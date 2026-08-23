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De la matriz de Scribe a Smurfit Westrock: los gigantes que dominan el negocio del papel en México

La presencia de este material es amplio en nuestra vida cotidiana. Las empresas que lideran este sector también aparecen en las 500 de Expansión.
dom 23 agosto 2026 06:45 AM
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Productos papel
La industria papelera está presente en productos cotidianos como cuadernos, hojas, empaques, servilletas y papel sanitario. (Expansión/Meta AI)

El papel está presente en diferentes presentaciones en nuestra vida cotidiana, desde las libretas, los empaques de cartón, papel de baño, servitoallas, hojas para imprimir que se utilizan a gran escala y en diferentes sectores.

En México, empresas como Bio Pappel, Smurfit Westrock y Papel San Francisco lideran esta industria con estrategias enfocadas en el consumo masivo, el sector corporativo y el embalaje a gran escala. Además, apuestan por un modelo de economía circular y sustentabilidad.

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Bio Pappel: el monarca de las libretas y el papel de impresión

Esta empresa de origen mexicano se ha consolidado como la líder indiscutible en la fabricación de papel y productos derivados en México y Norteamérica. Su operación de negocio se divide en tres marcas altamente especializadas:

Scribe: Se mantiene como el principal productor de papeles blancos en México y América Latina. Es la marca insignia detrás de la producción y distribución de cuadernos, libretas, papel escolar, papel periódico y rollos de papel bond para copiadoras e impresoras.

Titán: Es la división líder en el mercado nacional para la producción de papel café, empaques corrugados y sacos de papel multicapa de alta resistencia para el sector industrial.

McKinley: Representa su brazo de expansión en Estados Unidos, donde opera como uno de los mayores fabricantes de papel y empaques corrugados.

La compañía destaca por su modelo de sostenibilidad "Bosque Urbano", el cual le permite fabricar papel sin necesidad de talar árboles, posicionándose como uno de los cinco recicladores de papel más grandes de América.

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Smurfit Westrock: el coloso global del cartón y el embalaje

Esta marca proviene de la fusión entre Smurfit Kappa y WestRock para formar Smurfit Westrock, el grupo se consolidó como el líder mundial de empaques de papel. Su dominio en el sector del cartón y el papel se basa en una escala operativa masiva:

Cuenta con 560 ubicaciones en todo el mundo, con fuerte presencia en Europa y Las Américas, incluido México.

Lidera el suministro de láminas de cartón corrugado, cartulinas de fibra sólida y cartón plegable para embalaje industrial, alimentos, comercio y plataformas de comercio electrónico (eCommerce).

Abastece al mercado con papeles especiales, sacos de papel kraft y papel técnico, donde todos sus productos cuentan con certificaciones en Cadena de Custodia y son 100% reciclables.

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Papel San Francisco: el gigante del papel tissue

Con más de 45 años de historia en el país, Papel San Francisco (PSF) se ha posicionado firmemente como el segundo fabricante de papel tissue más importante de México. Su negocio está enfocado en productos de cuidado personal e higiene familiar:

Distribuye mensualmente más de dos millones de bultos de productos de papel fino, suave y muy absorbente hecho de pulpa de celulosaa través de canales de mayoreo y autoservicio en toda la República Mexicana.

Es el fabricante detrás de marcas de consumo diario muy populares como Facial Quality, Big Facial Quality, Adorable, Truly Green, Finesse, Velvet y Lunch.

Su infraestructura abarca corporativos y plantas de conversión ubicadas estratégicamente en Mexicali, Monterrey, Guadalajara y una próxima planta en Querétaro, de acuerdo a su página oficial.

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Impacto económico

De acuerdo con datos de Las 500 empresas más importantes de México, que realiza Expansión cada año , la marca Smurfit Westrock ocupa el lugar número 115 con ingresos netos por 48,403 millones de pesos (mdp).

En el lugar 135 está la marca Bio Pappel por 41,271 mdp.

La Fábrica de papel San Francisco ocupa el lugar número 349 con ingresos netos por 9,712 mdp.

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industria del papel empresas

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