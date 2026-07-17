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Cruz Azul y el estadio que nunca llega: la eterna búsqueda de una casa para el campeón mexicano

Como se ha vuelto costumbre cada semestre, Cruz Azul vivió una nueva odisea para encontrar un estadio para jugar de local.
vie 17 julio 2026 05:51 PM
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Cruz Azul celebra su décimo campeonato de liga, frente a Pumas. (Fotografía: Hector Vivas)

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX arranca este fin de semana, con Cruz Azul como campeón defensor.

Como se ha vuelto costumbre durante los últimos semestres, la Máquina arranca una nueva aventura con incertidumbre alrededor del estadio que podrá llamar “hogar” a lo largo del torneo.

Tan solo durante la última semana, sonaron tres estadios para ser sede del equipo cementero durante el presente semestre: el Estadio Ciudad de los Deportes, el Estadio Corregidora, de Querétaro, y finalmente el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), inmueble que oficialmente será hogar de Cruz Azul, al menos durante este torneo, de acuerdo con información oficial de la Liga MX.

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Cruz Azul se mantiene como el equipo errante de la Liga MX

El curioso caso de Cruz Azul es que al principio de su historia sí contaba con un estadio propio: el 10 de Diciembre, ubicado en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul (antes Jasso), en el estado de Hidalgo.

La Máquina jugó en este inmueble hasta 1971, cuando oficializó su mudanza a la Ciudad de México.

En el Coloso de Santa Úrsula, Cruz Azul vivió su mejor época, donde consiguió cuatro títulos de liga, dos Copas de Campeones de la Concacaf, una Copa México, así como un Campeón de Campeones y el torneo de liga México 1970.

A lo largo de 25 años, Cruz Azul escribió una historia brillante en el Estadio Azteca, hasta que la directiva encabezada por Guillermo “Billy” Álvarez buscó un espacio exclusivo para la Máquina.

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Cruz Azul se mudó al entonces Estadio Azulgrana, que por algunos años fue casa del Atlante. El inmueble se convirtió en Estadio Azul y fue el hogar de la Máquina hasta 2018, cuando los propietarios del inmueble informaron que el espacio se vendería a una inmobiliaria.

En este estadio, Cruz Azul no logró hacerse de más títulos de liga.

Entre 2018 y hasta 2023, Cruz Azul regresó al Estadio Azteca, un inmueble que parece traerle buena suerte a la Máquina, pues consiguió sumar la tan anhelada novena estrella, rompiendo una sequía de más de 20 años sin títulos de liga.

En 2023, Cruz Azul y América tuvieron que salir del Estadio Azteca, debido a las obras de renovación que se llevarían a cabo en el inmueble de cara al Mundial 2026.

Fue entonces que empezó la peregrinación del equipo cementero y su afición.

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Los estadios de Cruz Azul en los últimos años

Desde su salida del Estadio Azteca, Cruz Azul se convirtió en un equipo errante, sin encontrar un inmueble al que pudiera llamar hogar durante los últimos tres años.

Primero regresó al Estadio Azul, ahora Estadio Ciudad de los Deportes, pero de manera compartida con su acérrimo rival, el América, equipo que pintó el inmueble con sus característicos colores: amarillo y azul.

En 2025, Cruz Azul terminó rentando la casa de otro de sus acérrimos rivales: el Estadio Olímpico Universitario de los Pumas.

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Para 2026, la Máquina tuvo que irse a disputar sus encuentros de local a Puebla, pero durante el semestre donde logró su décimo campeonato también jugó partidos como local en el Estadio Banorte y el Estadio Ciudad de los Deportes.

Tan solo durante la última semana, previo al arranque de un nuevo torneo, los estadio Corregidora, en Querétaro, y el Estadio Ciudad de los Deportes sonaron como posibles hogares de la Máquina, hasta que se confirmó que se arreglaron las diferencias entre la directiva celeste, encabezada por Víctor Velázquez, y la directiva Grupo Ollamani, operadora del Estadio Banorte.

Cruz Azul tiene un contrato válido para jugar en Santa Úrsula al menos hasta 2031.

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Las promesas de un estadio propio que no se han concretado

Desde que “Billy” Álvarez tomó la presidencia de la Máquina, en 1986, uno de los objetivos de la directiva celeste fue la construcción de un inmueble propio.

El Cruz Azul ha pasado por dos presidentes diferentes sin que se haya logrado concretar la construcción de un estadio propio, algo digno para un equipo con la historia y fiel afición, pero que aún en la actualidad parece un sueño lejano.

Tan solo en los últimos años, han existido rumores sobre la construcción del nuevo Estadio Azul en zonas como la exrefinería de Azcapotzalco, la zona del Ajusco o incluso en las inmediaciones de La Noria, donde se encuentra el centro de entrenamiento cementero, pero ninguna de estas opciones ha logrado avanzar.

Alberto Guerrero Baena
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También se ha hablado de la posibilidad de construir el inmueble en Cuautitlán Izcalli o en la zona de Gustavo Baz, en el Estado de México, pero al igual que las otras opciones, todo ha quedado en simples palabras.

Incluso, en algún momento se llegó a hablar de la posibilidad de ampliar el antiguo Estadio 10 de Diciembre, en Hidalgo, pero esta posibilidad fue descartada por la lejanía con la CDMX.

El momento en el que Cruz Azul estuvo más cerca de tener un estadio propio fue en 2018, cuando hubo pláticas para que el equipo adquiriera el Estadio Ciudad de los Deportes a la familia Cosío, propietaria del inmueble, pero al final no hubo ningún acuerdo.

Además, esta situación ha traído críticas de aficionados de otros clubes, e incluso en la propia Liga de Expansión, pues durante años, uno de los requisitos para obtener el certificado de ascenso, era contar con un estadio que cumpliera con los lineamientos establecidos por la Liga MX, un criterio con el que la Máquina no cuenta.

Mientras Cruz Azul sigue en la búsqueda de un hogar definitivo, su afición permanece ilusionada con la posibilidad de finalmente encontrar un estadio que pueda albergar su pasión.

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