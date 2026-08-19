¿Cómo nació Anforama?

La historia de Anforama se remonta a principios de los años 50, cuando abrió una pequeña cristalería cerca del Mercado de San Juan, en la Ciudad de México.

El primer establecimiento tenía apenas una cortina hacia la calle, con el tiempo, el negocio creció y abrió una segunda sucursal en la calle Hidalgo y posteriormente otra en el mercado de La Lagunilla.

Su oferta también se fue ampliando, al iniciar como cristalería, fue incorporando vajillas, artículos de aluminio, peltre, ollas de presión, sartenes, cubiertos y otros productos para el hogar.

Durante la década de los 60, Anforama abrió su establecimiento de Palma, en el Centro Histórico, que posteriormente se convirtió en su casa matriz.

La tienda llegó a tener unos 800 metros cuadrados de piso de venta, con más de 130 modelos de vajillas y alrededor de 5,000 artículos especializados.

En los años 90 comenzó su expansión fuera de la Ciudad de México, primero llegó a Querétaro y posteriormente a Guanajuato.

¿Quién es el dueño de Anforama?

Anforama es una empresa mexicana de capital privado, sin embargo, no existe información pública suficientemente clara y reciente que permita atribuir la propiedad actual de la compañía a una persona o familia específica.

La propia historia de la empresa señala que el negocio comenzó en manos de una familia dedicada al comercio y que fue creciendo hasta convertirse en una cadena especializada en artículos para cocina, comedor y hogar.

Lo que sí está documentado es que la empresa opera como Comercial Anforama, S.A. de C.V., razón social bajo la cual desarrolla sus actividades comerciales.

¿Qué está pasando con las sucursales de Anforama?

Los cierres comenzaron a llamar la atención desde hace algunos meses.