capacidad y el objetivo a perseguir”, destacó.

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El planteamiento del organismo coincide con el reciente anuncio de Pemex para reactivar la petroquímica. El pasado 5 de junio, la empresa estatal presentó un plan para invertir 93,000 millones de pesos en el desarrollo de los sectores de petroquímica y fertilizantes.

La estrategia contempla elevar la producción anual de petroquímicos a 849,000 toneladas y alcanzar 4 millones de toneladas de fertilizantes, mediante una combinación de inversiones públicas y mixtas.

Benedetto consideró que el anuncio fue recibido de manera positiva por la industria, aunque señaló que aún falta conocer el alcance de la estrategia y la forma en que será implementada.

“Habría que entender qué significa eso, si es inversión económica únicamente, si es inversión y también una alianza tecnológica; una alianza para mejorar las capacidades, los procesos y las particularidades de medio ambiente. Entonces hasta hoy no sabemos en qué punto esta alianza es simplemente en temas de inversión o mucho más estratégica para garantizar la viabilidad del negocio en el largo plazo”, puntualizó Benedetto.

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Industria Petroquímica

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