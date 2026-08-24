“En una industria que está sumamente saturada, con un cliente que nunca ha tenido tantas opciones de marcas o tantos impactos de mercadotecnia, ¿cómo le hacemos para volvernos un poquito más relevantes o llegar a este cliente que, como decíamos, está saturado? Estamos muy movidos y este es un gran ejemplo de lo que estamos tratando de hacer”, comenta Humphrey en entrevista con Expansión.

Desde este lunes, la automotriz empezará a ofrecer pruebas de manejo en Ciudad de México de sus Tiggo 2, 4, 7, 8 en versión a gasolina, así como lamotorización híbrida en Tiggo 7 y Tiggo 8 , a partir de sus distribuidores de Río San Joaquín y Mariano Escobedo.

La alianza con Rappi busca aprovechar una audiencia potencial de 2.2 millones de usuarios frecuentes de la aplicación en la capital, con la expectativa de que, después de esta primera etapa, el modelo pueda replicarse en otras ciudades del país.

“Una vez que terminemos esta primera fase y podamos llevarla a todo el país, imaginemos el acceso que tendremos a clientes en otras partes de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades donde el uso de este tipo de aplicaciones es muy, muy alto”, añade Humphrey.

Una audiencia más amplia

El target de Chirey, cuyo portafolio está concentrado principalmente en SUV, se encuentra en está focalizado en familias jóvenes, parejas y personas que buscan alternativas de movilidad para las grandes ciudades. Sin embargo, la alianza con Rappi busca ampliar el alcance de la marca hacia perfiles que no necesariamente forman parte de su público habitual.

La iniciativa forma parte de la ofensiva de producto y estrategias que prepara Chirey para esta última recta del año, en donde espera estar teniendo un par de lanzamientos de producto.

“Estamos acercándonos a todos aquellos perfiles que no necesariamente son hoy nuestro cliente potencial", dice Humphrey.

Aunque la firma dejó de reportar sus cifras de ventas ante el Inegi desde el año pasado, el directivo destaca que "los resultados hoy son favorables” y que estrategias como las de Rappi ayudan a marcar un diferenciador en un mercado con una competencia cada vez más marcada.

“2026 es un año en donde hemos consolidado mucho de lo que se trabajó en 2025, que fue un año de reconstrucción. Hoy te puedo decir que con una industria que con cifras oficiales va creciendo un 5% contra el año pasado, nosotros vamos 30% arriba. Crecemos más que la industria. Es una buena señal”, sostiene.