La automotriz china Chirey ya no venderá solo coches: lanza robots humanoides que pueden ser policías

El punto de partida para este tipo de productos es la expertise del grupo en el sector automotriz. Zhang Guibing, presidente de AiMoga, resalta que los cimientos del nuevo negocio parten de la conducción inteligente en la que Chery ha trabajado en los últimos años para sus vehículos.

El robot policía tardó dos años en desarrollarse y cuenta con cámaras de ocho megapíxeles, similares a las de los vehículos del grupo, que le permiten al dispositivo, de alrededor de 1.80 metros de altura, tener una visión periférica y de 360 grados de lo que sucede a su alrededor. Así como un auto, cuenta con semiconductores y sensores, software encaminado a la predicción de trayectorias de los vehículos y las personas, al igual que algoritmos de conducción inteligente.

“Nosotros pensamos: ¿y si podemos utilizar esta tecnología, madura y en crecimiento, para sustituir a los agentes de tránsito? Porque ellos pasan horas en sus lugares y, obviamente, terminan cansados después de su labor”, comenta Zhang Guibing, presidente de AiMoga, desde la conferencia global de la subsidiaria en el marco del International Business Summit de Chery.

De autos a robots: la nueva apuesta tecnológica

Pero la propuesta de AiMoga va más allá de una oferta centrada en calles y avenidas. Desde Wuhu, la empresa realizó el lanzamiento oficial de su línea de producto integrada, además de su robot policía, con un robot humanoide enfocado en dar atención en hospitales o centros para personas de la tercera edad, capaz de brindar información y acompañar tanto a pacientes como a familias, así como realizar atenciones básicas y monitoreos.

En hospitales de China, así como de Vietnam y Tailandia, los robots humanoides han estado en los últimos meses en fases de prueba, y estas han sido positivas. Al utilizarlos en los inmuebles para brindar información y en tareas secuenciales, como repartir medicamentos, los tiempos de espera de los pacientes se han reducido alrededor de 30%.

Además, el personal de enfermería ha podido reducir entre tres y cuatro horas su jornada, puesto que las máquinas les permiten terminar con sus ocupaciones antes.