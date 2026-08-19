Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La historia detrás de Anforama, la cadena mexicana que cierra sucursales y remata mercancía

La cadena mexicana comenzó en los años 50 como una pequeña cristalería y llegó a operar decenas de tiendas.
mié 19 agosto 2026 01:00 PM
Añadir Expansión en Google
La tienda de Anforama en Palma, en el Centro Histórico, se convirtió en una de las sucursales más representativas de la cadena.
La tienda de Anforama en Palma, en el Centro Histórico, se convirtió en una de las sucursales más representativas de la cadena. (Anforama/Facebook)

Anforama, una de las cadenas mexicanas más conocidas de artículos para cocina y hogar, atraviesa una etapa de cierres y liquidaciones. En su sucursal ubicada en la calle de Palma, en el Centro Histórico de la CDMX se han colocado anuncios de “¡Nos vamos!” y “¡Cerramos!”, acompañados de descuentos de hasta 40% en mercancía.

Con su cierre, también termina la historia de una empresa que comenzó en las calles de la capital y logró abrir su primer negocio con una pequeña cristalería durante la década de 1950 y que llegó a tener 32 tiendas en la zona metropolitana de la capital y el Bajío.

Publicidad

¿Cómo nació Anforama?

La historia de Anforama se remonta a principios de los años 50, cuando abrió una pequeña cristalería cerca del Mercado de San Juan, en la Ciudad de México.

El primer establecimiento tenía apenas una cortina hacia la calle, con el tiempo, el negocio creció y abrió una segunda sucursal en la calle Hidalgo y posteriormente otra en el mercado de La Lagunilla.

Su oferta también se fue ampliando, al iniciar como cristalería, fue incorporando vajillas, artículos de aluminio, peltre, ollas de presión, sartenes, cubiertos y otros productos para el hogar.

Durante la década de los 60, Anforama abrió su establecimiento de Palma, en el Centro Histórico, que posteriormente se convirtió en su casa matriz.

La tienda llegó a tener unos 800 metros cuadrados de piso de venta, con más de 130 modelos de vajillas y alrededor de 5,000 artículos especializados.

En los años 90 comenzó su expansión fuera de la Ciudad de México, primero llegó a Querétaro y posteriormente a Guanajuato.

¿Quién es el dueño de Anforama?

Anforama es una empresa mexicana de capital privado, sin embargo, no existe información pública suficientemente clara y reciente que permita atribuir la propiedad actual de la compañía a una persona o familia específica.

La propia historia de la empresa señala que el negocio comenzó en manos de una familia dedicada al comercio y que fue creciendo hasta convertirse en una cadena especializada en artículos para cocina, comedor y hogar.

Lo que sí está documentado es que la empresa opera como Comercial Anforama, S.A. de C.V., razón social bajo la cual desarrolla sus actividades comerciales.

Los Baillères fusionaron dos aseguradoras para crear GNP, pero el origen de ese imperio se remonta a 1901
Empresas

Los Baillères compraron dos aseguradoras y hoy son los reyes de los seguros en México con ventas millonarias

¿Qué está pasando con las sucursales de Anforama?

Los cierres comenzaron a llamar la atención desde hace algunos meses.

Publicidad

Uno de los casos documentados ocurrió en León, Guanajuato , donde la sucursal ubicada en las calles Reforma y Juárez, en el Centro Histórico, cerró después de aproximadamente 22 años de operación.

disputa-grupo-modelo-heineken-michelob-amstel-ultra.jpg
Empresas

Grupo Modelo y Heineken vuelven a chocar por Michelob y Amstel Ultra: la pelea llega otra vez a la SCJN

Antes de bajar la cortina, la tienda comenzó a rematar sus productos. Inicialmente ofreció descuentos de alrededor de 30%, que posteriormente llegaron hasta 50% en algunos artículos.

La sucursal finalmente cerró y los trabajadores fueron liquidados, de acuerdo con reportes locales.

¿Anforama va a cerrar todas sus tiendas?

Hasta ahora no hay confirmación de que Anforama vaya a cerrar todas sus sucursales, la empresa no ha emitido un comunicado público que confirme una quiebra, una liquidación total o el cierre de todos sus establecimientos en México.

Tampoco se ha presentado una explicación de por qué se están realizando los cierres. En el caso de León, trabajadores consultados por medios locales señalaron que la reducción de las ventas y el costo de la renta hicieron inviable mantener la operación de esa sucursal.

Anforama, Anfora y Almacenes Anfora no son lo mismo

Aunque sus nombres son muy parecidos y están relacionadas con productos para el hogar, Anforama, Almacenes Ánfora y Anfora son tres empresas distintas. Su diferencia está en sus orígenes.

En 1920, Anfora fue creada por cinco alemanes en la Ciudad de México para fabricar vajilla de alta calidad y se distinguen por exportar más del 60% de su producción a cadenas como Ace Mart, PF-Chang’s y Buca di Beppo.

Por otro lado, Almacenes Anfora nació en 1940 como una marca de referencia para las amas de casa, hoteles y restaurantes.

¿Qué productos están en liquidación?

La tienda en CDMX ha comenzado a ofrecer descuentos en distintos productos. Entre ellos se encuentran:

Vajillas.

Sartenes.

Ollas.

Cubiertos.

Recipientes.

Artículos de peltre.

Productos de cocina y comedor.

Publicidad

Los descuentos varían dependiendo de la sucursal y del producto, entre las promociones hay de 30% y 40%, aunque no todos los artículos necesariamente tienen el mismo descuento.

Tags

Ciudad de México empresas

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad