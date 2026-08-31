México atrae inversiones millonarias en centros de datos, pero los apagones exhiben el límite de su red eléctrica

Querétaro es es atractivo por su baja sismicidad y cercanía con la capital. Aquí opera también, por ejemplo, el sector automotriz y aeroespacial.

Pero la vetusta red eléctrica es insuficiente para el desarrollo industrial y los pueblos vecinos, que a veces se quedan sin energía durante días.

Y para algunos de sus habitantes como Antonio Gómez, de la localidad de El Blanco, es cuestión de vida o muerte.

"Duramos dos, tres días sin luz. Pues ya no me la puse", recordó sobre la insulina que perdió por no poder refrigerarla.

"Falta potencia"

Expertos y la asociación del sector, MEXDC, sostienen que los apagones no responden a la operación de los centros de datos, como sospechan algunos vecinos.

Las casas y la industria se abastecen de distintas fuentes de electricidad y no compiten entre sí por el suministro.

Se trata "de cuestiones distintas que parten del mismo problema, que es la falta de infraestructura eléctrica suficiente", explicó Oscar Ocampo, especialista del centro de análisis Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Los centros de datos intentan paliar este déficit y construyen subestaciones.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en diciembre pasado una central eléctrica a base de gas natural en Querétaro, la red sigue siendo insuficiente. La Secretaría de Energía reconoció que el crecimiento industrial presiona el suministro.