Bait aumenta su ecosistema de recargas

Bait busca aumentar su ecosistema de cercanía con los usuarios. Para este año, el OMV abrirá 100 Centros de Experiencia a nivel nacional. De los 100 Centros, 14 estarán ubicados en el Estado de México, ocho en Puebla, ocho en Jalisco, ocho en Ciudad de México, siete en Nuevo León, seis en Quintana Roo, y seis en Guanajuato.

Mientras que los otros 43 podrían ubicarse en entidades del sureste, una región relevante para la empresa de telefonía de Walmart.

La empresa no ha revelado la inversión que implicará la estrategia expansión.

La alianza con OXXO, sin embargo, permitirá a Bait robustecer su propuesta de valor y ampliar las alternativas disponibles para sus usuarios. Gabriel Cejudo, Director de Bait, aseguró que el nuevo canal fortalece una infraestructura integrada por más de 1.3 millones de puntos de recarga y más de 3,400 puntos de venta y Centros de Experiencia Bait.

“La incorporación de OXXO como nuevo canal de recarga brinda a nuestros usuarios mayor proximidad y conveniencia para mantenerse conectados”, aseguró el directivo citado en un comunicado de prensa.

Bait crece en usuarios e ingresos

Bait en los últimos cuatro años se ha colocado como uno de los operadores de mayor crecimiento en usuarios. Al segundo trimestre, la empresa reportó ante inversionistas que cuenta con una cartera de 26.8 millones de clientes, lo que significa el 17% del mercado total de telefonía móvil. Además logró facturar 3,800 millones de pesos, lo que implicó un crecimiento de 40% de manera interanual.

La cifra implica que el OMV ya cuente con niveles de rentabilidad comparables con los del resto del negocio de retail, luego de iniciar operaciones en el primer semestre de 2020.

Con esta estrategia, Bait busca consolidar el crecimiento que ha registrado desde el inicio de sus operaciones y fortalecer su presencia en el mercado móvil mexicano, en un mercado donde la accesibilidad y la cobertura de los canales de atención son cada vez más relevantes.