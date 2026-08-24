Grupo Ollamani, la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean, es ampliamente conocida por estar detrás del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, y del Club América. Sin embargo, estas no son sus únicas propiedades.
La empresa, escindida de Televisa en 2022 para operar de manera independiente y cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), también tiene bajo su control diversos terrenos e inmuebles destinados al entretenimiento y las actividades deportivas.
Esta es la lista de las propiedades inmobiliarias de Ollamani, el grupo que concentra negocios como el Estadio Banorte, el Club América, PlayCity y Editorial Televisa.
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Los terrenos de Ollamani
El principal activo inmobiliario de Ollamani es el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, que acaba de albergar partidos del Mundial 2026, aunque con pérdidas económicas para la empresa . El inmueble está ubicado en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, y tiene capacidad para 81,070 espectadores.
Alrededor del estadio, Ollamani reporta otros inmuebles vinculados con sus actividades deportivas. Entre ellos se encuentran propiedades ubicadas en las siguientes direcciones:
Calzada de Tlalpan No. 3475, colonia Santa Úrsula Coapa, donde se encuentra una sección del Estadio Banorte y parte del polígono que conforma el complejo deportivo.
Periférico Sur No. 5682 (antes 5300), conocido anteriormente como CECAP, un inmueble que fue utilizado como centro de capacitación relacionado con el futbol.
Prolongación División del Norte No. 3901, colonia Ex Hacienda Coapa, donde se encuentran las instalaciones conocidas como Nido Águila Coapa, utilizadas por el Club América para entrenamiento y actividades deportivas.
Avenida Estadio Azteca No. 42, colonia Santa Úrsula Coapa, que forma parte del conjunto de predios alrededor del estadio.
El financiamiento, contratado en 2025, es por hasta 2,100 millones de pesos y tiene un plazo de 12 años. Para respaldarlo, Ollamani puso en garantía dos terrenos: uno de 50,000 metros cuadrados, registrado por 771.28 millones de pesos, y otro de 58,753 metros cuadrados, con un valor contable de 1,110.36 millones de pesos.
La hipoteca no impide que la empresa encabezada por Azcárraga los utilice de manera cotidiana. La empresa señala que ambos terrenos continúan en operación y no tienen restricciones de uso, salvo las derivadas de la garantía.
Si Ollamani incumpliera con el crédito, Banorte podría hacer efectiva la garantía sobre estos dos terrenos, conforme a lo establecido en el contrato.
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Teatro de los Insurgentes
Ollamani también es propietaria del Teatro de los Insurgentes, uno de los recintos teatrales más conocidos de la Ciudad de México. El inmueble se encuentra en avenida de los Insurgentes no. 1587, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez.
El teatro pertenece a la subsidiaria Teatro de los Insurgentes, S.A. de C.V., a través de Telestar de Occidente, y actualmente está arrendado a Operadora de Centros de Espectáculos (OCESA), empresa que se encarga de su operación y mantenimiento.
El recinto es reconocido, entre otras cosas, por el mural de Diego Rivera que se encuentra en su fachada, una de sus características más emblemáticas.
Ollamani vendió un inmueble en la CDMX
Ollamani también contaba con un inmueble en Calle Lucio Blanco No. 435, Ciudad de México, que fue clasificado para venta a finales de 2025.
La propiedad fue vendida el 10 de marzo de 2026 por 285 millones de pesos, mediante un acuerdo que contempla que Ollamani continúe arrendando una parte del inmueble bajo condiciones de mercado.
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Inmuebles que renta la empresa de Emilio Azcárraga
No todos los inmuebles donde opera Ollamani son de su propiedad. La empresa también renta espacios a terceros para mantener algunas de sus operaciones.
Uno de los principales casos son los 17 casinos PlayCity . Los locales donde funcionan estas salas no pertenecen a Ollamani, sino que la empresa los ocupa mediante contratos de arrendamiento de largo plazo.
Lo mismo ocurre con sus oficinas corporativas, ubicadas en Avenida Santa Fe No. 481, pisos 10 y 11, en la colonia Santa Fe Cuajimalpa, Ciudad de México, que también son arrendadas a un tercero.
El poder inmobiliario de Ollamani
Los inmuebles de Ollamani tienen valor más allá de lo que representan en el balance. Le permiten controlar espacios donde se desarrollan negocios clave del grupo y, al mismo tiempo, conservar activos que pueden servir como respaldo financiero.
Esto es especialmente relevante en el negocio deportivo. Los terrenos alrededor del Estadio Banorte están vinculados con el funcionamiento del estadio y del Club América, por lo que el valor de estas propiedades no depende únicamente de su superficie, sino de las actividades que pueden desarrollarse en ellas.
La escala del grupo ayuda a dimensionar su importancia. Ollamani cerró 2025 con 1,877 empleados e ingresos por 6,314.8 millones de pesos. Su operación combina futbol, juegos y sorteos y contenidos editoriales, negocios que requieren espacios físicos, ya sean propios o arrendados.
La propiedad también le da capacidad financiera. Dos terrenos, con más de 108,000 metros cuadrados en conjunto, fueron utilizados como garantía para obtener hasta 2,100 millones de pesos de Banorte, destinados a la remodelación del estadio.
Por eso, el componente inmobiliario representa una forma de poder empresarial para Ollamani: no sólo posee terrenos, sino que controla espacios estratégicos que sostienen sus negocios, pueden respaldar financiamiento y concentran actividades deportivas y de entretenimiento. En el caso de Azcárraga, esto se suma al control corporativo que mantiene sobre el grupo, donde conserva la posición mayoritaria de voto.