Telmex, Izzi, Totalplay y Megacable retiran casi 2,000 kilómetros de cableado en CDMX

Actualmente, se estima que en la Ciudad de México existen alrededor de 14,000 kilómetros de cableado, considerando tanto las redes eléctricas como las de servicios de conectividad. El crecimiento de esta infraestructura ha provocado la saturación de postes, tendidos desordenados y un incremento en los riesgos para la población.

Los trabajos de retiro incluyen únicamente el cableado que ya no presta servicio. Una vez desmontado, el material es trasladado por cada empresa a sus propios centros de acopio, donde se clasifica y recibe el tratamiento correspondiente conforme a la regulación ambiental aplicable.

Cableado obsoleto incrementa riesgos

La necesidad de acelerar estas acciones responde también a los incidentes asociados con la infraestructura aérea.

Solo durante el año pasado, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió 588 emergencias relacionadas con cableado, mientras que más de 100 postes presentan afectaciones estructurales debido al peso acumulado de las redes de telecomunicaciones.

Ante este escenario, el gobierno capitalino impulsa desde 2022 un programa de reordenamiento de infraestructura aérea que contempla la organización del cableado existente y, en el largo plazo, su migración gradual hacia instalaciones subterráneas.

El tema cobró nuevamente relevancia tras el exhorto presentado por la senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante , quien solicitó acelerar la emisión del marco regulatorio para ordenar el despliegue de infraestructura.

En un punto de acuerdo publicado el 9 de julio en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora exhortó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a acelerar la publicación de normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos para el reordenamiento, retiro y soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones.

Asimismo, planteó establecer sanciones para los concesionarios que incumplan con el retiro del cableado fuera de operación.