Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Bait abrirá 100 Centros de Experiencia en el país para atraer a más usuarios

El OMV de Walmart aseguró que la mitad de los centros se ubicarán en el Bajío, así como en el Estado de México.
mar 03 marzo 2026 04:01 PM
Bait abrira mas Centros de Experiencia
Bait facturó 3,500 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, pero de manera anual registró un ingreso de 11,500 millones de pesos, un crecimiento del 60% (Expansión)

El Operador Móvil Virtual (OMV) de Walmart ampliará su presencia en el país. En los próximos ocho meses, Bait abrirá 100 Centros de Experiencia a nivel nacional, sin revelar la inversión que implicará la estrategia.

La idea de la empresa es robustecer su presencia física para atraer a más usuarios y a un cliente de mayor ingreso. Sumado a que los centros están ligados a las tiendas de Walmart.

El objetivo es que en estos espacios los usuarios puedan contar con más opciones de planes y recargas, y de pagos para sus dispositivos, que se venderán en varios formatos de pago, incluyendo la plataforma financiera PayJoy.

Publicidad

La estrategia está alineada con la tendencia de compra de los usuarios de telecomunicaciones, que ahora optan por adquirir un equipo a través de mensualidades y en retailers o por e-commerce.

“En ocho meses vamos a abrir más de 100 Centros de Experiencia. Hoy tenemos 15 con los cinco más que aperturamos apenas, entonces vamos a abrir estos cien más para robustecer todos nuestros servicios” explicó Gabriel Cejudo, director general de Bait durante la inauguración del Centro de Experiencia en Walmart de Universidad.

Beatriz Núñez, VP de Crecimiento de Walmart de México y Centroamérica, detalló que de los 100 centros, 14 estarán ubicados en el Estado de México, ocho en Puebla, ocho en Jalisco, ocho en Ciudad de México, siete en Nuevo León, seis en Quintana Roo, y seis en Guanajuato, cuyas entidades son las que demandan uno de los mayores servicios del operador.

Mientras que los otros 43 podrían ubicarse en entidades del sureste, una región relevante para la empresa de telefonía de Walmart. La firma de servicios financieros, UBS Investment Bank, en un reporte reveló que Bait lidera el crecimiento en el sureste mexicano, particularmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Quintana Roo, gracias a tarifas y alianzas con Altán Redes.

Con alta penetración en zonas de menor conectividad, ofrece paquetes competitivos, consolidándose como la opción preferida frente a operadores tradicionales en la región.

Publicidad

El OMV, a cargo de Gabriel Cejudo, informó ante inversionistas que la telefónica cerró el año pasado con una cartera de clientes de 26.4 millones, sin desglosar cuántos corresponden a recarga y a pospago. El avance representó una tasa de crecimiento anual de 44%, mientras que de manera intertrimestral significó un aumento de 12.3%, al sumar 2.9 millones de líneas nuevas.

Bait facturó 3,500 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2025, pero de manera anual registró un ingreso de 11,500 millones de pesos, un crecimiento del 60%. La métrica se encuentra en línea con las previsiones que tenía el gigante del retail para ese año con ventas de más 10,000 millones de pesos.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad