Bait tiene menos usuarios nuevos pero genera 3,800 mdp para Walmart: logra ser rentable a pesar del registro

Bait logra la rentabilidad
A pesar de las menores adiciones de usuarios, Walmart informó que su telefónica generó ingresos por 3,800 millones de pesos durante el segundo trimestre de este año, lo que implicó un crecimiento de 40% de manera interanual.
Además, esta cifra implicó que el OMV ya cuente con niveles de rentabilidad comparables con los del resto del negocio de retail, luego de iniciar operaciones en el primer semestre de 2020.
Uno de los objetivos de la empresa es convertirse en el segundo jugador más importante del mercado móvil nacional. Para ello, durante este año ampliará su presencia física con la apertura de 100 Centros de Experiencia a nivel nacional, aunque no reveló la inversión que destinará a esta estrategia.
Con esta expansión, la compañía busca fortalecer su cercanía con los usuarios y atraer nuevos clientes, particularmente segmentos de mayor poder adquisitivo. Los nuevos centros estarán vinculados a las tiendas de Walmart, lo que permitirá aprovechar la presencia comercial de la cadena para ampliar los puntos de contacto con consumidores.
En estos espacios, los usuarios podrán acceder a una oferta más amplia de planes, recargas y opciones de financiamiento para dispositivos móviles, los cuales estarán disponibles bajo distintos esquemas de pago, incluida la plataforma financiera PayJoy.
Bait enfrenta una nueva etapa en su crecimiento. Aunque el registro telefónico ha modificado el ritmo de incorporación de usuarios y abierto un debate sobre la medición de su base de clientes, la compañía mantiene su apuesta por consolidarse en el mercado móvil a través de la rentabilidad, una mayor presencia física y una oferta de servicios financieros asociados a su ecosistema comercial.