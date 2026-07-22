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Bait alcanza la rentabilidad para Walmart con ingresos de 3,800 mdp, pese a un menor ritmo de suscripciones

El OMV de Walmart alcanzó niveles de rentabilidad comparables con otros negocios de la compañía, pero redujo el ritmo de incorporación de usuarios tras la entrada del registro telefónico.
mié 22 julio 2026 05:29 PM
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Bait tiene menos usuarios nuevos pero genera 3,800 mdp para Walmart: logra ser rentable a pesar del registro
Bait reconoció que la nueva política de vincular la identidad a un número telefónico disminuiría el ritmo de adiciones. (Bait/Facebook)

El Operador Móvil Virtual (OMV) de Walmart, Bait se había colocado como uno de los jugadores con mayores crecimientos de usuarios dentro del mercado de telefonía, pero el registro telefónico cambió el ritmo.

El OMV, a cargo de Gabriel Cejudo, informó ante inversionistas que en el segundo trimestre de 2026, totalizó 26.8 millones de usuarios activos, implicando un crecimiento de 25% de manera interanual, tras agregar 2.8 millones de suscriptores desde los 21.5 millones que tenía en el mismo periodo del año pasado.

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Sin embargo, si se compara de manera intertrimestral, el OMV de Walmart solo incorporó 200,000 usuarios, al pasar de 26.6 millones en el primer trimestre del año a 26.8 millones en el segundo. El ritmo de crecimiento de Bait mostró una desaceleración cuando en periodos previos el operador llegó a incorporar hasta un millón de usuarios entre un trimestre y otro.

El cambio en la dinámica coincide con la entrada en vigor de nuevas disposiciones para el registro de líneas telefónicas, un factor que podría haber elevado las barreras para la contratación de nuevos servicios móviles y moderado el ritmo de captación de clientes.

Beatriz Núñez, VP de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, reconoció que la nueva política de vincular la identidad a un número telefónico disminuiría el ritmo de adiciones para operadores como Bait y otras empresas de telefonía, debido a la reticencia y el temor de los consumidores a compartir sus datos.

“Estamos trabajando con diversas estrategias para fomentar el registro de los clientes nuevos como lo que tenemos como base e incluso ayudando a la industria y al gobierno mexicano en iniciativas que den confianza al usuario para que hagan su registro. Pero definitivamente sí se observa un cambio en el comportamiento del cliente derivado del registro”, advirtió la directiva a Expansión en marzo pasado.

Las menores adiciones de usuarios también se registran en un contexto en el que Bait enfrenta cuestionamientos dentro de la industria por la metodología que utiliza para contabilizar su base de usuarios activos. El operador de Walmart considera como usuario activo a aquel que registra tráfico mediante llamadas o envío de mensajes durante un periodo de 180 días, en contraste con los 90 días establecidos por la regulación.

Esta diferencia metodológica ha llevado al regulador a reconocer únicamente 10.1 millones de líneas activas de Bait, una cifra que representa 37.7% de los 26.8 millones de usuarios que actualmente reporta el OMV.

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Bait logra la rentabilidad

A pesar de las menores adiciones de usuarios, Walmart informó que su telefónica generó ingresos por 3,800 millones de pesos durante el segundo trimestre de este año, lo que implicó un crecimiento de 40% de manera interanual.

Además, esta cifra implicó que el OMV ya cuente con niveles de rentabilidad comparables con los del resto del negocio de retail, luego de iniciar operaciones en el primer semestre de 2020.

Uno de los objetivos de la empresa es convertirse en el segundo jugador más importante del mercado móvil nacional. Para ello, durante este año ampliará su presencia física con la apertura de 100 Centros de Experiencia a nivel nacional, aunque no reveló la inversión que destinará a esta estrategia.

Con esta expansión, la compañía busca fortalecer su cercanía con los usuarios y atraer nuevos clientes, particularmente segmentos de mayor poder adquisitivo. Los nuevos centros estarán vinculados a las tiendas de Walmart, lo que permitirá aprovechar la presencia comercial de la cadena para ampliar los puntos de contacto con consumidores.

En estos espacios, los usuarios podrán acceder a una oferta más amplia de planes, recargas y opciones de financiamiento para dispositivos móviles, los cuales estarán disponibles bajo distintos esquemas de pago, incluida la plataforma financiera PayJoy.

Bait enfrenta una nueva etapa en su crecimiento. Aunque el registro telefónico ha modificado el ritmo de incorporación de usuarios y abierto un debate sobre la medición de su base de clientes, la compañía mantiene su apuesta por consolidarse en el mercado móvil a través de la rentabilidad, una mayor presencia física y una oferta de servicios financieros asociados a su ecosistema comercial.

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Telecomunicaciones

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