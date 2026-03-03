Bait abrirá 100 Centros de Experiencia en el país para atraer a más usuarios

La estrategia está alineada con la tendencia de compra de los usuarios de telecomunicaciones, que ahora optan por adquirir un equipo a través de mensualidades y en retailers o por e-commerce.

“En ocho meses vamos a abrir más de 100 Centros de Experiencia. Hoy tenemos 15 con los cinco más que aperturamos apenas, entonces vamos a abrir estos cien más para robustecer todos nuestros servicios” explicó Gabriel Cejudo, director general de Bait durante la inauguración del Centro de Experiencia en Walmart de Universidad.

Beatriz Núñez, VP de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, detalló que de los 100 centros, 14 estarán ubicados en el Estado de México, ocho en Puebla, ocho en Jalisco, ocho en Ciudad de México, siete en Nuevo León, seis en Quintana Roo, y seis en Guanajuato, cuyas entidades son las que demandan uno de los mayores servicios del operador.

Mientras que los otros 43 podrían ubicarse en entidades del sureste, una región relevante para la empresa de telefonía de Walmart. La firma de servicios financieros, UBS Investment Bank, en un reporte reveló que Bait lidera el crecimiento en el sureste mexicano, particularmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, gracias a tarifas y alianzas con Altán Redes.

Con alta penetración en zonas de menor conectividad, ofrece paquetes competitivos, consolidándose como la opción preferida frente a operadores tradicionales en la región.