Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

La automotriz china Chirey ya no venderá solo coches: este es el plan detrás de sus robots

La automotriz está lista para dar un siguiente paso en materia de tecnología con el lanzamiento de cuatro robots con capacidades y públicos específicos.
mar 28 abril 2026 11:02 AM
La automotriz china Chirey ya no venderá solo coches: lanza robots humanoides que pueden ser policías
Robots humanoides de AiMoga durante una demostración en Wuhu, como parte de la nueva estrategia tecnológica de Chery International. (Tzuara de Luna)

Pekín, China.- La automotriz de origen chino Chery International, o Chirey como se conoce en México, está dejando de concentrar las bases de su negocio en la venta de vehículos, como lo había hecho en las últimas tres décadas. Desde su país natal, la empresa alista su siguiente y tecnológico paso.

AiMoga, filial del grupo encargada de la vertical de robots y que fue lanzada hace cuatro años, es el pilar del nuevo rumbo a seguir. A través de esta subsidiaria, Chery desarrolló cuatro robots que, si bien tienen diferentes aplicaciones, comparten el mismo objetivo: facilitar la vida del ser humano.

La propuesta es disruptiva. Chery y AiMoga quieren que, por ejemplo, en los cruces vehiculares, en lugar de que existan oficiales de tránsito cansados luego de horas de labor, sean robots humanoides los que se encarguen de organizar el flujo de los coches, indicar cuándo las personas pueden caminar e incluso detectar y aplicar multas en tiempo real. Estos robots conocen el reglamento de tránsito y se mueven como si fueran oficiales de carne y hueso, pero son de metal.

Publicidad

El punto de partida para este tipo de productos es la expertise del grupo en el sector automotriz. Zhang Guibing, presidente de AiMoga, resalta que los cimientos del nuevo negocio parten de la conducción inteligente en la que Chery ha trabajado en los últimos años para sus vehículos.

El robot policía tardó dos años en desarrollarse y cuenta con cámaras de ocho megapíxeles, similares a las de los vehículos del grupo, que le permiten al dispositivo, de alrededor de 1.80 metros de altura, tener una visión periférica y de 360 grados de lo que sucede a su alrededor. Así como un auto, cuenta con semiconductores y sensores, software encaminado a la predicción de trayectorias de los vehículos y las personas, al igual que algoritmos de conducción inteligente.

“Nosotros pensamos: ¿y si podemos utilizar esta tecnología, madura y en crecimiento, para sustituir a los agentes de tránsito? Porque ellos pasan horas en sus lugares y, obviamente, terminan cansados después de su labor”, comenta Zhang Guibing, presidente de AiMoga, desde la conferencia global de la subsidiaria en el marco del International Business Summit de Chery.

De autos a robots: la nueva apuesta tecnológica

Pero la propuesta de AiMoga va más allá de una oferta centrada en calles y avenidas. Desde Wuhu, la empresa realizó el lanzamiento oficial de su línea de producto integrada, además de su robot policía, con un robot humanoide enfocado en dar atención en hospitales o centros para personas de la tercera edad, capaz de brindar información y acompañar tanto a pacientes como a familias, así como realizar atenciones básicas y monitoreos.

En hospitales de China, así como de Vietnam y Tailandia, los robots humanoides han estado en los últimos meses en fases de prueba, y estas han sido positivas. Al utilizarlos en los inmuebles para brindar información y en tareas secuenciales, como repartir medicamentos, los tiempos de espera de los pacientes se han reducido alrededor de 30%.

Además, el personal de enfermería ha podido reducir entre tres y cuatro horas su jornada, puesto que las máquinas les permiten terminar con sus ocupaciones antes.

Publicidad

El tercer robot, también humanoide, tiene por objetivo ser una especie de comodín para establecimientos de actividades terciarias, como centros comerciales, ya que es capaz de realizar el cobro de los artículos o también puede encargarse del acomodo de mercancías en los pasillos de abarrotes.

El cuarto robot busca llegar a los hogares, principalmente a niños y adultos mayores, al fungir como una especie de compañía al imitar los sonidos y movimientos de un perro de verdad y, al mismo tiempo, permitir a las personas que los cuidan alertar si algo anda mal con sus seres queridos.

La apuesta de AiMoga sienta sus bases en el nuevo lema de Chery International: “Para la familia”, que incorpora el robustecimiento de su portafolio a nivel global con el lanzamiento de Omoda 4, un SUV de tamaño mediano. En el caso de su vertical de robots, la estrategia radica en el lanzamiento de cuatro productos muy específicos.

Escalar la producción y democratizar el acceso

El ADN de ambos negocios, el de vehículos y el de robots, es el mismo: facilitar y servir al ser humano. Lo principal ya estaba hecho: el desarrollo de la tecnología en el que Chery ha trabajado los últimos 30 años.

“Que nos dediquemos a esto no es ajeno. Nuestro siguiente paso es este: enfocarnos también en la inteligencia y fabricación de robots. Es un proceso de transformación tecnológica”, comenta Zhang Guibing.

Publicidad

Chery International ve la oportunidad de fabricar los robots a gran escala, así como lo ha hecho con sus vehículos, a partir de su cadena de valor, que hoy sienta sus bases en la provincia de Wuhu.

En la conferencia global, empresas e instituciones de China, como centros comerciales y hospitales, firmaron contratos de compra de los nuevos robots. Estos, si bien ya no están en etapa de prueba, comenzarán a desplegarse dentro del gigante asiático a través de un modelo de venta directa con grandes corporativos, mientras que, mediante su cadena de proveeduría, Chery sigue trabajando en la disminución de costos para que, en el futuro cercano, puedan ser adquiridos por la población en general.

“Así como sucedió con los autos de nueva energía, esta etapa inicial es para perfeccionar todo en torno a los robots, ver sus pormenores y después lograr la disminución de sus costos para democratizar su uso. Si contamos con productos a buen precio, estos logran distribuirse fácilmente”, añade el empresario.

La lógica de negocio también se apoya en el aprendizaje adquirido a través de la comercialización de vehículos, puesto que contarán con una matriz financiera, una red de distribuidores y servicios de posventa.

El plan es que los robots también estén presentes en los pisos de venta de Chirey en México y en el mundo, dando atención a clientes y brindando información detallada de los vehículos.

AiMoga tiene en la mira 200 ciudades para el despliegue, rumbo a 2030, de su portafolio, una expectativa que incluye metrópolis en México, Brasil y Chile, entre otros países de América Latina, así como de Europa y Asia. Mientras ese año llega, Zhang Guibing asegura que Chery seguirá trabajando en AiMoga, pues es momento de desdibujar la barrera que divide a una automotriz de una empresa meramente tecnológica e innovadora.

Tags

Autos chinos en México Sector automotriz Robots

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad