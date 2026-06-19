Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Fabricantes de plástico ven en el T-MEC una oportunidad para frenar la competencia de productos chinos

La industria depende de Estados Unidos para abastecer 57% de sus materias primas y advierte que la revisión del T-MEC debe reforzar las reglas de origen y cerrar vacíos que facilitan la entrada de productos asiáticos.
vie 19 junio 2026 12:19 PM
Añadir Expansión en Google
La industria del plástico en México quiere aprovechar el T-MEC para blindarse ante la competencia China
Los fabricantes de plástico piden fortalecer las reglas de origen y los controles aduaneros para evitar que productos asiáticos ingresen al mercado regional aprovechando vacíos regulatorios. (Jesús Almazán)

La industria mexicana del plástico ve en la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) una oportunidad para fortalecer la integración regional y cerrar los espacios que, a su juicio, han permitido el ingreso de productos asiáticos en condiciones que afectan la competitividad de los fabricantes locales.

La Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) firmó recientemente una carta conjunta con su contraparte estadounidense para expresar la importancia de preservar y fortalecer el acuerdo comercial, considerado una pieza clave para el funcionamiento de las cadenas productivas de Norteamérica.

Publicidad

¿Qué preocupa a la industria plástica?

México depende en gran medida de materias primas importadas desde Estados Unidos para abastecer a una industria que participa en sectores tan diversos como el automotriz, la construcción, los dispositivos médicos, los empaques y los bienes de consumo.

“Tenemos una fuerte dependencia, sobre todo en materias primas y resinas provenientes de Estados Unidos. Importamos prácticamente 57% de nuestra materia prima”, dijo Benjamín del Arco, presidente de la Anipac.

La dependencia también se refleja en la balanza comercial del sector. México importa 4 millones 556,000 toneladas de materias primas y exporta alrededor de 3 millones de toneladas, lo que genera un déficit anual de 9,659 millones de dólares.

Al cierre de 2025, la industria del plástico alcanzó un valor estimado de 117,600 millones de dólares.

Para la Anipac, uno de los principales desafíos está relacionado con las disposiciones regulatorias y los mecanismos de supervisión comercial.

Del Arco señaló que existen vacíos normativos que permiten la entrada de mercancías provenientes de países que no forman parte del bloque comercial.

“Así entran productos a precios que definitivamente representan un daño para la industria local. Sabemos que los productos provenientes de China cuentan con esquemas particulares de apoyo a su industria, pero bajo las reglas tradicionales del comercio les generan ventajas que terminan afectándonos”, añadió.

De acuerdo con el dirigente empresarial, parte de esos productos ingresan al mercado regional a través de terceros países, principalmente Perú y Guatemala, aprovechando clasificaciones arancelarias que facilitan su comercialización.

Otro de los temas que la industria busca posicionar en la discusión es el fortalecimiento de las reglas de origen, consideradas fundamentales para proteger la manufactura regional y garantizar que los beneficios del acuerdo comercial lleguen efectivamente a los países miembros.

La organización también plantea la necesidad de modernizar los sistemas aduaneros para hacer más eficiente la supervisión del comercio internacional.

“Lo que necesitamos es mejorar nuestros sistemas arancelarios, modernizarlos y digitalizarlos para hacerlos más eficientes”, señaló Del Arco.

“También requerimos mecanismos que protejan al comercio local mediante una mayor eficiencia y optimización. Ahí es donde se concentran nuestras preocupaciones”, agregó.

Publicidad

Sobre la estrategia de Pemex en petroquímicos

Mientras la industria sigue de cerca las negociaciones comerciales, también observa con interés los planes del gobierno federal para fortalecer la producción petroquímica nacional.

A principios de junio, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una estrategia para incrementar la producción de petrolíferos y fertilizantes, respaldada por inversiones por 93,000 millones de pesos hacia 2030.

El programa contempla elevar la producción de petrolíferos a 849,000 toneladas y alcanzar una producción de cuatro millones de toneladas de fertilizantes.

La Anipac considera que estas medidas podrían contribuir a reducir la dependencia de materias primas importadas y fortalecer las cadenas de suministro nacionales.

Sin embargo, la organización reconoce que la recuperación de la capacidad petroquímica del país requerirá inversiones sostenidas y resultados que difícilmente se observarán en el corto plazo.

“Sabemos que existen iniciativas para restablecer la petroquímica en México, pero eso requerirá tiempo, inversiones y decisiones serias por parte de Pemex”, señaló Del Arco.

Publicidad

Tags

Pemex industria del plástico

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad