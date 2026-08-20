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“La parte económica no fue la que esperábamos”: Azcárraga reconoce pérdidas millonarias por el Mundial 2026

El torneo dejó un impacto negativo de 813.1 millones de pesos a Ollamani, pero también permitió renovar el Estadio Banorte y abrir nuevas oportunidades de negocio.
jue 20 agosto 2026 03:36 PM
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Emilio Azcárraga Jean no solo dejó el mando de Televisa, también cedió el control: ¿quién la dirige actualmente?
Emilio Azcárraga reconoció que el resultado económico del Mundial no cumplió sus expectativas. (Cuartoscuro)

Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Ollamani, reconoció públicamente que los resultados económicos derivados del Mundial 2026 no fueron los que esperaba cuando se planteó llevar parte del torneo a México.

Un mes después de la final del torneo de la FIFA, el empresario, heredero del imperio Televisa, admitió que, aunque los ingresos no alcanzaron las expectativas, el Mundial también generó beneficios para el grupo en otros aspectos.

Con ello, Azcárraga confirmó lo que la propia empresa ya había reconocido públicamente : en una primera instancia, el Mundial representó una pérdida económica para Ollamani más que ganancias, aunque el grupo también obtuvo otros beneficios derivados de haber sido sede de parte del torneo.

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¿Qué dijo Emilio Azcárraga?

En entrevista con TUDN, Azcárraga Jean habló sobre los esfuerzos que realizó para conseguir que México albergara parte del Mundial 2026, un torneo que originalmente contemplaba a Estados Unidos como sede única. El empresario destacó especialmente el trabajo para que el Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, fuera sede de partidos mundialistas por tercera ocasión.

“En el momento que terminó el Mundial, se acabó un proyecto de muchísimos años, de muchísimo trabajo, de muchísimo dolor, de muchísima entrega, muchas lágrimas, muchos dolores de cabeza, pero con una satisfacción de haber llevado a buen puerto lo que nos tocaba a nosotros hacer”, explicó el empresario.

Sin embargo, Emilio Azcárraga reconoció que el resultado económico no cumplió con las expectativas que tenía el grupo.

Inmediatamente señaló que “evidentemente la parte económica no fue la que esperábamos”, reconoció al referirse a los resultados económicos obtenidos tras la celebración de la Copa Mundial de la FIFA, compartida por México, Estados Unidos y Canadá.

Emilio Azcárraga Jean ya no dirige Televisa, pero hoy controla tres empresas enormes y millonarias
Emilio Azcárraga reconoció que el resultado económico del Mundial no cumplió sus expectativas. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

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¿Cuánto dinero perdió Ollamani con el Mundial 2026?

El torneo dejó a Grupo Ollamani un impacto neto negativo de aproximadamente 813.1 millones de pesos, de acuerdo con las cifras reportadas por la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean.

La cifra se explica por los gastos y obligaciones que Ollamani asumió para que el Estadio Banorte pudiera albergar cinco partidos de la Copa del Mundo.

En su reporte financiero del segundo trimestre , la compañía detalló que las llamadas “Operaciones FIFA” generaron un impacto negativo de 557.2 millones de pesos entre abril y junio. Como el Mundial se extendió hasta julio, Ollamani estimó una afectación adicional de 255.9 millones de pesos para el tercer trimestre.

En conjunto, ambos impactos suman los 813.1 millones de pesos.

¿En qué se fue el dinero durante el torneo?

La pérdida no corresponde únicamente a la operación de los partidos. Ollamani identificó varios compromisos relacionados con la celebración del torneo:

Boletos para dueños de palcos y plateas: la empresa tuvo que adquirir entradas para cumplir con acuerdos legales y comerciales establecidos con los propietarios de estos espacios del estadio.

Adecuaciones y operación del inmueble: se realizaron gastos extraordinarios para cumplir con los requerimientos de la FIFA, además de cubrir aspectos de logística y operación de los cinco partidos.

Gastos como ciudad sede: mediante su subsidiaria HC2026, Ollamani absorbió costos relacionados con eventos y actividades de la Ciudad de México como Host City.

La empresa considera que estos costos son extraordinarios y no recurrentes, por lo que no representan el desempeño habitual de negocios como el Club América, PlayCity o Editorial Televisa.

Además, Ollamani sostiene que parte del gasto debe entenderse como una apuesta de largo plazo. La remodelación del Estadio Banorte, que se financió con un crédito de 2,100 millones de pesos otorgado por Banorte y que comenzará a ser pagado en 2027, busca aumentar el valor del inmueble y permitirle recibir espectáculos masivos después del Mundial.

Así, aunque el balance económico inmediato del Mundial fue negativo para Ollamani, la empresa apuesta a que la renovación del estadio genere ingresos y mayor valor para el activo durante los próximos años.

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¿Qué ganó Ollamani con el Mundial 2026 pese al impacto financiero?

Más allá del resultado financiero inmediato, el Mundial dejó a Grupo Ollamani un activo que seguirá bajo su operación: un Estadio Banorte completamente renovado y preparado para recibir nuevos eventos de gran escala.

La remodelación permitió modernizar la infraestructura y tecnología del inmueble, además de incorporar herramientas digitales para mejorar su funcionamiento y la experiencia de los asistentes. Para Ollamani, esto amplía las posibilidades de explotación comercial del estadio una vez concluida la Copa del Mundo.

El recinto podrá buscar nuevos negocios mediante conciertos, espectáculos deportivos y otros eventos masivos , incluidos encuentros de disciplinas como NFL, NBA y boxeo, incluso Azcárraga Jean invitó a Saúl “Canelo” Álvarez a pelear en el coloso de Santa Úrsula.

La apuesta es que estas actividades permitan generar ingresos durante los próximos años y aprovechar una infraestructura que ahora cumple con estándares internacionales.

Para Emilio Azcárraga, el resultado también tuvo una dimensión personal. La celebración de la tercera Copa del Mundo en el inmueble representa un capítulo relevante en la historia de su familia y del estadio, además de haber permitido a México proyectarse internacionalmente como sede de un evento deportivo de esta magnitud.

En ese sentido, el Mundial dejó un resultado distinto al que muestran las cifras del trimestre: el costo fue extraordinario, pero la modernización del estadio permanece como una inversión de largo plazo que Ollamani deberá convertir ahora en nuevos negocios e ingresos.

Ollamani de Emilio Azcárraga perdió más de 800 millones de pesos: por qué el Mundial le salió caro
La remodelación del Estadio Banorte fue una inversión de largo plazo para Ollamani. (Foto: Tomás Pérez de la Cruz/Cuartoscuro. )

El reto para la empresa

El Mundial 2026 abre ahora una nueva etapa para Ollamani. Con la competencia terminada, la empresa tendrá que demostrar que el renovado Estadio Banorte puede sostener una agenda de eventos capaz de aprovechar su nueva infraestructura y generar actividad durante todo el año.

El resultado de esta apuesta no estará en las cuentas del torneo, sino en lo que Ollamani consiga construir alrededor del estadio en los próximos años.

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Emilio Azcárraga Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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