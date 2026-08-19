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Palacio de Hierro tiene 488 millones en puntos sin canjear; ¿por qué no es algo negativo para la empresa?

El monto aparece como un pasivo en los estados financieros, pero el programa también busca mantener a los clientes dentro de la cadena e incentivar nuevas compras.
mié 19 agosto 2026 03:57 PM
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Palacio de Hierro registra 488.6 millones de pesos en puntos no canjeados al 30 de junio de 2026. (Foto: el Palacio de Hierro / Facebook. )

Grupo Palacio de Hierro registró ingresos por 60,748.5 millones de pesos durante 2025, cifra que la colocó entre las 100 empresas más relevantes del país, según el ranking de Expansión . Pero además de sus ventas, la compañía tiene obligaciones con terceros, entre ellas una relacionada con los puntos del programa de lealtad.

En términos sencillos, un pasivo es una deuda u obligación que una empresa tiene pendiente de cumplir. No necesariamente significa que tenga problemas financieros: puede tratarse de compromisos normales derivados de su operación.

En el caso de Palacio de Hierro, los puntos del programa de lealtad que sus clientes acumulan representan precisamente una obligación para la empresa, porque esos puntos pueden utilizarse posteriormente para obtener productos o beneficios. Por ello, mientras los clientes tengan puntos disponibles, Palacio de Hierro reconoce contablemente el valor de esos beneficios como un pasivo.

De acuerdo con su segundo reporte trimestral de 2026, este concepto representa varios millones de pesos. Aunque se registra como una obligación, no necesariamente es algo negativo para la compañía, ya que los Puntos Palacio forman parte de su estrategia de fidelización para incentivar a los clientes a regresar y realizar nuevas compras.

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¿Cuánto debe en puntos Palacio de Hierro?

De acuerdo con el segundo reporte trimestral de 2026 de Grupo Palacio de Hierro , la empresa tenía 488.6 millones de pesos registrados como pasivo por puntos no canjeados al 30 de junio de 2026.

En términos sencillos, Palacio de Hierro reconoce ese monto como una obligación pendiente con sus clientes, porque corresponde al valor de los puntos que todavía no han sido utilizados para adquirir mercancías.

Es importante precisar que no significa que Palacio de Hierro tenga que entregar 488.6 millones de pesos en efectivo a sus clientes. El pasivo representa el valor asociado a los puntos que los clientes aún pueden canjear por mercancía.

Además, cuando los clientes utilizan sus puntos, la compañía deja de reconocer esa obligación y registra el ingreso correspondiente al momento de la redención.

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Palacio de Hierro registra 488.6 millones de pesos en puntos no canjeados al 30 de junio de 2026. (Henry Romero/REUTERS)

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¿Por qué esto no es negativo para Palacio de Hierro?

El saldo de los puntos de lealtad tiene una segunda lectura para la empresa: puede convertirse en un incentivo para generar nuevas compras. Los clientes que acumulan puntos tienen una razón para regresar a las tiendas y utilizarlos antes de que pierdan su vigencia.

De esta manera, el programa funciona como una herramienta de fidelización. Palacio de Hierro no solo busca que una persona realice una compra, sino que tenga un motivo para volver y continuar consumiendo dentro de sus tiendas.

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Los puntos también pueden ayudar a mantener la relación con los clientes durante un periodo más prolongado. Mientras exista un saldo disponible, el consumidor tiene un beneficio pendiente de utilizar, lo que puede favorecer nuevas visitas y compras.

Además, cuando los puntos son canjeados por mercancía, el beneficio deja de estar pendiente y se concreta una nueva operación comercial. Es en ese momento cuando Palacio reconoce el ingreso correspondiente al canje, de acuerdo con el tratamiento contable de su programa de lealtad.

Por ello, los 488.6 millones de pesos en puntos no canjeados pueden entenderse desde dos perspectivas: para la contabilidad representan un compromiso pendiente y, desde el punto de vista comercial, un mecanismo diseñado para incentivar que los clientes regresen y sigan comprando en la cadena.

Palacio de Hierro
Los puntos tienen una vigencia de 24 meses y pueden perder su valor si no son utilizados. (El Palacio de Hierro/Facebook)

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Además, los puntos caducan

Los puntos del programa de lealtad tienen una vigencia de 24 meses, un plazo que ayuda a entender mejor qué representa el pasivo de 488.6 millones de pesos registrado por la empresa. Ese monto corresponde a los puntos que permanecían pendientes de canje al 30 de junio de 2026, no a todos los puntos que Palacio ha otorgado a lo largo del tiempo.

Hay una diferencia importante entre puntos emitidos y puntos no canjeados. Cada vez que un tarjetahabiente realiza una compra y recibe puntos, estos son emitidos; sin embargo, mientras no sean utilizados, forman parte del saldo que Palacio reconoce como una obligación. Conforme los clientes los canjean o pierden su vigencia, dejan de formar parte de ese saldo pendiente.

Además, los puntos solo pueden utilizarse para adquirir productos, por lo que el beneficio no consiste en entregar dinero en efectivo al cliente. El programa vincula el beneficio directamente con una futura compra de mercancía en Palacio de Hierro .

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La empresa tampoco asume que todos los puntos emitidos terminarán siendo utilizados. Para determinar el monto de la obligación, Palacio estima qué proporción de los puntos será canjeada, tomando en cuenta información histórica y factores como las preferencias de sus clientes y los productos disponibles.

Esto hace que los 24 meses de vigencia sean relevantes para la contabilidad: Palacio tiene que estimar cuánto de los puntos pendientes seguirá representando una obligación conforme transcurra el tiempo y los clientes decidan si los utilizan o dejan que caduquen.

Cuando los puntos son canjeados, la parte de la operación asociada con ellos deja de estar diferida y la compañía reconoce el ingreso correspondiente. Si los puntos pierden su vigencia sin haber sido utilizados, el tratamiento contable de esa obligación también cambia conforme a las condiciones del programa.

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GRUPO PALACIO DE HIERRO, S.A.B. DE C.V.

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