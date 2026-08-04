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Telmex, Izzi, Totalplay y Megacable retiran casi 2,000 kilómetros de cableado en CDMX

La cifra refleja el avance de una política pública que busca disminuir la acumulación de cables obsoletos en los postes de la CFE, una problemática que se ha intensificado con la expansión de redes de telecomunicaciones.
mar 04 agosto 2026 02:17 PM
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Telmex, Izzi, Totalplay y Megacable retiran casi 2,000 kilómetros de cableado en CDMX
En la actualidad, se estima que hay 14,000 kilómetros de cables desplegados de luz y servicios de conectividad en la Ciudad de México. (Moisés Pablo Nava )

El reordenamiento del cableado aéreo en la Ciudad de México avanza como una de las principales estrategias para reducir riesgos derivados de la saturación de postes y mejorar la infraestructura urbana. A julio de este año, Telmex, Izzi, Totalplay y Megacable han retirado 1,983 kilómetros de cableado en desuso, equivalentes a 52 toneladas de infraestructura, como resultado de 12,433 intervenciones realizadas en distintos puntos de la capital, de acuerdo con datos de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

La cifra refleja el avance de una política pública que busca disminuir la acumulación de cables obsoletos en los postes de la CFE, una problemática que se ha intensificado con la expansión de las redes de telecomunicaciones y que ha transformado el paisaje urbano de la capital.

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Actualmente, se estima que en la Ciudad de México existen alrededor de 14,000 kilómetros de cableado, considerando tanto las redes eléctricas como las de servicios de conectividad. El crecimiento de esta infraestructura ha provocado la saturación de postes, tendidos desordenados y un incremento en los riesgos para la población.

Los trabajos de retiro incluyen únicamente el cableado que ya no presta servicio. Una vez desmontado, el material es trasladado por cada empresa a sus propios centros de acopio, donde se clasifica y recibe el tratamiento correspondiente conforme a la regulación ambiental aplicable.

Cableado obsoleto incrementa riesgos

La necesidad de acelerar estas acciones responde también a los incidentes asociados con la infraestructura aérea.

Solo durante el año pasado, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió 588 emergencias relacionadas con cableado, mientras que más de 100 postes presentan afectaciones estructurales debido al peso acumulado de las redes de telecomunicaciones.

Ante este escenario, el gobierno capitalino impulsa desde 2022 un programa de reordenamiento de infraestructura aérea que contempla la organización del cableado existente y, en el largo plazo, su migración gradual hacia instalaciones subterráneas.

El tema cobró nuevamente relevancia tras el exhorto presentado por la senadora de Morena Mariela Gutiérrez Escalante , quien solicitó acelerar la emisión del marco regulatorio para ordenar el despliegue de infraestructura.

En un punto de acuerdo publicado el 9 de julio en la Gaceta Parlamentaria, la legisladora exhortó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) a acelerar la publicación de normas oficiales mexicanas y lineamientos técnicos para el reordenamiento, retiro y soterramiento de la infraestructura de telecomunicaciones.

Asimismo, planteó establecer sanciones para los concesionarios que incumplan con el retiro del cableado fuera de operación.

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Regulación aún está pendiente

Consultada sobre el tema, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones indicó que el asunto corresponde al ámbito del regulador. Por su parte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones señaló que revisará el tema antes de emitir una postura oficial.

Mientras tanto, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) informó que, debido a que se trata de un proceso regulatorio en curso, no emitirá comentarios adicionales.

No obstante, el organismo empresarial había explicado previamente que el reordenamiento consiste en el ajuste y retiro de cables obsoletos, mientras que el soterramiento de la fibra óptica requerirá coordinación con las autoridades y, en muchos casos, se realizará únicamente en nuevos desarrollos urbanos.

“El reordenamiento del cableado se limita al ajuste y retiro de cables obsoletos, mientras que el soterramiento de la fibra óptica requerirá coordinación con las autoridades o se llevará a cabo en nuevos proyectos de desarrollo”, explicó previamente la CANIETI.

Soterrar las redes costaría más de 46,000 millones de pesos

Aunque el retiro del cableado fuera de operación representa un avance para reducir riesgos y liberar carga sobre los postes de la CFE, el mayor reto será migrar la infraestructura aérea hacia redes subterráneas.

De acuerdo con estimaciones de la consultora The CIU, soterrar los 14,000 kilómetros de cableado existentes en la Ciudad de México requeriría una inversión aproximada de 46,200 millones de pesos.

Además del elevado costo, especialistas advierten que una transición de esta magnitud podría generar afectaciones temporales en los servicios de conectividad y presiones sobre los costos de despliegue de las redes.

Por ello, la migración hacia infraestructura subterránea dependerá de una coordinación entre autoridades, reguladores y operadores, así como de un marco normativo que defina responsabilidades, mecanismos de financiamiento y prioridades de ejecución para un proceso que, por su complejidad técnica y financiera, se extenderá durante varios años.

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Telecomunicaciones

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