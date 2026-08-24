Los terrenos de Ollamani

El principal activo inmobiliario de Ollamani es el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, que acaba de albergar partidos del Mundial 2026, aunque con pérdidas económicas para la empresa . El inmueble está ubicado en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, y tiene capacidad para 81,070 espectadores.

Alrededor del estadio, Ollamani reporta otros inmuebles vinculados con sus actividades deportivas. Entre ellos se encuentran propiedades ubicadas en las siguientes direcciones:

Calzada de Tlalpan No. 3475, colonia Santa Úrsula Coapa, donde se encuentra una sección del Estadio Banorte y parte del polígono que conforma el complejo deportivo.

Periférico Sur No. 5682 (antes 5300), conocido anteriormente como CECAP, un inmueble que fue utilizado como centro de capacitación relacionado con el futbol.

Prolongación División del Norte No. 3901, colonia Ex Hacienda Coapa, donde se encuentran las instalaciones conocidas como Nido Águila Coapa, utilizadas por el Club América para entrenamiento y actividades deportivas.

Avenida Estadio Azteca No. 42, colonia Santa Úrsula Coapa, que forma parte del conjunto de predios alrededor del estadio.

Ollamani, empresa de Emilio Azcárraga, cuenta con activos que van más allá del Estadio Azteca. (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

Los terrenos hipotecados a Banorte

Dos de los terrenos de Ollamani en Santa Úrsula Coapa están hipotecados como garantía del crédito que la empresa obtuvo de Banorte para financiar la remodelación del Estadio Azteca.

El financiamiento, contratado en 2025, es por hasta 2,100 millones de pesos y tiene un plazo de 12 años. Para respaldarlo, Ollamani puso en garantía dos terrenos: uno de 50,000 metros cuadrados, registrado por 771.28 millones de pesos, y otro de 58,753 metros cuadrados, con un valor contable de 1,110.36 millones de pesos.

La hipoteca no impide que la empresa encabezada por Azcárraga los utilice de manera cotidiana. La empresa señala que ambos terrenos continúan en operación y no tienen restricciones de uso, salvo las derivadas de la garantía.

Si Ollamani incumpliera con el crédito, Banorte podría hacer efectiva la garantía sobre estos dos terrenos, conforme a lo establecido en el contrato.