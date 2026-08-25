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Sheinbaum endurece crítica a los data centers, pero su discurso hace ‘madurar’ a la industria

La presidenta busca regular la infraestructura digital sin desmantelar el crecimiento de la IA en México y pasar del entusiasmo por sus inversiones a alertar por el consumo de agua y luz.
mar 25 agosto 2026 05:07 PM
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Claudia Sheinbaum durante una mañanera. De fondo, un data center y un mapa de la República Mexicana en tonos azules.
(Foto hecha con ChatGPT)

La discusión en torno a la construcción de centros de datos en México ya no es un asunto meramente tecnológico. Al igual que en otros países, ahora también es político con implicaciones hasta el más alto nivel de gobierno, y aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ya se mostró crítica de esta industria en el país , esto no representa una amenaza total hacia el negocio de data centers e inteligencia artificial.

La semana pasada, la mandataria mostró una postura crítica hacia los centros de datos durante su conferencia matutina, debido a su potencial de consumir recursos naturales y descartó la idea de que México pueda ser el país que adopte centros de datos para otras naciones.

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“Sí debemos tener centros de datos para avanzar en IA, pero no necesariamente México debe ser el centro de datos de otros lugares del mundo”, explicó el 18 de agosto. “Requiere mucho consumo de energía, mucho consumo de agua”. Sin embargo, este posicionamiento dista mucho del discurso que promovía hace apenas un año, cuando anunció la inversión de 5,000 millones de dólares por parte de Amazon Web Services en la misma conferencia diaria.

¿Qué representa este cambio de discurso? Iván García Kerdan, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey y Climate Fellow por la Universidad de Yale, señala que a pesar de que las posturas podrían parecer una contradicción, en realidad se trata de “la maduración natural en torno al debate” de la expansión de los data centers en el país.

“Hace un año la prioridad estaba puesta en atraer inversión, desarrollar infraestructura digital y ampliar la capacidad del país en Inteligencia Artificial”, menciona con mesura respecto al tema. “Conforme los proyectos crecen en escala , es lógico que surja una segunda pregunta: cuál es el costo físico de ese crecimiento y quién lo asume”.

Este caso guarda similitud con otro asunto de interés nacional, como fracking, que durante años, e incluso durante su campaña presidencial, Sheinbaum rechazó esta actividad como parte de su agenda ambiental; sin embargo, su administración recientemente abrió la puerta a su revisión bajo el argumento de reducir la dependencia del gas natural importado de Estados Unidos.

¿Por qué los data centers son importantes para México?

Para el especialista, esta industria es fundamental en la economía digital de la actualidad y, por lo tanto, era normal que México primero mostrara una perspectiva abierta a la inversión, pero ahora, apunta, el siguiente paso es hacer que esa inyección de capital sea sostenible.

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El tamaño del mercado de centros de datos en México se valoró en 1,170 millones de dólares en 2025 y se estima que crecerá a 1,330 millones de dólares este año, de acuerdo con datos la empresa Mordor Intelligence, además de que podría representar hasta el 5.2% del Producto Interno Bruto hacia 2029, según cifras de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC).

Las zonas en el país que cuentan con una mayor cantidad de centros de datos son Querétaro, con alrededor del 65% de la capacidad instalada y albergando proyectos de gigantes tecnológicos, como Microsoft, AWS o Google; en Ciudad de México y Estado de México, por otra parte, también existen este tipo de instalaciones, al igual que en Monterrey y Guadalajara, aunque estos últimos con infraestructura emergente.

Al respecto, García es contundente al explicar que “son dos etapas de una misma política, no necesariamente dos políticas opuestas. México puede y debe desarrollar infraestructura digital, pero eso no significa que cualquier proyecto deba instalarse en cualquier lugar. La disponibilidad de agua y de energía tiene que formar parte de la planeación desde el inicio”.

México, por otra parte, no se puede dar el lujo de prescindir de esta tecnología. La economía digital descansa sobre este tipo de infraestructura, desde recursos como la nube, pasando por la IA, la banca digital, el comercio electrónico o las telecomunicaciones, así como servicios públicos dependen, en última instancia, de los centros de datos.

Cabe resaltar que la presidenta Sheinbaum no es la única funcionaria de alto perfil que ha mostrado una postura crítica ante este tipo de infraestructura física. En Estados Unidos, por ejemplo, los políticos han sido reacios al crecimiento de la infraestructura digital por su impacto en las redes eléctricas locales.

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¿Qué estados restringen los centros de datos en Estados Unidos?

Estados Unidos, la nación que concentra la mayor cantidad de centros de datos e inversiones a su alrededor, también es donde hay más iniciativas para suspender su construcción, por lo menos hasta analizar sus efectos en las comunidades locales y mejorar la resiliencia de la red eléctrica .

Según información de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), en total, 15 entidades han iniciado algún tipo de proceso en contra de estas infraestructuras: Delaware, Georgia, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva York, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Wisconsin.

Cabe mencionar que no todos los procesos son iguales. Maine, por ejemplo, solicitó una moratoria sobre los centros de datos de más de 20 MW hasta noviembre de 2027, pero fue vetada, mientras que Maryland, por citar otro caso, falló en su solicitud de no permitir la construcción ni la autorización de estos centros de datos.

De todos los casos, Nueva York es el único que logró aprobar una moratoria de un año para los centros de datos de más de 20 MW. La mayoría (Delaware, Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Sur, Vermont y Virginia) se encuentran en discusión, mientras que el resto (Maine, Maryland, Minnesota, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Dakota del Sur y Wisconsin) han sido vetados o por completo fallidos.

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Inteligencia artificial

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