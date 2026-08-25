¿Qué estados restringen los centros de datos en Estados Unidos?
Estados Unidos, la nación que concentra la mayor cantidad de centros de datos e inversiones a su alrededor, también es donde hay más iniciativas para suspender su construcción, por lo menos hasta analizar sus efectos en las comunidades locales y mejorar la resiliencia de la red eléctrica .
Según información de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), en total, 15 entidades han iniciado algún tipo de proceso en contra de estas infraestructuras: Delaware, Georgia, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nuevo Hampshire, Nueva York, Oklahoma, Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Vermont, Virginia y Wisconsin.
Cabe mencionar que no todos los procesos son iguales. Maine, por ejemplo, solicitó una moratoria sobre los centros de datos de más de 20 MW hasta noviembre de 2027, pero fue vetada, mientras que Maryland, por citar otro caso, falló en su solicitud de no permitir la construcción ni la autorización de estos centros de datos.
De todos los casos, Nueva York es el único que logró aprobar una moratoria de un año para los centros de datos de más de 20 MW. La mayoría (Delaware, Georgia, Michigan, Pensilvania, Carolina del Sur, Vermont y Virginia) se encuentran en discusión, mientras que el resto (Maine, Maryland, Minnesota, Nuevo Hampshire, Oklahoma, Dakota del Sur y Wisconsin) han sido vetados o por completo fallidos.