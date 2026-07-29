Corona Extra es la número 1: la cerveza se impone en las marcas más valiosas de México en 2026

El valor crece por distintas rutas

Las 50 marcas mexicanas más valiosas alcanzaron una valuación conjunta de 79,900 millones de dólares, 17% más que en la edición anterior. El avance provino de 38 participantes y superó el crecimiento estimado de 1.6% para la economía mexicana en 2026.

Sin embargo, ambas cifras miden cosas distintas. El Producto Interno Bruto registra el valor de los bienes y servicios producidos en el país, en tanto Brand Finance estima el beneficio económico que podría obtener una empresa si licenciara su marca en el mercado abierto.

Por ello, el aumento de 17% no significa que las compañías hayan elevado sus ventas en la misma proporción. El resultado considera factores financieros, pero también el reconocimiento, la reputación y la capacidad de una marca para influir en las decisiones de compra.

Bodega Aurrera ocupa el tercer lugar, con un valor de 5,500 millones de dólares y un crecimiento de 19%. Su avance responde a una ruta distinta a la de las cerveceras, pues la marca ganó relevancia entre consumidores que buscan precios bajos ante la presión que mantiene la inflación sobre el gasto familiar.

Además, la expansión de Walmart de México y Centroamérica puede darle mayor presencia. La compañía planea abrir más de 1,500 tiendas en América Latina entre 2025 y 2029 y Bodega Aurrera será uno de los formatos utilizados para ejecutar este plan.

Claro aparece en el cuarto sitio, con 5,000 millones de dólares, seguida de Telcel, con 4,200 millones. Después se ubican OXXO, Banorte, Chedraui, Don Julio y Banamex, que completan las primeras 10 posiciones.

Los resultados también muestran que una parte importante del valor se encuentra en pocas compañías. Las 10 primeras marcas suman 50,200 millones de dólares, cerca de 63% de todo el listado, y Corona aporta por sí sola 17.4%.

En la banca, Inbursa consiguió el mayor crecimiento del año al elevar 78% su valor, hasta 660 millones de dólares. Con este resultado, la institución subió nueve lugares y llegó a la posición 22.

El banco ha buscado ampliar su operación entre clientes individuales y pequeñas y medianas empresas, después de mantener un perfil asociado principalmente con grandes corporativos. Esta estrategia aumenta su contacto con el público y le permite competir en productos de uso cotidiano, como cuentas, tarjetas y créditos.

Banamex también volvió al ranking tras concretar su separación de Citi. La marca ingresó directamente en el décimo lugar, con una valuación de 2,400 millones de dólares, y comienza una etapa en la que deberá aprovechar su historia para construir una identidad propia frente a sus clientes.

“Las marcas mexicanas están demostrando resiliencia, ambición y capacidad para competir dentro y fuera del país”, señaló Laurence Newell, presidente ejecutivo de Brand Finance Americas.

El directivo agregó que los casos de Inbursa, Bimbo y Banamex muestran cómo la reinvención, la cercanía con el consumidor y el regreso a las raíces históricas pueden impulsar el crecimiento en industrias como la banca y los alimentos.

Bimbo aporta otro ángulo al informe, pues no encabeza la lista por valor económico, pero sí obtuvo el mejor resultado en fortaleza de marca. Este indicador evalúa factores como el reconocimiento, la reputación y la preferencia frente a los competidores.

La panificadora alcanzó 91.3 puntos sobre 100 y una calificación AAA+, además de elevar 38% su valor de marca, hasta 2,400 millones de dólares. Gracias a este crecimiento, la compañía avanzó seis posiciones frente al año anterior.

Su red de distribución explica parte del resultado, ya que Bimbo llega a casi cuatro millones de puntos de entrega cada día. A esta presencia se sumó una inversión de 2,000 millones de dólares anunciada en 2025 para modernizar y ampliar sus operaciones en México.

El ranking dibuja así diferentes caminos para ganar valor. Corona y Modelo aprovechan su alcance internacional, Bodega Aurrera destaca por la búsqueda de precios bajos, Inbursa intenta acercarse a nuevos clientes y Bimbo convierte su presencia cotidiana en fortaleza. Entre todas estas rutas, la cerveza mantiene la mayor participación y coloca a dos marcas mexicanas en la cima del listado.