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3 de cada 10 autos que se venden en México ya son chinos

No solo son las marcas de origen asiático quienes venden este tipo de autos. Desde estadounidenses hasta asiáticas también han estado comercializando vehículos chinos en México.
mar 18 agosto 2026 05:28 PM
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Los autos manufacturados en China encuentran tierra fértil en México. De cada 10 autos vendidos en el país casi tres ya son hechos en China
La venta de autos importados representan el 69.7% del total, una cifra que el año pasado era de 66.2%. (Rafmaster/Getty Images)

Los autos fabricados en China han encontrado tierra fértil en el mercado mexicano pese al arancel impuesto por el gobierno a las importaciones provenientes de países con los que México no mantiene tratados comerciales. De enero a julio de este año, las unidades de origen chino representaron 28% de las ventas de vehículos nuevos en el país, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Esto significa que casi tres de cada 10 vehículos vendidos en México tuvieron su origen de fabricación en China. La proporción incluye tanto a las marcas nacidas en ese país como a fabricantes de otras nacionalidades que producen parte de sus modelos en el gigante asiático.

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La cifra también muestra un crecimiento frente al año pasado. De acuerdo con los datos públicos disponibles, entre enero y julio de 2025 los vehículos fabricados en China representaban 18.6% del mercado mexicano. Para este año, la participación aumentó casi 10 puntos porcentuales.

La estimación de 28% incorpora a marcas que no reportan directamente sus ventas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), como BYD y Chirey . Sin considerar a estas compañías, los vehículos fabricados en China representan 22.8% del total de unidades comercializadas en México.

El avance ocurre además en un mercado donde la venta de vehículos de este origen creció 21.4% anual entre enero y julio. El resultado contrasta con la caída de 7.3% que registró la comercialización de estos vehículos en el mismo periodo de 2025.

¿Cuántos autos chinos se venden en México?

El crecimiento de los vehículos fabricados en China no se explica únicamente por la llegada de nuevas marcas automotrices de ese país. También responde a una transformación en las cadenas de suministro de fabricantes tradicionales que utilizan plantas chinas para abastecer el mercado mexicano.

General Motors es uno de los casos más representativos. Entre enero y julio, el grupo comercializó 79,913 vehículos fabricados en China, un incremento de 12.8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el caso de GM, las unidades provenientes de China representan 71% de su portafolio, comercializado en México. Muy por detrás se encuentran los vehículos fabricados en Brasil, con 14%; Estados Unidos, con 6%, y Corea del Sur, con 1%.

Esto significa que la presencia del producto chino en México no depende exclusivamente de las marcas que nacieron en ese país. También está integrada en las estrategias de producción y abastecimiento de algunos de los mayores fabricantes globales.

Ford presenta un fenómeno similar, aunque con una exposición menor. De enero a julio vendió 10,213 vehículos fabricados en China, un incremento anual de 43.3%.

Los vehículos de origen chino representan 35% de las ventas de Ford en México, frente a 32% de unidades fabricadas en Estados Unidos, 12% en Argentina, 7% en Reino Unido y 6% en Canadá.

Otras marcas tradicionales también tienen una exposición relevante. Kia obtiene de China 24% de las unidades que comercializa en México, mientras que Chrysler tiene una participación de 15%.

El avance de los vehículos fabricados en China ocurre al mismo tiempo que aumenta la participación de los automóviles importados en el mercado mexicano.

Entre enero y julio de 2025, los vehículos importados representaron 66.2% de las ventas, mientras que los fabricados en México alcanzaron 33.8%.

Un año después, la proporción cambió a 69.7% para los vehículos importados y 30.3% para los nacionales.

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Marcas de autos chinos disponibles en México

La comercialización de autos chinos a partir de empresas que son de este origen también ha ido al alza. En lo que va de este año, las ventas de las marcas de origen chino representan el 11.5% de todo lo comercializado en México, una cifra que en 2025 era de 8.2%.

Geely, que llegó a México a finales de 2023, es una de las automotrices que más crecen en el mercado mexicano. De enero a julio comercializó 27,324 unidades, las cuáles representaron un aumento de 223.6%.

Jetour es otra marca que dio sus primeros pasos en el país hace un par de años y que hoy registra cifras positivas con un incremento de 367.5% al vender 3,586 vehículos en lo que va del año,

MG Motor, la primera de las marcas chinas en establecer una subsidiaria directa de casa matriz en México en 2022, vendió 32,013 unidades estos primeros siete meses del año, las cuales representaron un crecimiento de 16%.

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Autos chinos en México Sector automotriz Industria automotriz

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