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Telmex recupera mercado y busca volver al 50% de participación

La compañía cerró 2025 con 40.9% del internet fijo, impulsada por fibra óptica, más velocidad y tarifas congeladas, mientras enfrenta presión en utilidad y flujo operativo.
jue 27 agosto 2026 10:38 AM
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Logo de Telmex en la fachada de un edificio con fondo acompañado de transeúntes pasando por una de sus sucursales.
Telmex pasó de tener 50% de participación en el mercado fijo en 2019 a 38.9% en 2023. Durante ese periodo, la compañía redujo su ritmo de inversión para modernizar su infraestructura. (Andrea Murcia Monsivais)

Telmex comenzó a recuperar terreno en el mercado de internet fijo después de tres años de retroceso frente a competidores como Megacable, Totalplay e Izzi. La subsidiaria de América Móvil cerró 2025 con una participación de 40.9% de los accesos de internet fijo en México, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El avance representa un cambio en la trayectoria de la compañía, que llegó a concentrar 50% del mercado en 2019, pero redujo su participación hasta 38.9% en 2023, conforme otros operadores aceleraron el despliegue de redes de fibra óptica y ampliaron su cobertura.

Ahora, Telmex tiene la mira puesta nuevamente en recuperar la mitad del mercado. La meta supone no solo volver a los niveles de participación que tenía antes de la pandemia, sino hacerlo en un mercado en el que la competencia se ha intensificado y en el que la empresa mantiene obligaciones regulatorias como agente económico preponderante.

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Daniel Hajj, CEO de América Móvil, explicó que desde el año pasado la recuperación de participación es uno de los objetivos clave de la estrategia de Telmex. En una conferencia con analistas correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el directivo destacó que el avance en la migración de sus usuarios hacia fibra óptica sería uno de los ejes clave del plan.

“Perdimos mercado en los últimos años y queremos recuperar participación. El sindicato y toda la gente (de Telmex) se está centrando en conseguir más abonados a la banda ancha y lo vemos con que hoy el 85% de los usuarios ya fueron migrados a fibra”, dijo Hajj entonces.

Para Roberto Solano, gerente de Análisis y Estrategia Bursátil de Grupo Financiero Monex, recuperar los niveles de participación permitiría a Telmex distribuir entre una base mayor de usuarios los costos asociados con las obligaciones regulatorias que enfrenta como agente económico preponderante.

Estas obligaciones implican gastos administrativos, operativos, de sistemas e infraestructura, además de requerimientos relacionados con la atención a otros operadores, calidad de los servicios, entrega de información y condiciones mayoristas.

“Siempre recuperar participación ayuda a retomar el sólido liderazgo que ha mostrado en los últimos años y genera un efecto dilutivo de los costos regulatorios”, aseguró Solano en declaraciones por escrito.

El reto, sin embargo, llega en un momento de presión sobre las finanzas de la compañía. Al segundo trimestre de 2026, la utilidad neta de Telmex cayó 2.1%, mientras que su flujo operativo disminuyó 7.2%, de acuerdo con su reporte financiero.

A esto se suma el peso de sus pasivos laborales . Al cierre del segundo trimestre, la compañía tenía 41,891 jubilados y durante el año había destinado 12,789 millones de pesos al pago de pensiones y antigüedad. Un año antes, este gasto había sido de 12,635 millones de pesos, un aumento de 1.2%.

¿Por qué Telmex perdió mercado?

La recuperación representa un cambio en la tendencia que Telmex siguió desde la pandemia, cuando comenzó a perder participación frente a operadores como Megacable, Totalplay e Izzi.

Estas compañías aprovecharon el despliegue de redes de fibra óptica para ampliar su cobertura, elevar la velocidad de sus servicios y captar nuevos clientes.

Telmex pasó de tener 50% de participación en el mercado fijo en 2019 a 38.9% en 2023. Durante ese periodo, la compañía redujo su ritmo de inversión para modernizar su infraestructura y migrar su red de cobre hacia fibra óptica, una tecnología que permite ofrecer mayores velocidades de conexión. El resultado fue una disminución en su cartera de clientes .

En contraste, competidores como Megacable, Izzi y Totalplay incrementaron sus inversiones para desplegar fibra y ampliar su presencia en distintas regiones del país.

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La estrategia para aumentar usuarios

El escenario comenzó a cambiar a partir de 2024, cuando algunos de estos operadores moderaron el ritmo de sus inversiones para empezar a capitalizar los despliegues realizados en años anteriores.

Esto se reflejó en un menor ritmo de adición de usuarios, mientras Telmex aceleró la modernización de su red y la migración de clientes de cobre hacia fibra óptica. El avance ha sido significativo. Al cierre de 2025, 91% de los usuarios de Telmex ya contaban con acceso a fibra óptica, frente a 67% dos años antes.

La estrategia también está acompañada de mantener congelados los precios de sus servicios de internet y aumentar las velocidades de conexión, una política que Telmex mantiene desde 2020, además de reforzar el trabajo de sus áreas comerciales y de marketing para atraer nuevos abonados.

Para Solano, la fibra óptica ha sido determinante para mejorar la oferta de Telmex y fortalecer su capacidad para atraer y retener suscriptores. Sin embargo, advirtió que mantener las tarifas sin cambios mientras se incrementa la velocidad de los paquetes puede reducir el ingreso promedio por usuario (ARPU).

La apuesta de la empresa es que un mayor volumen de suscriptores compense el efecto de menores ingresos por usuario.

“Tiene capacidad para manejar estrategias de precios sin afectar significativamente el aspecto operativo, pero es complejo visualizar cuánto tiempo puede mantener el plan”, consideró Solano.

El analista también destacó que conectar físicamente a nuevos clientes requiere una inversión inicial importante en infraestructura de última milla, incluidos módems, cableado terminal, expansión de fibra óptica local y costos de instalación.

Para Telmex, el reto será convertir la expansión de su red de fibra óptica y su estrategia comercial en un crecimiento suficiente de clientes que le permita recuperar participación de mercado sin deteriorar sus resultados financieros.

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Telecomunicaciones

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