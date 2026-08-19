Palacio de Hierro tiene 488 millones en puntos sin canjear; ¿por qué no es algo negativo para la empresa?

Grupo Palacio de Hierro registró ingresos por 60,748.5 millones de pesos durante 2025, cifra que la colocó entre las 100 empresas más relevantes del país, según el ranking de Expansión . Pero además de sus ventas, la compañía tiene obligaciones con terceros, entre ellas una relacionada con los puntos del programa de lealtad.

En términos sencillos, un pasivo es una deuda u obligación que una empresa tiene pendiente de cumplir. No necesariamente significa que tenga problemas financieros: puede tratarse de compromisos normales derivados de su operación.

En el caso de Palacio de Hierro, los puntos del programa de lealtad que sus clientes acumulan representan precisamente una obligación para la empresa, porque esos puntos pueden utilizarse posteriormente para obtener productos o beneficios. Por ello, mientras los clientes tengan puntos disponibles, Palacio de Hierro reconoce contablemente el valor de esos beneficios como un pasivo.

De acuerdo con su segundo reporte trimestral de 2026, este concepto representa varios millones de pesos. Aunque se registra como una obligación, no necesariamente es algo negativo para la compañía, ya que los Puntos Palacio forman parte de su estrategia de fidelización para incentivar a los clientes a regresar y realizar nuevas compras.