Cruz Azul y el estadio que nunca llega: la eterna búsqueda de una casa para el campeón mexicano

Cruz Azul se mantiene como el equipo errante de la Liga MX

El curioso caso de Cruz Azul es que al principio de su historia sí contaba con un estadio propio: el 10 de Diciembre, ubicado en la Ciudad Cooperativa Cruz Azul (antes Jasso), en el estado de Hidalgo.

La Máquina jugó en este inmueble hasta 1971, cuando oficializó su mudanza a la Ciudad de México.

En el Coloso de Santa Úrsula, Cruz Azul vivió su mejor época, donde consiguió cuatro títulos de liga, dos Copas de Campeones de la Concacaf, una Copa México, así como un Campeón de Campeones y el torneo de liga México 1970.

A lo largo de 25 años, Cruz Azul escribió una historia brillante en el Estadio Azteca, hasta que la directiva encabezada por Guillermo “Billy” Álvarez buscó un espacio exclusivo para la Máquina.

Cruz Azul se mudó al entonces Estadio Azulgrana, que por algunos años fue casa del Atlante. El inmueble se convirtió en Estadio Azul y fue el hogar de la Máquina hasta 2018, cuando los propietarios del inmueble informaron que el espacio se vendería a una inmobiliaria.

En este estadio, Cruz Azul no logró hacerse de más títulos de liga.

Entre 2018 y hasta 2023, Cruz Azul regresó al Estadio Azteca, un inmueble que parece traerle buena suerte a la Máquina, pues consiguió sumar la tan anhelada novena estrella, rompiendo una sequía de más de 20 años sin títulos de liga.

En 2023, Cruz Azul y América tuvieron que salir del Estadio Azteca, debido a las obras de renovación que se llevarían a cabo en el inmueble de cara al Mundial 2026.

Fue entonces que empezó la peregrinación del equipo cementero y su afición.