Bait tiene menos usuarios nuevos pero genera 3,800 mdp para Walmart: logra ser rentable a pesar del registro

Sin embargo, si se compara de manera intertrimestral, el OMV de Walmart solo incorporó 200,000 usuarios, al pasar de 26.6 millones en el primer trimestre del año a 26.8 millones en el segundo. El ritmo de crecimiento de Bait mostró una desaceleración cuando en periodos previos el operador llegó a incorporar hasta un millón de usuarios entre un trimestre y otro.

El cambio en la dinámica coincide con la entrada en vigor de nuevas disposiciones para el registro de líneas telefónicas, un factor que podría haber elevado las barreras para la contratación de nuevos servicios móviles y moderado el ritmo de captación de clientes.

Beatriz Núñez, VP de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, reconoció que la nueva política de vincular la identidad a un número telefónico disminuiría el ritmo de adiciones para operadores como Bait y otras empresas de telefonía, debido a la reticencia y el temor de los consumidores a compartir sus datos.

“Estamos trabajando con diversas estrategias para fomentar el registro de los clientes nuevos como lo que tenemos como base e incluso ayudando a la industria y al gobierno mexicano en iniciativas que den confianza al usuario para que hagan su registro. Pero definitivamente sí se observa un cambio en el comportamiento del cliente derivado del registro”, advirtió la directiva a Expansión en marzo pasado.

Las menores adiciones de usuarios también se registran en un contexto en el que Bait enfrenta cuestionamientos dentro de la industria por la metodología que utiliza para contabilizar su base de usuarios activos. El operador de Walmart considera como usuario activo a aquel que registra tráfico mediante llamadas o envío de mensajes durante un periodo de 180 días, en contraste con los 90 días establecidos por la regulación.

Esta diferencia metodológica ha llevado al regulador a reconocer únicamente 10.1 millones de líneas activas de Bait, una cifra que representa 37.7% de los 26.8 millones de usuarios que actualmente reporta el OMV.