Sheinbaum presenta el Olinia de carga: ¿cuánto costará el nuevo auto eléctrico y cuándo llegará al mercado?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó el nuevo modelo eléctrico Olinia Carga, diseñado para el transporte de mercancías y la distribución de productos en las colonias y zonas urbanas.
El proyecto busca impulsar la soberanía nacional en el desarrollo de vehículos eléctricos y ofrecer una alternativa de baja velocidad para las personas que realizan actividades de reparto y traslado de mercancías.
La mandataria destacó que alrededor de 70 especialistas de universidades e instituciones públicas del país participaron en el diseño del vehículo, entre ellos investigadores del IPN y la UNAM, así como de otras instituciones estatales. El desarrollo se realizó en la ciudad de Puebla.
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El coordinador de Olinia, Roberto Capuano, explicó cómo se generó el vehículo Olinia Carga. Destacó que visitaron lugares donde se utiliza el transporte de mercancías en distancias cortas, por lo que el vehículo se diseñó bajo ese modelo de movilidad.
Señaló que regularmente para estas actividades se utilizan camionetas tipo Van y motocicletas, mientras que en los pequeños negocios se emplean vehículos particulares y motocicletas. “Observamos esto y diseñamos esta herramienta de trabajo, fuimos al día a día, encontramos estos detalles, las personas adaptan los vehículos y no al revés”, refirió.
Características de Olinia de carga
Entre las características que destacó Capuano se encuentran:
-Capacidad de carga: puede transportar hasta 659 kilos.
-Autonomía: tiene un rango de 120 kilómetros.
-Capacidad de almacenamiento: puede transportar hasta 12 huacales sobre la plataforma.
-Estiba: los huacales pueden colocarse en varios niveles.
-Espacio en plataforma: el diseño mantiene libre la superficie de carga.
-Espacio inferior: la parte baja del vehículo permite alojar la llanta de refacción y del otro lado es un compartimiento que puede usar para transportar lo que necesiten las personas.
-Compartimiento para herramientas: cuenta con un espacio destinado a guardar las herramientas utilizadas durante la jornada.
- Para cargarse solo es necesario conectarlo a un enchufe convencional.
- Caben dos pasajeros, al igual que el primer prototipo que se anunció el 7 de junio pasado.
“En campo aprendimos que llegar al destino, es solamente el comienzo, por eso cada espacio importa”, explicó Capuano en la Mañanera del Pueblo.
Pertenece a una nueva categoría, no son ni motos, ni coches ,son nuevos vehículos
Roberto Capuano, coordinador del proyecto Olinia
¿Cuánto costará Olinia Carga?
Roberto Capuano detalló que el Olinia Carga tendrá un precio a la venta de alrededor de 150,000 pesos y estará disponible para su venta a finales de 2027.
¿Quiénes lo fabricarán?
Para su desarrollo se lanzará una licitación para que las empresas tanto nacionales como extranjeras y que estén interesadas presenten sus propuestas y puedan colaborar con el Gobierno federal para que su producción en serie, por lo que se establecieron fechas para su cumplimiento; se prevé que inicie su producción a finales de 2027.
Las bases se publicarán a finales de septiembre para que en diciembre de este 2026, se tiene previsto el cierre de ronda de la licitación.
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El coordinador de Olinia había señalado previamente que la producción en serie comenzará hasta 2027, por lo que el vehículo presentado corresponde a un prototipo funcional y no a las unidades que llegarán al mercado.
El proyecto busca ofrecer una alternativa de movilidad para las grandes ciudades del país, donde se concentra buena parte de la población. De acuerdo con información del gobierno, 70% de las personas en México vive en localidades urbanas.
Roberto Capuano explicó que el próximo paso es crear una empresa capaz de fabricar, distribuir y vender estos vehículos en todo el país, por ello, en colaboración con Nacional Financiera, la banca de desarrollo del Estado mexicano vamos a lanzar una convocatoria pública para elegir a los aliados estratégicos para su producción, para elegir a los socios.
“No buscamos no es principalmente dinero; lo que buscamos es capacidad industrial y comercial”, explicó el funcionario federal.
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La mandataria federal, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que entre los objetivos, además de apoyar en la movilidad de cortas distancias, también que se reduzcan los niveles de contaminación.
También destacó la participación de los jóvenes en los proyectos estratégicos gubernamentales y que a su vez contribuyan al desarrollo económico del país.