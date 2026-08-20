Sheinbaum presenta el Olinia de carga: ¿cuánto costará el nuevo auto eléctrico y cuándo llegará al mercado?

El coordinador de Olinia, Roberto Capuano, explicó cómo se generó el vehículo Olinia Carga. Destacó que visitaron lugares donde se utiliza el transporte de mercancías en distancias cortas, por lo que el vehículo se diseñó bajo ese modelo de movilidad.

Señaló que regularmente para estas actividades se utilizan camionetas tipo Van y motocicletas, mientras que en los pequeños negocios se emplean vehículos particulares y motocicletas. “Observamos esto y diseñamos esta herramienta de trabajo, fuimos al día a día, encontramos estos detalles, las personas adaptan los vehículos y no al revés”, refirió.

Características de Olinia de carga

Entre las características que destacó Capuano se encuentran:

-Capacidad de carga: puede transportar hasta 659 kilos.

-Autonomía: tiene un rango de 120 kilómetros.

-Capacidad de almacenamiento: puede transportar hasta 12 huacales sobre la plataforma.

-Estiba: los huacales pueden colocarse en varios niveles.

-Espacio en plataforma: el diseño mantiene libre la superficie de carga.

-Espacio inferior: la parte baja del vehículo permite alojar la llanta de refacción y del otro lado es un compartimiento que puede usar para transportar lo que necesiten las personas.

-Compartimiento para herramientas: cuenta con un espacio destinado a guardar las herramientas utilizadas durante la jornada.

- Para cargarse solo es necesario conectarlo a un enchufe convencional.

- Caben dos pasajeros, al igual que el primer prototipo que se anunció el 7 de junio pasado.

“En campo aprendimos que llegar al destino, es solamente el comienzo, por eso cada espacio importa”, explicó Capuano en la Mañanera del Pueblo.

Pertenece a una nueva categoría, no son ni motos, ni coches ,son nuevos vehículos Roberto Capuano, coordinador del proyecto Olinia

¿Cuánto costará Olinia Carga?

Roberto Capuano detalló que el Olinia Carga tendrá un precio a la venta de alrededor de 150,000 pesos y estará disponible para su venta a finales de 2027.

En la conferencia mañanera de este jueves 20 de agosto fue presentado el nuevo modelo Olinia Carga, diseñado para la última milla y el traslado de mercancías. (Captura de pantalla)

¿Quiénes lo fabricarán?

Para su desarrollo se lanzará una licitación para que las empresas tanto nacionales como extranjeras y que estén interesadas presenten sus propuestas y puedan colaborar con el Gobierno federal para que su producción en serie, por lo que se establecieron fechas para su cumplimiento; se prevé que inicie su producción a finales de 2027.

Las bases se publicarán a finales de septiembre para que en diciembre de este 2026, se tiene previsto el cierre de ronda de la licitación.