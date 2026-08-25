“Sí debemos tener centros de datos para avanzar en IA, pero no necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo”, explicó el 18 de agosto. “Requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua”. Sin embargo, este posicionamiento dista mucho del discurso que promovía hace apenas un año, cuando anunció la inversión de 5,000 millones de dólares por parte de Amazon Web Services en la misma conferencia diaria.

¿Qué representa este cambio de discurso? Iván García Kerdan, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y Climate Fellow por la Universidad de Yale, señala que a pesar de que las posturas podrían parecer una contradicción, en realidad se trata de “la maduración natural en torno al debate” de la expansión de los data centers en el país.

“Hace un año la prioridad estaba puesta en atraer inversión, desarrollar infraestructura digital y ampliar la capacidad del país en Inteligencia Artificial”, menciona con mesura respecto al tema. “Conforme los proyectos crecen en escala , es lógico que surja una segunda pregunta: cuál es el costo físico de ese crecimiento y quién lo asume”.

Este caso guarda similitud con otro asunto de interés nacional, como fracking, que durante años, e incluso durante su campaña presidencial, Sheinbaum rechazó esta actividad como parte de su agenda ambiental; sin embargo, su administración recientemente abrió la puerta a su revisión bajo el argumento de reducir la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos.

¿Por qué los data centers son importantes para México?

Para el especialista, esta industria es fundamental en la economía digital de la actualidad y, por lo tanto, era normal que México primero mostrara una perspectiva abierta a la inversión, pero ahora, apunta, el siguiente paso es hacer que esa inyección de capital sea sostenible.

