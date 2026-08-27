Daniel Hajj, CEO de América Móvil, explicó que desde el año pasado la recuperación de participación es uno de los objetivos clave de la estrategia de Telmex. En una conferencia con analistas correspondiente al cuarto trimestre de 2025, el directivo destacó que el avance en la migración de sus usuarios hacia fibra óptica sería uno de los ejes clave del plan.

“Perdimos mercado en los últimos años y queremos recuperar participación. El sindicato y toda la gente (de Telmex) se está centrando en conseguir más abonados a la banda ancha y lo vemos con que hoy el 85% de los usuarios ya fueron migrados a fibra”, dijo Hajj entonces.

Para Roberto Solano, gerente de Análisis y Estrategia Bursátil de Grupo Financiero Monex, recuperar los niveles de participación permitiría a Telmex distribuir entre una base mayor de usuarios los costos asociados con las obligaciones regulatorias que enfrenta como agente económico preponderante.

Estas obligaciones implican gastos administrativos, operativos, de sistemas e infraestructura, además de requerimientos relacionados con la atención a otros operadores, calidad de los servicios, entrega de información y condiciones mayoristas.

“Siempre recuperar participación ayuda a retomar el sólido liderazgo que ha mostrado en los últimos años y genera un efecto dilutivo de los costos regulatorios”, aseguró Solano en declaraciones por escrito.

El reto, sin embargo, llega en un momento de presión sobre las finanzas de la compañía. Al segundo trimestre de 2026, la utilidad neta de Telmex cayó 2.1%, mientras que su flujo operativo disminuyó 7.2%, de acuerdo con su reporte financiero.

A esto se suma el peso de sus pasivos laborales . Al cierre del segundo trimestre, la compañía tenía 41,891 jubilados y durante el año había destinado 12,789 millones de pesos al pago de pensiones y antigüedad. Un año antes, este gasto había sido de 12,635 millones de pesos, un aumento de 1.2%.

¿Por qué Telmex perdió mercado?

La recuperación representa un cambio en la tendencia que Telmex siguió desde la pandemia, cuando comenzó a perder participación frente a operadores como Megacable, Totalplay e Izzi.

Estas compañías aprovecharon el despliegue de redes de fibra óptica para ampliar su cobertura, elevar la velocidad de sus servicios y captar nuevos clientes.

Telmex pasó de tener 50% de participación en el mercado fijo en 2019 a 38.9% en 2023. Durante ese periodo, la compañía redujo su ritmo de inversión para modernizar su infraestructura y migrar su red de cobre hacia fibra óptica, una tecnología que permite ofrecer mayores velocidades de conexión. El resultado fue una disminución en su cartera de clientes .

En contraste, competidores como Megacable, Izzi y Totalplay incrementaron sus inversiones para desplegar fibra y ampliar su presencia en distintas regiones del país.