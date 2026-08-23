De la matriz de Scribe a Smurfit Westrock: los gigantes que dominan el negocio del papel en México

Bio Pappel: el monarca de las libretas y el papel de impresión

Esta empresa de origen mexicano se ha consolidado como la líder indiscutible en la fabricación de papel y productos derivados en México y Norteamérica. Su operación de negocio se divide en tres marcas altamente especializadas:

Scribe: Se mantiene como el principal productor de papeles blancos en México y América Latina. Es la marca insignia detrás de la producción y distribución de cuadernos, libretas, papel escolar, papel periódico y rollos de papel bond para copiadoras e impresoras.

Titán: Es la división líder en el mercado nacional para la producción de papel café, empaques corrugados y sacos de papel multicapa de alta resistencia para el sector industrial.

McKinley: Representa su brazo de expansión en Estados Unidos, donde opera como uno de los mayores fabricantes de papel y empaques corrugados.

La compañía destaca por su modelo de sostenibilidad "Bosque Urbano", el cual le permite fabricar papel sin necesidad de talar árboles, posicionándose como uno de los cinco recicladores de papel más grandes de América.