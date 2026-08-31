Acero mexicano se suma al contenido nacional que deben tener obras públicas

En un comunicado, la dependencia señala que la reforma es un “importante avance” en la implementación del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana que se firmó el pasado 29 de abril.

La intención es básicamente una herramienta para fortalecer la producción y las cadenas productivas asociadas del país.

Antes del acuerdo, la determinación del contenido nacional en obras públicas consideraba materiales distintos a los utilizados directamente en la construcción, así como maquinaria y equipo de instalación permanente. Con las nuevas reglas , también podrá contabilizarse el valor del acero nacional incorporado a la infraestructura, ampliando las posibilidades para que el gasto público impulse a la industria siderúrgica mexicana.

El porcentaje de acero nacional se establecerá para cada proyecto considerando la disponibilidad de producción en México, la calidad requerida, los plazos de entrega y las características específicas de la obra.

Todo a fin de promover una mayor participación de la industria nacional, pero sin comprometer las mejores condiciones de contratación para el estado, la viabilidad técnica y económica de los proyectos ,ni los tiempos de ejecución de la infraestructura.

También se debe verificar el contenido nacional, para ello, las empresas adjudicadas deberán presentar documentación que acredite el cumplimiento de los porcentajes establecidos, donde las dependencias y las entidades verificarán que los materiales correspondan a los requisitos en el procedimiento de contratación.