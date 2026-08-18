La cifra también muestra un crecimiento frente al año pasado. De acuerdo con los datos públicos disponibles, entre enero y julio de 2025 los vehículos fabricados en China representaban 18.6% del mercado mexicano. Para este año, la participación aumentó casi 10 puntos porcentuales.

La estimación de 28% incorpora a marcas que no reportan directamente sus ventas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como BYD y Chirey . Sin considerar a estas compañías, los vehículos fabricados en China representan 22.8% del total de unidades comercializadas en México.

El avance ocurre además en un mercado donde la venta de vehículos de este origen creció 21.4% anual entre enero y julio. El resultado contrasta con la caída de 7.3% que registró la comercialización de estos vehículos en el mismo periodo de 2025.

¿Cuántos autos chinos se venden en México?

El crecimiento de los vehículos fabricados en China no se explica únicamente por la llegada de nuevas marcas automotrices de ese país. También responde a una transformación en las cadenas de suministro de fabricantes tradicionales que utilizan plantas chinas para abastecer el mercado mexicano.

General Motors es uno de los casos más representativos. Entre enero y julio, el grupo comercializó 79,913 vehículos fabricados en China, un incremento de 12.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso de GM, las unidades provenientes de China representan 71% de su portafolio, comercializado en México. Muy por detrás se encuentran los vehículos fabricados en Brasil, con 14%; Estados Unidos, con 6%, y Corea del Sur, con 1%.

Esto significa que la presencia del producto chino en México no depende exclusivamente de las marcas que nacieron en ese país. También está integrada en las estrategias de producción y abastecimiento de algunos de los mayores fabricantes globales.

Ford presenta un fenómeno similar, aunque con una exposición menor. De enero a julio vendió 10,213 vehículos fabricados en China, un incremento anual de 43.3%.

Los vehículos de origen chino representan 35% de las ventas de Ford en México, frente a 32% de unidades fabricadas en Estados Unidos, 12% en Argentina, 7% en Reino Unido y 6% en Canadá.

Otras marcas tradicionales también tienen una exposición relevante. Kia obtiene de China 24% de las unidades que comercializa en México, mientras que Chrysler tiene una participación de 15%.

El avance de los vehículos fabricados en China ocurre al mismo tiempo que aumenta la participación de los automóviles importados en el mercado mexicano.

Entre enero y julio de 2025, los vehículos importados representaron 66.2% de las ventas, mientras que los fabricados en México alcanzaron 33.8%.

Un año después, la proporción cambió a 69.7% para los vehículos importados y 30.3% para los nacionales.

