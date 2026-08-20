“La parte económica no fue la que esperábamos”: Azcárraga reconoce pérdidas millonarias por el Mundial 2026

¿Cuánto dinero perdió Ollamani con el Mundial 2026?

El torneo dejó a Grupo Ollamani un impacto neto negativo de aproximadamente 813.1 millones de pesos, de acuerdo con las cifras reportadas por la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean.

La cifra se explica por los gastos y obligaciones que Ollamani asumió para que el Estadio Banorte pudiera albergar cinco partidos de la Copa del Mundo.

En su reporte financiero del segundo trimestre , la compañía detalló que las llamadas “Operaciones FIFA” generaron un impacto negativo de 557.2 millones de pesos entre abril y junio. Como el Mundial se extendió hasta julio, Ollamani estimó una afectación adicional de 255.9 millones de pesos para el tercer trimestre.

En conjunto, ambos impactos suman los 813.1 millones de pesos.

¿En qué se fue el dinero durante el torneo?

La pérdida no corresponde únicamente a la operación de los partidos. Ollamani identificó varios compromisos relacionados con la celebración del torneo:

Boletos para dueños de palcos y plateas: la empresa tuvo que adquirir entradas para cumplir con acuerdos legales y comerciales establecidos con los propietarios de estos espacios del estadio.

Adecuaciones y operación del inmueble: se realizaron gastos extraordinarios para cumplir con los requerimientos de la FIFA, además de cubrir aspectos de logística y operación de los cinco partidos.

Gastos como ciudad sede: mediante su subsidiaria HC2026, Ollamani absorbió costos relacionados con eventos y actividades de la Ciudad de México como Host City.

La empresa considera que estos costos son extraordinarios y no recurrentes, por lo que no representan el desempeño habitual de negocios como el Club América, PlayCity o Editorial Televisa.

Además, Ollamani sostiene que parte del gasto debe entenderse como una apuesta de largo plazo. La remodelación del Estadio Banorte, que se financió con un crédito de 2,100 millones de pesos otorgado por Banorte y que comenzará a ser pagado en 2027, busca aumentar el valor del inmueble y permitirle recibir espectáculos masivos después del Mundial.

Así, aunque el balance económico inmediato del Mundial fue negativo para Ollamani, la empresa apuesta a que la renovación del estadio genere ingresos y mayor valor para el activo durante los próximos años.