De la matriz de Scribe a Smurfit Westrock: los gigantes que dominan el negocio del papel en México

Smurfit Westrock: el coloso global del cartón y el embalaje
Esta marca proviene de la fusión entre Smurfit Kappa y WestRock para formar Smurfit Westrock, el grupo se consolidó como el líder mundial de empaques de papel. Su dominio en el sector del cartón y el papel se basa en una escala operativa masiva:
Cuenta con 560 ubicaciones en todo el mundo, con fuerte presencia en Europa y Las Américas, incluido México.
Lidera el suministro de láminas de cartón corrugado, cartulinas de fibra sólida y cartón plegable para embalaje industrial, alimentos, comercio y plataformas de comercio electrónico (eCommerce).
Abastece al mercado con papeles especiales, sacos de papel kraft y papel técnico, donde todos sus productos cuentan con certificaciones en Cadena de Custodia y son 100% reciclables.
Papel San Francisco: el gigante del papel tissue
Con más de 45 años de historia en el país, Papel San Francisco (PSF) se ha posicionado firmemente como el segundo fabricante de papel tissue más importante de México. Su negocio está enfocado en productos de cuidado personal e higiene familiar:
Distribuye mensualmente más de dos millones de bultos de productos de papel fino, suave y muy absorbente hecho de pulpa de celulosaa través de canales de mayoreo y autoservicio en toda la República Mexicana.
Es el fabricante detrás de marcas de consumo diario muy populares como Facial Quality, Big Facial Quality, Adorable, Truly Green, Finesse, Velvet y Lunch.
Su infraestructura abarca corporativos y plantas de conversión ubicadas estratégicamente en Mexicali, Monterrey, Guadalajara y una próxima planta en Querétaro, de acuerdo a su página oficial.